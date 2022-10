A-cappella-Festival Nichts als die Stimme als Instrument – Mit Voxpop gibt es in Luzern neu ein Festival mit Vokalpop Das Festival Voxpop will das Genre Vokalpop einem breiten Publikum zugänglich machen. Dahinter stehen bestens bekannte Luzerner. Regina Grüter 20.10.2022, 11.48 Uhr

Vocabular aus Luzern stehen hinter dem Festival und treten auch auf. Bild: PD

Die Zentralschweiz hat ein neues Festival. «Voxpop – Vocal Festival Luzern» widmet sich dem A-cappella-Gesang. Dahinter stehen sechs Luzerner, die mit ihrer eigenen Formation Vocabular sehr erfolgreich sind.

Für Voxpop haben sie sich mit der Agentur Fettes Haus zusammengetan, die seit 20 Jahren besteht und ebenfalls in Luzern daheim ist. Als Austragungsort konnte der Schweizerhof in Luzern, das erfahrene Eventhotel mit dem altehrwürdigen Zeugheersaal, gewonnen werden.

Die Stars der ersten Voxpop-Ausgabe: The Real Group aus Schweden. Bild: PD

Um die Förderung von Schweizer A-cappella-Bands geht es den Machern erst einmal. Ein grosser Act gehört aber auch dazu. Das erste Voxpop Festival wird denn auch von einer Formation eröffnet, die zu den erfolgreichsten und international bekanntesten Musikgruppen Schwedens zählt. Die «legendäre und bahnbrechende» The Real Group – sie wurde 1984 gegründet – tritt seit diesem Jahr in komplett neuer Formation auf und zeigt ihr stimmliches Können anhand von eigenen Songs und Covers wie «Blackbird» von den Beatles an der Schnittstelle von Jazz, Pop und – vorwiegend nordeuropäischen – Volksliedern. Flankiert werden sie von der Schweizer Comedy-A-cappella-Formation A-Live. Diese hat nicht nur ein neues Programm, mit Nyna Dubois (u. a. Härz) und «The Voice of Switzerland-Siegerin» Tiziana Gulino mischen jetzt auch zwei weibliche Charakterstimmen mit. Voxpop versteht sich als offenes Festival, das mit Vokalpop ein breites Publikum ansprechen will. Es «räumt auf mit Vorurteilen, wonach sich Vokalmusik nur auf Chöre in Kirchen oder an Jodelfesten beschränkt», heisst es auf der Webseite der Veranstalter.

Vocabular treffen auf virtuose Sängerinnen und Deutschpoeten

Haben sich während der Gesangsausbildung kennengelernt: Les Brünettes Bild: PD

Neues entdecken, das soll man am Voxpop auch können. Am Samstag gibt’s dementsprechend einen «Einblick in verschiedene Ecken der A-cappella-Welt». Bands aus der Schweiz und dem nahen Ausland finden sich zu einem ein Co-Konzert zusammen: das deutsche Frauenquartett Les Brünettes sowie die Freiburger Vokalband Anders. Und, mit dabei natürlich: Vocabular. So treffen Arrangements von ehemaligen Gesangstudentinnen auf Deutschpop und Lieder in Lozärner Mundart – in Lozärn. (reg)

Freitag, 21. und Samstag, 22. Oktober, Hotel Schweizerhof, Luzern; weitere Infos: www.voxpop.ch.