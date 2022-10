«Dessin – Zentralschweizer Zeichnung» Grossprojekt in der Kunsthalle: «Nichts in der Kunst ist so intim, wie eine Zeichnung es sein kann» Michael Sutter, Leiter Kunsthalle, und Heinz Stahlhut, Leiter Hans-Erni-Museum, haben Grosses geleistet für ein bescheidenes Medium: Sieben Monate lang ist in «Dessin» die Zeichnung der Star. Interview: Susanne Holz Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Die Köpfe hinter dem Grossprojekt «Dessin – Zentralschweizer Zeichnung»: Heinz Stahlhut (links), Leiter Hans-Erni-Museum, und Michael Sutter, Leiter Kunsthalle. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 27. Oktober 2022)

Seit Ende August läuft das Grossprojekt «Dessin – Zentralschweizer Zeichnung». Lanciert haben das Projekt Kunsthalle Luzern und Hans-Erni-Museum – dazu holten sie 14 weitere Institutionen ins Boot, um das Medium der Zeichnung in der Zentralschweiz zu fokussieren. Das Projekt lief sehr erfolgreich an und geht noch bis Ende März 2023. Wir sprachen mit den Leitern von Kunsthalle und Hans-Erni-Museum, mit Michael Sutter und Heinz Stahlhut.

Herr Sutter, Herr Stahlhut, wieso möchten Sie ausgerechnet dem Medium der Zeichnung huldigen?

Michael Sutter: Ich würde sagen – nichts in der Kunst ist so intim wie eine Zeichnung.

Wie meinen Sie das genau, intim wie eine Zeichnung?

Michael Sutter: Eine Zeichnung ist wie die Handschrift eines Künstlers, sie stellt einen intimen Zugang dar. Die Skizze eines Künstlers, sie kann ganz viel oder ganz wenig sein.

Heinz Stahlhut: Gezeichnet wird im Privaten, eine Zeichnung ist der Ausweis des künstlerischen Denkens. Und: Beim Zeichnen kann man Künstlern über die Schulter schauen, man ist nah dran an ihnen.

Michael Sutter: Täglich zeichnen ist wie Tagebuch schreiben. Am Ursprung so vieler Kunst steht die Zeichnung. Jedes Kind zeichnet zuerst. Es ist wie Fussballspielen, es verbindet.

Werk von Melchior Imboden, zu sehen im Hans-Erni-Museum. Bild: PD

Wie ich sehe, begeistern Sie sich beide gleichermassen für das Thema Zeichnung. Haben Sie so fürs Projekt zusammengefunden?

Heinz Stahlhut: Unser beider Ziel war, endlich mal dem Medium der Zeichnung eine Bühne zu verschaffen. Einem Medium, das im Ausstellungsbetrieb im Allgemeinen unterrepräsentiert ist. Für mich als Leiter des Hans-Erni-Museums kommt natürlich noch hinzu, dass Hans Erni ein vorzüglicher Zeichner war. So ist die aktuell startende Ausstellung im Hans-Erni-Museum auch eine Hommage an ihn.

Michael Sutter: Mir ging es gleich wie Heinz, ich hatte das Gefühl, dieses Medium als Kurator über Jahre etwas vernachlässigt zu haben. Das wollte ich ändern.

Heinz Stahlhut. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 27. Oktober 2022)

Gesagt, getan. Sie konnten ja dann ziemlich viele Player im Zentralschweizer Kunstbetrieb ziemlich schnell für Ihre Idee begeistern?

Heinz Stahlhut: Wir lancierten Ende 2021 eine Ausschreibung und wählten aus 222 Bewerbungen 114 Künstlerinnen und Künstler aus. Diese wurden dann auf 16 Institutionen inklusive Kunsthalle und Hans-Erni-Museum verteilt. Das heisst, wir konnten in sehr kurzer Zeit 14 weitere Institutionen von unserer Idee begeistern.

Michael Sutter. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 27. Oktober 2022)

Die da wären?

