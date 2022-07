Mini-Festival: Das «Tonfest» feiert im Grünenwald Premiere

Neues Minifestival Das Tonfest feiert im Grünenwald Premiere – unter anderem mit Siselabonga und Fluffy Machine Der noch junge Tonverein initiiert ein neues Minifestival in Obwalden. Das Tonfest soll mit einem abwechslungsreichen Programm ein möglichst breites Publikum ansprechen. Stefan Welzel 19.07.2022, 05.00 Uhr

Einer von zwei Abendacts: Siselabonga aus Luzern. Bild: PD

Der Festivalsommer ist in vollem Gange – auch in der Zentralschweiz. Im Musikgasthaus Grünenwald reiht sich nun ein neues, beschauliches Festival ins Angebot ein. Am Samstag, 23. Juli, steigt das Tonfest. Ab 15 Uhr treten fünf Acts im Engelberger Kultort auf die Bühne, ehe die Party mit funkigen Discoklängen bis tief in die Nacht fortgeführt wird.