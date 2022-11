Musik Wo bleibt das Publikum? Zentralschweizer Konzertlokale sind noch nicht aus dem Krisenmodus heraus Die Lust auf Konzerte hält sich diesen Herbst in Grenzen: Zentralschweizer Konzertlokale verkaufen bis zu 30 Prozent weniger Tickets. Eine Suche nach den Gründen. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 21.11.2022, 11.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die fetten Jahre sind vorerst vorbei», sagt Marco Liembd, Geschäftsführer der Luzerner Schüür. Das Lied, von dem die Zentralschweizer Konzertlokale derzeit singen, ist kein gut gelaunter, unbeschwerter Pop-Hit. Im Gegenteil: Es klingt düster und vielerorts ganz ähnlich.

Was Liembd für die Schüür feststellt, gilt auch für andere Häuser. Das Konzertpublikum ist diesen Herbst nur zaghaft in die Keller, Säle und Hallen zurückgekehrt, die Zahl der ausverkauften Shows ist kleiner als auch schon.

Eine der Bands, die noch für ausverkaufte Abende sorgt: Hecht. Bild: Nicole Rötheli (13. November 2022)

Das Neubad in Luzern beispielsweise schätzt, dass seit Sommer etwa 30 Prozent weniger Tickets verkauft worden seien. Philippe Weizenegger, Co-Leiter Veranstaltungen, sagt:

«Ein Teil der Leute, die früher regelmässig zu uns gekommen sind, ist weggebrochen.»

Philippe Weizenegger, Co-Leitung Veranstaltungen im Neubad. Bild: Christian Felber

Und auch aus dem Kellertheater Vogelsang in Altdorf, in dem auch Konzerte stattfinden, und aus der Galvanik in Zug ist ähnliches zu vernehmen. «Der Ticketverkauf läuft sicher noch nicht auf dem gleichen Niveau wie vor der Pandemie», sagt Galvanik-Geschäftsleiterin Eila Bredehöft.

Newcomer haben es am Schwersten

Unter der Zurückhaltung leiden besonders kleinere bis mittlere, unbekannte Acts, das beobachten alle Lokale gleichermassen. «Konzerte von Bands, die kein breites Publikum ansprechen, sind sehr schlecht besucht», sagt Bredehöft. Die Lust des Publikums, Neues zu entdecken, sei kleiner als auch schon:

«Newcomer zu platzieren, ist schwierig. Es scheint, dass die Menschen ein höheres Mass an Absehbarkeit wollen.»

Elia Bredehöft, Geschäftsleiter der Galvanik. Bild: Matthias Jurt

Tatsächlich ziehen etablierte nationale Bands – Lo und Leduc, Pegasus oder Hecht – beim Publikum nach wie vor und sorgen für ausverkaufte Abende. Auch in Altdorf im Kellertheater Vogelsang hat man diese Erfahrung gemacht: «Als der Singer-Songwriter Shem Thomas bei uns spielte, waren plötzlich Leute da, die sonst nie kamen», erinnert sich Co-Präsidentin Nina Marty.

Nina Marty, Co-Präsidentin Kellertheater Vogelsang Bild: PD

Das ist nicht nur für Häuser wie die Galvanik, die sich auf kleinere Bands spezialisiert haben, ein Problem, es könnte sich auch für den Schweizer Musiknachwuchs als fatal erweisen. «Eine Band wie ‹Hecht› hat auch einmal klein angefangen», gibt Liembd von der Luzerner Schüür zu bedenken.

«Wenn junge Bands nicht nachwachsen können, droht eine verlorene Generation.»

Marco Liembd, Geschäftsführer der Schüür. Bild: Jakob Ineichen

Übersättigtes Publikum

Doch warum ist das Publikum so wählerisch? Liembd vermutet, dass es auch am vergangenen Sommer mit seinen zahlreichen grossen Stadionkonzerten und Festivals liegt. «Ich habe in meiner Zeit noch nie einen solchen Sommer erlebt.» Das Publikum sei womöglich übersättigt, würde sich gezielter aussuchen, welche Konzerte sie besuchen.

