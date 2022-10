Sounds Neue Musik von Pianist Raphael Loher: Wie aus zehn Tönen ein klingendes Album wird Das erste Piano-Soloalbum von Raphael Loher ist eine Minimalstudie von faszinierender Wirkung. Am Freitag ist das Werk live im Luzerner Neubad zu erleben. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 13.10.2022, 16.30 Uhr

Das Album beginnt mit ruhigen Einzelklängen. Sie haben eine Synthesizer-Aura, aber es sind präparierte Töne aus dem Flügel. Sie schwingen mit einem betörenden Schimmern. Wie die präzis gesetzten Klänge so dahinschweben, fühlt man den Space zwischen ihnen und wird unmerklich hineingezogen.

Raphael Loher während eines Gigs am Jazz Festival Willisau. Bild: Philip Frowein

Auf den Tracks II und III scheinen Hunderte von Klängen in schillernden Patterns zu flirren. Sie glitzern in hellen Kringeln und legen ein klares Abfolgemuster in das energetische Feld. Unablässig und mit Drive repetieren sich die Figuren, wobei sie sich in Nuancen verwandeln und das zeitlose Spiel von Werden und Vergehen sanft in unsere Köpfe und Körper hämmern.

Sound und Rhythmus

Wie «Minimal Music» ergreift einen diese Musik von Raphael Loher nicht mit den wohltemperierten Relationen von Harmonien und Melodien, sondern mit der Reduktion und der Repetition eines ausgetüftelten Klangmaterials. Dabei stellen sich durchaus gewisse harmonische und melodische Qualitäten ein. Aber der Fokus ist klar ein anderer: Sound und Rhythmus.

Auch mit dem Kali Trio oder mit dem Trio Baumschule agiert Loher nicht als Tastenzauberer, der seine Virtuosität zelebriert, sondern als sensibler Klanggestalter, der Soundflächen entwirft, Räume öffnet. Er sagt: «Ich habe mich in der Musik immer schon für den Sound interessiert. Schon als ich Bill Evans oder Bud Powell hörte, wollte ich nicht ihre Linien nachspielen. Wie eigen sie klingen und warum: Dem wollte ich auf die Spur kommen.»

Der junge Ostschweizer Musiker, der seit seiner Jazzausbildung in Luzern lebt und arbeitet, hat sich in den letzten Jahren mit einer eigenen Stimme in der Musikszene bemerkbar gemacht. Mit der Plattform «Kulturbrauerei» hat er, zusammen mit befreundeten Musikerinnen und Musikern, regelmässig Konzerte in den Bereichen freie Improvisation, Elektronik und zeitgenössischer Musik veranstaltet. Die Idee für ein Soloalbum trug er schon lange herum. Er grinst. «Ich habe jahrelang an Soloideen gearbeitet. So lange, dass ich sie am Ende nicht mehr gut fand und verworfen habe.»

Loher an seinem Arbeitsplatz im Bell-Areal-Raum für Zwischennutzung in Kriens. Bild: Nadia Schärli (13. September 2022)

Aber Ende 2019 passierte es: Loher hatte am Flügel zwei Präparationen herausgefunden, die ihn klanglich nicht mehr losliessen. Bei einer davon hatte er kleine Scheibchen aus Knetmasse auf zwei der jeweils drei Saiten eines Tons geklebt. Mit dieser Präparation und zehn Tönen begann er, zu experimentieren. «In den ersten sieben Coronawochen habe ich an sechs Tagen die Woche jeden Tag sechs Stunden mit diesen präparierten Tönen verbracht, die ich in immer neuen Variationen spielte. Mit der Zeit begann ich, die Verläufe aufzuschreiben, damit ich am nächsten Tag besser weiterfahren konnte.»

Elektronische Vibes

Aus diesen zehn Tönen und ihren Variationen ist schliesslich das Album entstanden. Neben dem ausgetüftelten Klangmaterial und der Dramaturgie sind auch die klanglichen Modulationen relevant, die Loher mit den beiden Pedalen erzielt: «Mit dem einen Pedal generiere ich verschiedene Klangräume, mit dem anderen kann ich den Hammer verschieben und dadurch die unpräparierte Saite und die zwei präparierten Saiten, die zu einem Klang gehören, differenziert anschlagen und Schwingungen erzeugen.»

Zur Einübungszeit dieser Musik gehörten nicht zuletzt zwei Stücke der Elektronikmusikerinnen Beatrice Dillon und Laurel Halo, die Loher entdeckte. Er machte Loops daraus und spielte stundenlang dazu. So schärfte er sein Gefühl für die Tempi und vor allem die Vibes dieser Stücke. Allein auf den Tracks II und III schlägt Loher je rund 6000-mal die Tasten an und spielt auf beiden rund 80 Variationen. Live wird er das Album ohne Noten spielen. Er hat das Material und den Flow durch die lange Auseinandersetzung verinnerlicht.

Nach der intensiven Klavierphase begann Loher, den Laptop als Musikinstrument auszuprobieren. «Die elektronische Musik hat mich in den letzten Jahren zunehmend in Bann gezogen.» Während Corona hatte er zehn Gäste eingeladen und ihnen seinen Work-in-Progress vorgespielt. Die zehn Sessions hat er aufgenommen. «Mit diesem Material arbeite ich auf dem Laptop. Wie sich das entwickelt, ist offen.»

Stille und Bewegung

In dieser Zeit ist auch eine erste Zusammenarbeit mit der Elektronikmusikerin Martina Lussi entstanden. Auch mit dem Kali Trio ist Loher sporadisch auf Tour. Ein neues Album ist in Vorbereitung. Und da ist das Trio Baumschule mit Manuel Troller (g) und Julian Sartorius (dr), das nach seinem feinen Débutalbum Konzerte gibt und an ein neues Album im Herbst 2023 denkt.

Loher bei einem Auftritt mit dem Kali Trio. Youtube

Das neue Atelier von Raphael Loher auf dem Industrieareal von Andritz Hydro in Kriens ist ein fantastischer Working-Space, voll mit Instrumenten und Geräten. Der Pianist fühlt sich extrem wohl dort. Ein Raum, wie gemacht, um an langen Abenden die Klänge zu erforschen und sie spielen zu lassen. «Ich langweile mich nie, wenn ich Musik mache, ich kann extrem gut eintauchen. Aber dann ist es wieder Zeit, mich zu bewegen, in der Natur zu sein, in die Berge zu gehen.» Loher braucht beides. Die Stille drinnen und das Unterwegssein draussen.

Raphael Loher: Keemuun (three-four records, 2022); Plattentaufe: Freitag, 14. Oktober, 21 Uhr, Neubad, www.raphaelloher.com

