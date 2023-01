Neue Musik Aus Electroboy wird Florian wird Form Banal Zwei Jahre nach seinem Singer-Songwriter-Début bringt Florian Burkhardt als Form Banal zwei neue Alben auf einen Schlag heraus. Seine Musik soll man hören können, sein Gesicht gibt er dafür aber nicht mehr her. Regina Grüter 19.01.2023, 16.27 Uhr

Florian Burkhardt, vormals Electroboy, nennt sich jetzt Form Banal. Bild: Manh/PD

Erst war aus Electroboy Florian geworden – im Januar 2021 hat Florian Burkhardt mit «Backstage» eine erste Singer-Songwriter-Platte veröffentlicht. Nun erscheinen unter Form Banal am 20. Januar gleich zwei neue Alben.

2020 entstandenes Pressefoto für die Bewerbung von «Backstage». Bild: Eleni Kougionis/PD

Damit verabschiedet sich der 48-jährige gebürtige Luzerner, der inzwischen wieder in seiner Heimatstadt lebt, komplett von den vielen Gesichtern, die die Öffentlichkeit im Laufe der Jahre von ihm zu sehen bekommen hat: Snowboardpionier, Flucht vor dem einengenden Elternhaus in Luzern nach Hollywood, internationale Modelkarriere, Internetavantgardist, «Gott der Clubszene» in Zürich. Für Form Banal stellt er nicht einmal mehr sein Gesicht zur Verfügung. An dessen Stelle tritt ein zweidimensionales Smiley, die Lippen zu einem neutralen Strich gezogen. Seine kreative Arbeit sei kein Abbild seiner Person, begründet Burkhardt, der offen damit umgeht, dass ihm psychische Störungen diagnostiziert wurden. «Ich sehe das in meinem Leben nicht als Nachteil. Und auch meine Musik darf meine Eigenwilligkeit zeigen.»

Einmal Mundart-Singer-Songwriting, einmal Deutschpop

Cover «Zitrone».

Cover «Orange».

So ist «Orange» eine Zusammenstellung der in Bern realisierten Singer-Songwriter-Songs in Mundart – neue und auf «Backstage» bereits veröffentlichte. Auf «Zitrone», eine Deutschpop-Platte, kommen Drumcomputer und Synths aus den 70ern und 80ern, aber auch neuste Technologien und Software zum Einsatz. Die Tracks sind nach Burkhardts Umzug nach Luzern entstanden.

Hinweis Form Banal: «Zitrone», «Orange», ab 20. Januar auf Spotify, Apple Music etc.

Form Banal, Album «Zitrone», erster Track «Hallo» (Mixing und Mastering: Rob Murray Förderung: Stadt Luzern/FUKA-Fonds und LuzernPlus Kulturförderung). Quelle: Youtube