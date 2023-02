Neue Klassik-CD Nach dem Schock eine Liebeserklärung an Komponistinnen: Berühmte Cellistin brilliert Die neue Doppel-CD «Femmes» der Cellistin Raphaela Gromes ist eine Anthologie komponierender Frauen aus neun Jahrhunderten. Bei den Entdeckungen wirken die Festival Strings und der Pianist Julian Rihm als «Traumbesetzung» mit. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 23.02.2023, 10.08 Uhr

Partner auch auf der neuen CD: Raphaela Gromes mit Daniel Dodds von den Festival Strings und dem Pianisten Julian Riem kürzlich im Schweizerhof Luzern. Fabrice Umiglia

Wer eine CD mit Kompositionen fast ausschliesslich von Komponistinnen veröffentlicht, bietet fast zwangsläufig vielseitige Entdeckungen. Bei der Doppel-CD «Femmes» der jungen deutschen Cellistin Raphaela Gromes ist das nicht nur der Fall, sondern geradezu Programm. Denn als eine Freundin sie fragte, wieso sie nicht mal eine CD mit Komponistinnen aufnehme, musste Gromes sich eingestehen: «Die Komponistinnen, die ich damals kannte, konnte ich an zwei Händen abzählen.» Als sie sich in die Recherche stürzte, war sie einerseits erstaunt von der «Vielzahl an genialen Komponistinnen», aber auch schockiert, dass sie von den meisten unter ihnen selbst während des Studiums nichts gehört hatte.

Ausgewählt hat Gromes 24 Komponistinnen aus neun Jahrhunderten und bis heute - der jüngste Titel ist ein Cover von Billie Eilishs Bond-Song «No Time to Die». Damit haben die Aufnahmen den Charakter einer Anthologie. Darin sind bekannte Namen wie Clara Schumann oder Fanny Hensel ebenso vertreten wie Entdeckungen aus jüngerer Zeit wie Rebecca Clarke (1886–1979) oder Amy Beach (1867–1944). Die Einspielung bietet zudem ideale Voraussetzungen für deren Entdeckung: Die Zusammenarbeit mit den Festival Strings Lucerne (auf der ersten CD) und dem Pianisten Julian Riem (auf der zweiten) bezeichnet Gromes im Booklet als eine «Traumbesetzung».

Entdeckungen bis hin zur Bond-Romantik

Tatsächlich spürt man die Leidenschaft, mit der sie sich dem Projekt widmete, auch in den Wiedergaben. Die Cellistin interpretiert jedes einzelne Stück mit einer Hingabe und einem Klangreichtum, der unerschöpflich scheint. Zusammen mit Daniel Dodds und den Festival Strings erweckt sie Werke von Hildegard von Bingen bis zu Matilde Capuis (1913–2017) zum Leben. Da klingt ihr Instrument mal wie eine Gambe, dann wieder wie eine Geige oder ein Kontrabass. Jeder Ton entsteht aus innerer Empfindung, die Symbiose mit den Strings ist stimmig und nahtlos ineinander übergehend, auch in den wenigen Werken männlicher Komponisten, in denen Frauen-Figuren im Zentrum stehen (Dido bei Purcell, die Susanna aus Mozarts «Figaro»).

Gromes hat die Gabe, selbst aus kleinen musikalischen Ideen, die es hier durchaus auch gibt, klanglich etwas Besonderes zu machen. Und das gilt mehr noch für die eigentlichen Entdeckungen. Tief ergreifend ist das hier erstmals eingespielte «Einsamkeit» der Italienerin Matilde Capuis. «Bohémienne» und «Tarantelle» der Liszt-Schülerin Pauline Viardot-Garcia (1821–1910) sprühen und flirren, ihre «Romance» schwebt betörend. Die Strings wirbeln und schweben mit. Voller Melodik und Dichte ist «Adoration» von Florence Price (1887–1953) mit leicht jazzigem Flair. Aber die Carmen-Fantasie von Bizet übertrifft an Temperament und Klang alles.

Schmelzend und süss wie Schokolade

Auf der zweiten CD spielen sich Raphaela Gromes und Julian Riem, von dem auch alle Arrangements stammen, durch viele Musikstile. Sie erforschen die Klangwelten in allen nur erdenklichen Facetten. Da gibt es einen mitreissenden ungarischen Tanz von Laura Netzel (1839–1927), ein traumhaft impressionistisches «Nuit calme» von Henriette Bosmans (1895–1952) oder das berückend changierende «Postludium» von Lera Auerbach (*1937).

Im ausführlichen Booklet lernt man auch die unbekannteren Komponistinnen kennen. Ihre Musik spricht für sich, wenn sie so gespielt wird wie hier. Man kann Unterschiedlichstes aus den Werken der bekannteren und unbekannten Komponistinnen, die teilweise auch Sinfonien und Opern geschrieben haben, finden: etwa Filmmusik von Rachel Portman (*1960), schmelzend und süss wie Schokolade. Herbe, ja deftige Klänge in den «Trois Pièces» von Nadja Boulanger (1887–1979). Oder Billie Eilishs Bond-Romantik, die hier so betörend klingt, als wäre sie Gromes’ Cello auf den Leib geschrieben.

Hinweis zur CD: «Femmes» (2 CDs, Sony Classics)