Open-Air Lo & Leduc umgeben von Bergen in Wolfenschiessen Die Muisiglanzgmeind in Wolfenschiessen ist zurück. Mit den Pop-Rappern Lo & Leduc konnte für den Freitagabend ein absoluter Headliner gewonnen werden. Regina Grüter 06.07.2022, 18.22 Uhr

Lo & Leduc haben ein neues Album und sind Headliner an der Muisiglanzgmeind. Bild: Maximilian Lederer

Es ist das grösste Musikfestival der Kantone Ob- und Nidwalden: die Muisiglanzgmeind in Wolfenschiessen. Nach coronabedingter Pause geht es wieder in die Vollen. In der Region längst Kult, zieht das Open Air mit den Berner Pop-Rappern Lo & Leduc, dem Solothurner Rapper Manillio oder der Winterthurer Rockband Jack Slamer auch Leute von ausserhalb ins untere Engelbergertal.

Neben hochkarätigen Schweizer Acts aus verschiedensten Musikgenres treten an der Muisiglanzgmeind auch internationale Gruppen auf.

Die US-Latin-Hip-Hopper Delinquent Habits haben zwar erst gerade in der Schüür in Luzern gespielt, aber vielleicht hat sie ja jemand verpasst – oder will sie gleich nochmals hören. Uncle Bard & The Dirty Bastards aus Italien machen Irish Folk/Rock und die Kapelle Petra aus Nordrhein-Westfalen Indie-Rock. Der britische Bluesrock-Gitarrist Laurence Jones musste seinen Auftritt leider absagen, dafür ist das angesagte St.Galler Bluesrock-Frauen-Trio Velvet Two Stripes (auch kürzlich in der Schüür) am Start. Weiter stechen die Zürcher Popper Baba Shrimps heraus, aus der Zentralschweiz die Zuger Stubete Gäng mit ihrem «Örbn Ländler», der Luzerner Rapper Mimiks oder das Alternative-Rock-Duo The Hydden (Zürich/Stans).

Charmanter Pop mit Hirn

Die grösste Nummer sind aber sicher Lo & Leduc. Der Song «079» katapultierte sie 2018 in die höchsten Schweizer Pop-Sphären. Im Februar hat das Berner Duo sein neues Album «Mercato» rausgebracht. Ein zweites «079» finde sich zwar nicht auf der aktuellen Platte, schrieb Kollege Michael Graber am 12. Februar in unserer Zeitung. Auch kein Hit. Aber gute Songs wie «Zwüschezit», «Rewind», «Gschirr» und «Melodie» – für die, die noch nicht reingehört haben. Man darf annehmen, dass sie ihren Riesenhit in der lauschigen Bergwelt – und nur sieben Gehminuten vom Bahnhof Wolfenschiessen entfernt – auch spielen werden.

Festival Muisiglanzgmeind in Wolfenschiessen, Nidwalden: 7. bis 9. Juli; weitere Infos: www.muisiglanzgmeind.ch, ­Tickets: www.ticketino.com (es gibt noch Mehrtagespässe und auch Tagestickets für Donnerstag, Freitag und Samstag).