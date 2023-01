Nach Kontroverse Vom KKL übers Neubad bis nach Stans: Die «Musikstadt Luzern» wächst über sich hinaus Die IG Musikstadt Luzern löst ihr Versprechen ein: Die Klassik-Initianten rund ums KKL trafen sich mit Vertretern aller Stilrichtungen, um den Kreis zu erweitern. Der Fokus auf die Musik bleibt, doch steht das Projekt nun auch anderen Kulturanbietern wie Museen offen. Dank eines Kniffs. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 17.01.2023, 16.30 Uhr

Verhilft der Musikstadt Luzern zu weltweiter Ausstrahlung: Das KKL - im Bild in einer Lichtinstallation des LILU Lichtfestivals. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Januar 2023)

Die Idee der IG Musikstadt Luzern wurde letzten Juli aus dem Nichts heraus von einem kleinen Kreis von Initianten präsentiert. Luzern Tourismus, das KKL sowie Lucerne Festival und das Luzerner Sinfonieorchester gaben mitten in den Sommerferien und ohne Rücksprache mit anderen Akteuren bekannt, sie wollten die «internationale Ausstrahlung» der klassischen Musik im KKL nutzen, um die Stadt international als «Musikstadt» zu promoten und damit verstärkt kulturinteressierte Individualtouristen anzuziehen.

Unbestritten blieb zwar, dass Luzern nur im Bereich der klassischen Musik einen internationalen «Brand» besitzt, mit dem man weltweit Touristen hierher locken kann. Stimmen der IG Kultur und des Kunstmuseums begrüssten deshalb die Aufwertung der Kultur fürs Standortmarketing. Aber sie kritisierten die einseitige Ausrichtung auf – klassische – Musik. Erst auf Rückfragen versicherten die Initianten, dass sie den Kreis erweitern wollten.

Zudem gab es eine finanzielle Hürde. So sollte sich an den Kosten für geplante Marketingmassnahmen beteiligen, wer davon profitieren will. Die erste Tranche dafür betrug 240'000 Franken, von denen die Stadt aus der Wirtschaftsförderung einmalig 120'000 Franken beisteuerte.

Runder Tisch mit 20 Beteiligten aller Stilrichtungen

Inzwischen haben die Initianten eigene Versprechen eingelöst und Anregungen von aussen aufgegriffen. Letzte Woche nämlich lud die IG Musikstadt Luzern interessierte Musikveranstalter aller Genres im KKL zu einem ersten Workshop ein, an dem mögliche Marketingmassnahmen und Mitgliedschaftsmodelle diskutiert wurden. Rund zwanzig Organisationen beteiligten sich am runden Tisch und vertraten ein breites Stilspektrum (vgl. Box).

Diese Kulturanbieter sind involviert Über 20 Kulturanbieter diskutierten an einem Workshop im KKL eine mögliche Beteiligung an dem von Luzern Tourismus lancierten Projekt IG Musikstadt Luzern. Den Klassik-Bereich der anfänglichen Kerngruppe (KKL, Lucerne Festival, Luzerner Sinfonieorchester) erweiterten die Festival Strings, die beiden Filmmusik-Akteure im KKL sowie – zum Entertainment hin – der Veranstalter Obrasso. Pop, Rock und World-Musik waren vom Blues Festival über den Blue-Balls-Nachfolger «Luzern live» bis hin zu den Stanser Musiktagen vertreten. Alternativen zum KKL repräsentierten das Luzerner Theater, das Neubad, der Südpol oder das Richard-Wagner-Museum. Für den Schulterschluss zwischen Klassik, Jazz und Volksmusik stand die Musikhochschule Luzern. Einzelne Interessenten waren – wie die Schüür – verhindert. (mat)

Nachdem die ursprüngliche Kerngruppe sehr eng gefasst war, wirkt diese Öffnung wie eine Kehrtwende zum Jekami. «Wir setzen die Öffnung vielleicht schneller um, als ursprünglich geplant war», sagt Larissa Merkel-Tytus vom KKL Luzern, das beim Projekt den Koordinationslead von Luzern Tourismus übernommen hat: «Aber wir hatten von Anfang an die Absicht, ein möglichst breites Spektrum einzubinden, ohne die Idee zu verwässern. Damit soll diese auch in der Bevölkerung breit abgestützt werden.»

Ein Beispiel für den Musikstadt-Anspruch im Rock-Pop-Bereich: Van Morrisson spielt im April in Luzern. Bild: Getty

Mit vier Konzerten pro Jahr ist man dabei

So können sich jetzt «alle Kulturorganisationen beteiligen, die mindestens vier Konzerte veranstalten», sagt Merkel: «Damit bleibt der Fokus auf die Musik erhalten. Und doch können sich auch Institutionen aus anderen Bereichen anschliessen, sofern sie vereinzelt Konzerte anbieten.» Damit steht die «Musikstadt» auch Institutionen wie dem Kunstmuseum, der Sammlung Rosengart oder dem Verkehrshaus offen, die bezüglich ihrer überregionalen Ausstrahlung ideal ins Konzept passen, aber Konzerte nur sporadisch durchführen. Zudem wurde der Rayon auf das gesamte Gebiet von Luzern Tourismus ausgeweitet.

