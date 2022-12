Regionaler Buchtipp Buch der Luzernerin Nita Weingartner: Frauen sind Opfer geworden und kämpfen sich ins Leben zurück Die Luzernerin Nita Weingartner hat Geschichten über acht Frauen verfasst. Diese sind zwar fiktional, basieren aber auf realen Ereignissen und Begegnungen, welche die Autorin hatte. Arno Renggli 22.12.2022, 15.41 Uhr

«Sei die Heldin deines Lebens,

nicht das Opfer.»

Dieses Zitat der US-Autorin Nora Ephron stellt die Luzernerin Nita Weingartner als Motto über ihr Buch «Die gestohlene Zeit». Tatsächlich handelt dieses von acht Frauen, die Opfer geworden sind und nun zurück suchen ins Leben und zu Lebensfreude. Laut Nita Weingartner sind die Geschichten zwar fiktional, basieren aber auf realen Begebenheiten.

Die Autorin Nita Weingartner. Bilder: PD

Auffallend: Was den Frauen widerfahren ist, geht fast immer auf das Konto von Männern. Die heute 65-jährige Autorin, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, deutet in ihrer Kurzbiografie eine eigene Betroffenheit an: «... mit 32 Jahren bereits geschieden, gebrochen, aber nicht zerbrochen.»

Hinter dem Erlittenen stecken fast immer Männer

Im Buch besteht das Erlittene häufig darin, dass Männer die Frauen verlassen; weil sie die Beziehung als langweilig empfinden, «sich selber finden» oder einfach eine jüngere Partnerin wollen. Es gibt aber auch ganz besondere Geschichten, wie die einer Star-Pianistin, deren Hände von einem Berufskollegen aus purem Neid nachhaltig verletzt worden sind.

Das Buch berührt und überzeugt mit sprachlicher Sorgfalt. Zudem hat die Autorin geschickt eine Rahmenhandlung um die Geschichten gebaut: Eine der Frauen begegnet den anderen in einer WG, wo sie alle zeitweilig Geborgenheit finden. Stark sind auch die gemalten Frauen­porträts der Luzerner Künstlerin Claudia Zulli, die das Buch wunderbar mitgestalten.

Nita Weingartner: Die gestohlene Zeit. Eigenverlag. 75 S., Fr. 27.–. Kontakt: Nita Weingartner@gmail.com.

Nächste Lesung: 22. Januar 2023, Matinee um 10.00h in der Stadtbibliothek Luzern (Bourbaki, Löwenplatz 10).