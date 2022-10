Spoken-Word-Festival «woerdz» Stargast Yasiin Bey aka Mos Def wird ohne Musik vollends zum Poeten Am Samstag geht das Spoken-Word-Festival «woerdz» zu Ende. Yasiin Bey war am Freitagabend der sympathische Stargast. Und überraschte positiv. Regina Grüter 29.10.2022, 13.44 Uhr

Rapper Yasiin Bey: Sufis auf der Leinwand und ein Hip-Hop-Publikum, das abgeht. Bild: Franca Pedrazzetti/«woerdz» (Luzern, 28. Oktober 2022)

Man stelle kurz um, verkündet Moderatorin Marguerite Meyer vor dem Auftritt von «woerdz»-Stargast Yasiin Bey, auch bekannt als Mos Def. Der Rapper, der Ende der 1990er-Jahre zwei ikonische Hip-Hop-Alben gemacht hat, legte in den vergangenen Jahren eine Art mystischen Schleier um sich. Was man von ihm las und hörte, liess einen zweifeln: Bringt er ihn noch, seinen unvergleichlichen Flow? Macht er einfach sein Ding, ohne Rücksicht aufs Publikum?

25 Minuten Pause also. Da ist man eigentlich schon ein bisschen müde. Im Kopf. Es ist Freitagabend, und man wurde schon ziemlich gefordert – auf die positive Art. Das Luzerner Spoken-Word-Festival «woerdz» lässt sich nicht lumpen und bietet ein unglaubliches Programm: Manuel Stahlberger und nach ihm Lara Stoll zeigen im Rahmen der «Spoken-Werkschau» Auszüge aus ihren aktuellen Programmen. Dichter und Beatboxer Dalibor Marković performt zusammen mit Tänzerin Kristina Veit den Werkauftrag als Uraufführung: Eine schon fast intellektuelle Tour de Force, die in Drum and Bass mündet.

Auch Stahlberger rappt, aber es ist eher ein Spaziergang durch die Worte, entlang eines ruhigen Flusses.

Kabarett, Comedy, getanzte Worte, Worte, die tanzen – längst nicht alle sind wegen Yasiin Bey hier.

Es beginnt irritierend – ­und hoffnungsvoll

Von der Ostschweiz über Frankfurt geht’s nun nach Brooklyn, New York City. Wie erwartet sind nach der Pause die Stühle weg. Die erstaunlich vielen jungen Leute aus der Hip-Hop-Szene sind wegen Mos Def hier und nicht wegen Yasiin Bey. Er weiss das.

Wie das Konzert beginnt, ist einerseits irritierend, andererseits stimmt es einen hoffnungsvoll. Yasiin Bey hat gute, ja sehr gute Laune. Er strahlt übers ganze Gesicht. Es ist ein echtes, fast kindlich-naives Strahlen.

«Man, there’s so much noise in the world, we just wanna bring some joy».

Es ist ihm ernst. Ironischerweise ist der Sound zu Beginn auch ein bisschen undifferenziert, und man versteht Beys Lyrics nur schlecht. Derweil wird eine Animation auf die Leinwand projiziert: In konzentrischen Kreisen angeordnete Sufis nicken im Gebet – und im Takt des Beats von DJ Najib Ben Belgacem. Derwische sind tanzend unterwegs zu Gott. Wird das nun eine Hip-Hop-Show, oder geht es um religiöse Erleuchtung?

Er dreht sich im Kreis, einmal, zweimal… dreimal

Bald dreht sich auch Yasiin Bey im Kreis, einmal, zweimal… zehnmal. Die Religion war auch immer schon etwas, das Yasiin Bey, wie er sich seit 2012 offiziell nennt, mit Talib Kweli von Black Star verbunden hat. Jetzt aber findet sein Bekenntnis zum Sufismus direkten Eingang in die Show. Aber zum Gehen ist es zu früh. Und diejenigen, die jetzt schon den Südpol verlassen, verpassen etwas.

Die Jungs ganz vorne bekommen bald, was sie wollen. Sie scheinen auch überhaupt nicht voreingenommen und geben die positiven Vibes, die von der Bühne her kommen, dankbar zurück. Die Party kann starten. Einer hebt eine Schallplatte in die Höhe, als Yasiin Bey mit den Songs «Mathematics» oder «Hip Hop» und Mos-Def-Flow zu seinen musikalischen Anfängen zurückkehrt: «Black on Both Sides» aus dem Jahr 1999. Er und ein anderer ganz vorne am Bühnenrand rappen Wort für Wort mit.

Wort für Wort. Darum, ums gesprochene Wort, geht’s ja am «woerdz».

Und in den fünf Sequenzen, in denen Yasiin Bey seine poetischen Reime ohne Musik ins Mikrofon rappt, ist das gesprochene Musik.

Das hat Seele, das ist Kunst, die emotional berührt. Das Singen, na ja, ist nicht seine Stärke. Aber seine Freude ist ansteckend. «Travellin’ Man» (1998) mit DJ Honda, Soul, zum Schluss sogar ein Underground-House-Klassiker. Party.

Ohne Mos Def gibt’s keinen Yasiin Bey. Gegen Ende des Konzerts hebt der junger Mann sein Vinylalbum hoch. Er will ein Autogramm. Welchen Namen Yasiin Bey wohl hingeschrieben hat?

