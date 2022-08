Musik-Nachwuchswettbewerb Sprungfeder geht diesen Herbst wie gewohnt an den Start - erneut mit einer neuen Leitung Anfang November finden die Vorrunden-Anlässe des Zentralschweizer Talentwettbewerbs in Luzern, Zug, Altdorf und Lungern statt. Das Finale steigt Anfang Dezember in der Schüür. 03.08.2022, 16.57 Uhr

Bild: Michael Kaegi/PD

Der Zentralschweizer Musik-Nachwuchswettbewerb Sprungfeder geht auch diesen Herbst wieder wie gewohnt in zunächst vier verschiedenen Lokalitäten über die Bühne. Die Vorrunden finden am 4. November im Luzerner Treibhaus, in der Zuger Galvanik und im Vogelsang Altdorf sowie am 5. November im Brünig Park in Lungern statt. Anmeldeschluss für interessierte Musikerinnen und Musiker zwischen 16 und 26 Jahren, welche hauptsächlich aus Zentralschweizer Kantonen stammen oder dort wohnhaft sind, ist der 21. September 2022 (hier geht's direkt zur Anmeldung).

Neu in der Organisation des Anlasses ist die Projektleitung. Erst letztes Jahr trat Lena Brechbühl die Leitung der Sprungfeder an, nun gibt sie den Stab bereits weiter. Noemi und Valentina Mahler haben auf die Ausgabe 2022 hin gemeinsam von Brechbühl übernommen, wie der Verein Sprungfeder in seiner Medienmitteilung vom Mittwoch bekannt gibt.

Das Finale des Wettbewerbs findet am 7. Dezember in der Luzerner Schüür statt. (sw)

Weitere Infos unter www.sprungfeder.li.