Michael Sutter: Museum Bruder Klaus Sachseln, Akku Kunstplattform, Kunstraum Hochdorf, B74 Kunstraum, Kali Gallery, Die Redaktion, Art Willisau, Galerie Kriens, Ahoi Space, Zsuzsa`s Galerie, Galerie Vitrine, Löwengalerie, Museum1, Drawing Room_Loft. Es sind sowohl Offspaces und Galerien als auch Kunsträume und Museen ins Projekt involviert.

Ein neuer Blick aufs letzte Abendmahl und unsere öffentliche Haut Mitunter können Zeichnungen auch richtiggehend raumgreifend sein. So zeigt die aktuelle Ausstellung im Hans Erni Museum etwa ein Werk von Monika Feucht, das aus 13 kleinen Tischen besteht, verbunden mit einem einzigen Tuch, und auf jedem Tisch präsentiert sich die Zeichnung eines Tellers. Die Assoziation mit dem letzten Abendmahl sei erlaubt. Oder das Werk von Jeanine Burkard: Ein Stoff wurde zur Hose geschnitten, dann zur Jacke – schlussendlich hängt ein «Kleidungsstück» von der Decke, das eine geometrische Zeichnung ergibt. Die Zeichnung direkt auf der Haut – Angebot für alle Unter dem Titel «Spacelines. Raum in der zeitgenössischen Zentralschweizer Zeichnung» thematisieren 18 Künstlerinnen und Künstler das Phänomen Raum mit ihren zeitgenössischen Zeichnungen. Jeremias Bucher arbeitete eine Tischplatte mit Frottage ab, wodurch jede noch so kleine Unebenheit sichtbar wird. Barbara Gschwind wendete die Technik der Frottage bei Baumstümpfen an und gab Harzflecken und Jahresringen ein zeichnerisches Gesicht. Barbara Hennig Marques wiederum wird die Besucher mit einer ganz speziellen Performance beeindrucken: An neun Terminen zwischen dem 30. Oktober 2022 und dem 26. Februar 2023, jeweils von 14 bis 16 Uhr, zeichnet die Künstlerin mit unschädlicher Körperfarbe direkt auf die Haut von Besucherinnen und Besuchern, wenn sie das denn möchten. «Haut Dessin», so nennt sich diese Zeichnungsaktion, welche die Haut als Fläche der öffentlichen Erscheinung eines Menschen thematisiert. Begleitend zur Ausstellung finden drei Gespräche mit Kunstschaffenden statt und ein lyrisch-musikalischer Abend. Hinweis: Ausstellung im Hans Erni Museum Luzern: «Spacelines. Raum in der zeitgenössischen Zentralschweizer Zeichnung (Dessin – Zentralschweizer Zeichnung)». Bis 26. Februar 2023. www.verkehrshaus.ch/hansernimuseum

Wow. Einige Ausstellungen wurden ja schon eröffnet, wie war die Resonanz?

Michael Sutter: Hervorragend. Bereits das Podiumsgespräch zum Start in der Akku Kunstplattform stiess auf grosse Resonanz. Auch die Eröffnung in Hochdorf war sehr gut besucht. Und vor zwei Tagen schauten Leute in der Kunsthalle vorbei, auf dem Weg vom Museum Bruder Klaus in die Galerie Kriens, die dachten, unsere Ausstellung hätte auch schon begonnen.

Heinz Stahlhut: Wir begeistern die Besucher auch damit, dass wir den Begriff der Zeichnung weit dehnen. Was bedeutet Zeichnung heute alles? Das reicht von der digitalen Zeichnung und der LED-Leuchtzeichnung bis zur modernen Stickerei.

Michael Sutter: Hier in der Kunsthalle starten wir ja auch dieses Wochenende mit unserer Ausstellung «Über den Bleistift hinaus». Wir zeigen sowohl eine Installation mit Seilen und Knoten als auch Klassischeres. (Auf dem Bild: Kunst von Marco Russo & Sebastian Haas, Anmerkung der Redaktion.)

Hinweis: Ausstellung in der Kunsthalle Luzern: «Über den Bleistift hinaus (Dessin – Zentralschweizer Zeichnung)». Bis 18. Dezember 2022. Geöffnet Mi–Sa von 14–19 Uhr; So von 14–17 Uhr. www.kunsthalle-luzern.ch

