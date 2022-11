Luzern Ohne Furcht entblösst Roee Rosen im Kunstmuseum die Welt Das Kunstmuseum Luzern zeigt den israelischen Künstler Roee Rosen (geboren 1963). Das ist ein Fest an Witz und Gesellschaftskritik. Susanne Holz 24.11.2022, 22.38 Uhr

Ironisch und bildgewaltig dekonstruiert der israelische Künstler Roee Rosen intellektuelle Überväter wie Kafka oder Shakespeare. Hier eine Szene aus dem Film «Kafka for Kids». Rosen interpretiert Kafkas «Die Verwandlung», richtet sich aber nur vermeintlich an Kinder. Bild: PD

Was für ein Kontrast: Nach der fröhlich unbeschwerten David-Hockney-Retrospektive zeigt das Kunstmuseum Luzern den 1963 geborenen, israelischen Künstler Roee Rosen. Dieser Künstler liebt den Tabubruch und kennt keine politischen Berührungsängste. Selbstironisch und bildgewaltig dekonstruiert Roee Rosen die intellektuellen Überväter unserer abendländischen Kultur.

Er bemächtigt sich Franz Kafkas berühmter Erzählung «Die Verwandlung», macht einen Film daraus, nennt ihn «Kafka for Kids», und richtet sich aber nur vermeintlich an Kinder damit. Denn Rosen führt Kafkas Erzählung vom unglücklichen Familienernährer, der sich in einen Käfer verwandelt, in eine juristische Untersuchung der krassen Ungleichbehandlung israelischer und palästinensischer Jugendlicher in den besetzten Gebieten.

Fanni Fetzer holt politisch relevante Kunst nach Luzern

Die Ausstellung «Roee Rosen. Kafka for Kids & Other Troubling Tales» ist einmal mehr ein Beweis für das grosse Talent von Direktorin Fanni Fetzer, politisch relevante Kunst nach Luzern zu holen. Dazuhin begeistert der Künstler Roee Rosen mit einem wirklich witzigen und wirklich abgründigen schwarzen Humor – wer allzu viel vorweihnachtliche Rundum-Seligkeit nicht verträgt, der ist in dieser ersten umfassenden Einzelausstellung mit Roee Rosen gut aufgehoben.

Roee Rosen ist auch im Stattkino zu Gast Roee Rosens Film «Kafka for Kids» (Israel 2022, 111 Minuten) ist sowohl während der gesamten Ausstellungsdauer im Kunstmuseum Luzern zu sehen als auch am Samstag, 26. 11. 2022, um 18 Uhr im Stattkino Luzern am Löwenplatz 11. Im Anschluss an den Film findet ein Gespräch zwischen Museumsdirektorin Fanni Fetzer, Künstler Roee Rosen und Ko-Kurator Sergio Edelsztein statt. Im Film «Kafka for Kids» verknüpft Roee Rosen in einem kindlichen Interieur Franz Kafkas berühmte Geschichte von Gregor Samsa, der als Käfer aus dem Schlaf erwacht, mit der rechtlichen Lage von Kindern und Jugendlichen in den von Israel besetzten Gebieten.

Roee Rosen hat in den Achtzigern in Tel Aviv Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaften studiert und in New York später einen Abschluss in Bildender Kunst gemacht. Kein Wunder, verwebt er heute Literarisches mit unserer komplexen gesellschaftlichen Realität. In einem Interview sagte Rosen einmal:

«Als ich aufwuchs, schien es, als würde die Kunst allen Widerständen zum Trotz existieren.»

Diesem offenen Ungehorsam hat sich Rosens Kunst schon lange verschrieben.

Museumsdirektorin und Kuratorin Fanni Fetzer sagt:

«Für Roee Rosen ist Verstummen angesichts der politischen Verhältnisse, simpler Weltanschauungen oder der Überforderung von uns allen keine Option.»

Rosen lasse nicht locker, lege seinen Zeichenstift auf gesellschaftliche Wunden, richte seinen Blick in die dunklen Ecken unserer Welt und auf unsere Illusion einer planbaren Existenz.

Bitterböse Parodie auf Stand-Up-Comedy à la USA

«Roee Rosen. Kafka for Kids & Other Troubling Tales» zeigt neben dem titelgebenden Langspielfilm Werke dieses multidisziplinären Provokateurs aus drei Jahrzehnten. Filme, Gouachen, Gemälde, Zeichnungen und Fotografien. Darunter auch den Film «The Dust Channel», der schon an der documenta 14 für viel Gesprächsstoff sorgte. In der Form eines Opernlibrettos wird hier der Staubsauger Dyson DC07 besungen, vor dem Hintergrund eines bürgerlichen Haushalts, in dem Sauberkeit oberstes Gebot ist. Diese Ordnung stören allerdings wiederholt Nachrichtenbilder aus einem israelischen Internierungslager für Migranten.

Videostill aus dem Film «The Dust Channel». Hier wird der Staubsauger Dyson DC07 besungen, vor dem Hintergrund eines bürgerlichen Haushalts. Störfaktor sind wiederholte Nachrichtenbilder aus einem Internierungslager für Migranten. Bild: PD

Beim Film «Hilarious» wiederum erwartet den Besucher eine bitterböse Parodie auf die amerikanische Stand-Up-Comedy – in einer Aneinanderreihung missratener Witze sowie rassistischer und misogyner Stereotype. Ein absolutes Highlight an intelligentem Witz ist sicher Roee Rosens Spiel mit der von ihm erfundenen Figur der Justine Frank (1900-1943). Gouachen, Fotografien und ein Film, in dem der Künstler selbst mit gelockter Perücke in die Rolle einer Kunsthistorikerin schlüpft, beziehen sich auf Justine Frank, jüdische Surrealistin und Feministin, deren Schlüsselwerk sich provokativ mit Sexualität, Mystizismus und jüdischer Identität befasst. Das ist abgrundtief kluge und witzige Kunst.

Ausstellung im Kunstmuseum Luzern: Roee Rosen. Kafka for Kids & Other Troubling Tales. Vernissage ist am Freitag, 25. 11. 2022, ab 18 Uhr. Am Samstag, 26. 11. 2022, gibt es um 13 Uhr ein Gespräch in der Ausstellung mit dem Künstler Roee Rosen und den Ko-Kuratoren Fanni Fetzer und Sergio Edelsztein. Mehr Infos unter www.kunstmuseumluzern.ch