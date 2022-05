KKL Oboist Elias Zumbühl holt mit dem Blasorchester Stadtmusik noch einen Preis Das Blasorchester Stadtmusik Luzern gab dem mehrfach ausgeszeichneten Oboisten Elias Zumbühl Gelegenheit für einen grossen solistischen Auftritt. Und gab einen Vorgeschmack aufs Kantonale Musikfest in Emmen. Gerda Neunhoeffer 30.05.2022, 14.56 Uhr

Beim Luzerner Solo- und Ensemblewettbewerb holte sich Solo-Champion Elias Zumbühl im Märzeinen von vielen Preisen (im Bild zwischen OK-Präsident Roman Huber und Regierungsratspräsident Marcel Schwerzmann).

Das Blasorchester Stadtmusik Luzern bietet «Jungen Solisten» Gelegenheit für Auftritte mit Orchester. Wieviel Erfahrung diese mitbringen können, zeigte am Sonntag im Luzerner Saal des KKL der 2003 in Neuenkirch geborene Oboist Elias Zumbühl. Er wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter neunmal einem ersten Preis beim Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb und eben erst im Luzerner Solo- und Ensemblewettbewerb. Entsprechend reif ist seine Interpretation von Johann Wenzel Kalliwodas «Morceau de Salon».

Elias Zumbühl – mehr als mühelose Virtuosität

Elias Zumbühls Oboenspiel besticht durch klare Artikulation und fein abgestimmte Dynamik. Sein Legato singt innig, seine Virtuosität ist mühelos, mal tänzerisch leicht, mal kraftvoll. In der Instrumentierung des Werks (ursprünglich für Oboe und Klavier) klingen Zartheit und Schwung in den Dialogen mit der Solo-Oboe, das Zusammenspiel ist mitreissend.

Andere Klänge prägen die Orchesterwerke. In «Audivi Media Nocte» von Oliver Waespi mischen sich mystische Cluster mit rhythmisch-expressiven Ausbrüchen. Dirigent Hervé Grélat führt seine Musikerinnen und Musiker souverän durch alle Tempo– und Harmoniewechsel. Mit vielen Soloeinlagen entsteht ein fantastisches Gemälde der Nacht: mal wie ein Gebet, mal leidenschaftlich rasend. Es ist das Aufgabenstück für das Luzerner Kantonal-Musikfest Emmen. Das Selbstwahlstück, David Maslankas Sinfonie Nr. 4, ist, wie im Winterkonzert ein raumfüllendes Klangereignis.

Das Blasorchester Stadtmusik Luzern spielt sein Plicht- und Auswahlstück am 4. Juni (100 Jahre Bürgermusik Luzern , KKL) und am Kantonalen Musikfest in Emmen (19. Juni, Le Théâtre).