Doch nicht nur hat sich verändert, welche Bands die Leute schauen gehen, sondern auch der Zeitpunkt, an dem sie sich für ein Konzert entscheiden. Kurzfristige Ticketkäufe einige Tage vor einem Konzert hätten massiv zugenommen, sagen alle Befragten. «Während wir früher schon Wochen vorher anhand der Verkäufe die ungefähre Zahl der Gäste abschätzen konnten, können wir das nun sogar ein paar Tage vor dem Konzert noch nicht», so Eila Bredehöft von der Galvanik in Zug.

Die Zuger Band Gracchus in der Galvanik. Bild: Stefan Kaiser (13. Oktober 2019)

Immer wieder Corona

Dahinter vermuten die Veranstalterinnen und Veranstalter noch immer die Nachwehen der Coronapandemie. Die Angst, kurz vor einem Konzert krank zu werden oder ein Ticket einer abgesagten Show in der Hand zu halten, ist auch nach Ende der Pandemie nicht ganz verschwunden. «Die Leute entscheiden heute viel spontaner, ob sie an ein Konzert gehen», sagt Marty vom Altdorfer Kellertheater.

Philippe Weizenegger vom Luzerner Neubad geht noch weiter. Das Konzertpublikum habe sich während der Pandemie andere Angewohnheiten angeeignet, verbringe mehr gemütliche Abende zu Hause, vermutet er.

«Die Gewohnheit, an Konzerte zu gehen, ist nicht mehr gleich da. Man hat auch weniger auf dem Schirm, welche Konzerte stattfinden.»

Touren wird teurer

Zumindest die Sorge vor Konzertabsagen ist nicht unberechtigt. Nach Corona sei die Hemmschwelle gesunken, findet Eila Brederhöft von der Galvanik. Was vor der Pandemie ein No-Go gewesen sei, käme nun häufiger vor.

«Man könnte sagen, die Branche hat in der Pandemie das Absagen und Verschieben gelernt.»

Auch die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation verstärkt diese Entwicklung. Wenige Wochen vor ihrem Auftritt in Luzern in der Schüür hatte die deutsche Rockband Tocotronic ihre Tour verschoben, weil der Vorverkauf schlecht lief – und fehlte am 30-Jahre-Jubiläum des Konzerthauses.

Ärgerlich, aber Geschäftsführer Liembd bringt auch Verständnis auf: «Die Grundstimmung im europäischen Raum ist angesichts von Inflation, Energiekrise und Krieg sehr angespannt.» Das schlage sich in den Kosten für eine Tour nieder, aber auch im Budget der Konzertbesucherinnen und -besucher.

«Etwas vom Ersten, das unter dem Preisdruck wegbricht, ist das Vergnügen.»

Die deutsche Band The Notwist bei einem Auftritt im Neubad in Luzern. Bild: Roger Grütter (23. November 2019)

Weitermachen und hoffen

Um ihr Publikum zu reanimieren, setzt ein Teil der Veranstalterinnen und Veranstalter auf gezielte Kommunikation. Marty vom Kellertheater hat die Erfahrung gemacht, dass es nicht immer grosse Plakate brauche. Manchmal reiche auch ein Post auf den sozialen Medien am Nachmittag vor dem Anlass, um die Leute zum Kommen zu bewegen. Auch das Luzerner Neubad spielt mit dem Gedanken, die Leute direkter anzusprechen:

«Wir überlegen uns, die Leute über einen Messenger-Dienst wie Whatsapp zu informieren.»

Und sonst lautet das Motto «Kopf herunter und durch», wie Liembd von der Schüür es sagt. Und hoffen, dass es wieder besser wird, dass die Anspannung nachlässt, dass das Publikum die Freude am Entdecken neuer Livemusik wieder findet. Liembd: «Letzteres haben wir uns schon vor Corona und der politischen Krise gewünscht, und jetzt wünschen wir es uns noch mehr.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen