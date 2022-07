Experiment Wie schwierig ist es, ganz ohne Geld durch unser Land zu reisen? Ist es schwierig, in der Schweiz ohne Geld durchzukommen?

SRF-Reporter Matthias Rusch hat es ausprobiert. Und dabei Überraschendes erlebt. Arno Renggli 01.07.2022, 13.30 Uhr

Ohne Kohle durch die Schweiz: SRF-Reporter Matthias Rusch, hier an der Reuss bei Altdorf, hat es ausprobiert. Bild: SRF

«Ohne Geld zu reisen, ist anstrengender als mit Geld», sagt Matthias Rusch (49) nach seinem Experiment. Aber auch: «Ohne Geld erlebt man mehr und trifft spannende Leute.» Insgesamt ist Rusch aber überrascht, wie gastfreundlich die meisten reagiert haben. «Wenn man den Mut hat, die Leute zu fragen, sagen sie selten Nein.»

Doch ist es nicht logisch, dass die Leute ja eher positiv reagieren, wenn ein TV-Mitarbeiter mit Kamera-Equipe anklopft? Rusch wollte diesen «Türöffner» nicht nutzen: «Da ich alleine unterwegs war und mit Handy oder mobiler Kamera filmte, realisierten die Leute nicht, dass ich vom Fernsehen war. Dies legte ich erst offen, als ich sie danach interviewte.»

Übernachtung in 7,5-Zimmer Villa ...

Auf seiner Reise, die mit Riemenstalden SZ und Flüelen UR auch zwei Innerschweizer Stationen aufweist, hat Rusch auch Überraschungen erlebt: «Ich konnte in einer Villa in Küsnacht am Zürichsee übernachten. Dafür habe ich einfach Leute angesprochen, die ihre Kinder am Bahnhof aus dem Pfadilager abholten. Ich dachte mir, Pfadi-Eltern sind sicher unkompliziert. So war es tatsächlich: Nach ein paar Eltern, die absagen mussten, weil sie zu wenig Platz oder zu müde Kinder hatten, sagte mir ein Ehepaar mit drei Kindern zu. Und ich konnte in einer 7,5-Zimmer Villa übernachten. Einfach herrlich.»

... und auf der Ladefläche eines Lastwagens

Dafür sei es erstaunlich kompliziert gewesen, im Schwerverkehrszentrum Erstfeld auf dem Lastwagen eines europäischen Fernfahrers zu übernachten. «Am Ende liess mich ein tschechischer Chauffeur auf der Ladebrücke schlafen. Weil er aber am nächsten Tag Richtung Norden weiterfuhr, musste ich dann morgens um fünf aufstehen und den Lastwagen wechseln.» Ein ukrainischer Chauffeur nahm Rusch dann mit nach Bellinzona. «Er kochte mir Kaffee und organisierte Gipfeli.»

Die ganze Nacht sei eine ziemliche Übung gewesen, aber auch sehr spannend. «Der ukrainische Chauffeur ist eigentlich studierter Ingenieur, verdient aber als Lastwagenchauffeur mit rund 2000 Euro pro Monat mehr Geld als in seinem angestammten Beruf. Da wird man sich wieder mal bewusst, wie komfortabel, luxuriös und schön wir es in der Schweiz haben und meist auf unserem Lieblingsberuf arbeiten können.»

«Ohne Geld durch die Schweiz»: Sommerserie bei «Schweiz aktuell»: Mo–Fr, 4. bis 8. Juli, 19 Uhr, SRF 1.