Wenn überregionale Ausstrahlung als Kriterium wegfällt, wie kann man mit diesem Zusammenschluss international für Luzern als Musikstadt werben? «Natürlich brauchen wir Veranstalter, die internationale Ausstrahlung haben und damit Gäste für mehrere Tage aus der Schweiz und dem Ausland anziehen», sagt Philipp Keller, CEO des KKL: «Aber wenn diese Gäste vor Ort sind, schätzen sie es, dass sie ein breites kulturelles Angebot nutzen können. Zur Attraktivität einer Musikstadt gehört diese breite Palette.»

Philipp Keller, CEO des KKL Luzern Bild: Pius Amrein (luzern, 22. Juli 2022) / Luzerner Zeitung

Zuerst im deutschsprachigen Raum

Die erste Marketingkampagne waren Plakate, die in spielerischer Form – «Chopin-Tour in Luzern» und ähnliches – für Luzern als Musikstadt werben. Welche weiter gehenden Marketingmassnahmen wurden am runden Tisch diskutiert? «Noch fehlt uns ein Budget für grosse internationale Kampagnen», räumt Merkel ein: «Deshalb beschränken wir uns in der Anfangsphase auf Werbeauftritte im angrenzenden, deutschsprachigen Ausland.» In einem nächsten Schritt soll die noch im Rohbau befindliche Website www.musikstadt-luzern.com als gemeinsame Plattform für die Veranstaltungen aller beteiligten Kulturanbieter ausgebaut werden.

Generell stehen zunächst Onlineaktivitäten im Vordergrund: «Verschiedene Teilnehmer am Workshop machten Vorschläge, wie die Musikstadt über Social Media auch ein jüngeres Publikum ansprechen soll.» Ein nächster grosser Schritt steht dieses Jahr an: Schweiz Tourismus legt in seinen internationalen Kampagnen 2023 einen Schwerpunkt auf die Musik und wird darin die «Musikstadt Luzern» als solche bewerben.

Stars und Legenden für die Musikstadt Luzern Die internationale Ausstrahlung Luzerns als Musikstadt bestätigen viele namhafte Musikerinnen und Musiker. Ein ganz aktuelles Beispiel dafür ist die amerikanische Starsolistin Renée Fleming, die für ihre Rezital-Tournee mit dem Pianisten Evgeny Kissin neben Topdestinationen in New York, Wien, Amsterdam und Paris auch das KKL ausgewählt hat: «Der Konzertsaal des KKL ist einzigartig mit seiner kristallklaren Akustik und der ausserordentlich Lage am See», begründet sie diese Wahl: «Weil sich in Luzern das Musikleben auf einem extrem hohen Niveau bewegt und das Publikum wirklich anspruchsvoll ist, ist es immer eine denkwürdige Erfahrung, hier zu singen.» Auf dem Programm stehen Werke von Rachmaninow, der – in seiner Villa Senar in Hertenstein – den Ruf Luzerns als Musikstadt mitbegründete (23. Januar, 19.30).

Ein Beleg dafür, dass sich der klassische Bereich dynamisch weiter entwickelt, sind für Philipp Keller, CEO des KKL, das junge Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters (u.a. mit Argerich, Buchbinder und Buniatishvili, 7. bis 11. Februar) und das neue, von Igor Levit kuratierte «Klavierfest» von Lucerne Festival (18. bis 21. Mai). Beispiele für den Musikstadt-Anspruch im Rock-Pop-Bereich sieht er ausserhalb der Festivals in zwei Konzerten mit Legendenstatus, jenen von Van Morrison (12. & 13. April) und des Harfenspielers Andreas Vollenweider & Friends (8./9. Oktober). www.kkl-luzern.ch

Star-Glanz für die Musikstadt: Die amerikanische Sopranistin Renée Fleming findet das KKL einzigartig, Andreas Vollenweider gibt eines seiner raren Konzerte. Bilder: Andrew Eccles / Henry Muchenberger

Niederschwellige Mitgliedschaften

Ob sich die Teilnehmer am Workshop schliesslich am Projekt beteiligen, wird erstens davon abhängen, wie gross sie den Wert solcher Marketingaktivitäten für sich selber einschätzen. Um das beurteilen zu können, braucht es zwei, drei Jahre, schätzt Keller, in denen entsprechende Kampagnen entwickelt werden. Anderseits fragt sich, welche Leistungen Kulturanbieter erbringen müssen, um in diesen Kampagnen mehr oder weniger «sichtbar» berücksichtigt zu werden. Dafür wurden «mehrstufige Mitgliedschaftsmodelle» diskutiert, auch niederschwellige Mitgliedschaften für Organisationen, die weniger finanzielle Mittel beisteuern und sich dafür mit «personellen Eigenleistungen» beteiligen können. Die Initianten erarbeiten jetzt verschiedene Modelle und stellen sie in einem zweiten Treffen Ende März zur Diskussion.

