Le Théâtre Oper für ein Musicalpublikum: In Emmen treffen Verdis Leben und seine Musik aufeinander Im Le Théâtre in Emmen hat ein neues Format Premiere. Dabei wird Stefan Gubser zum Komponisten Giuseppe Verdi. Das niederschwellige Konzept soll allen den Zugang zur klassischen Musik ermöglichen. Regina Grüter Jetzt kommentieren 05.10.2022, 18.30 Uhr

«Trotz des Erfolges und der Berühmtheit wurde ich an der Scala nach der Aufführung von meiner La forza del destino ausgepfiffen, ausgelacht nach Aida…und die Kritiker brachten mich zum Schweigen, indem sie behaupteten, ich sei zu alt zum Schreiben, und was noch schlimmer war, ich sei ein Imitator von Wagner!!! Ein schönes Resultat nach 35 Jahren, die Karriere als Imitator zu beendigen!!!!!»

Der italienische Komponist Giuseppe Verdi (1813–1901), berühmt vor allem durch seine Opern schon zu Lebzeiten, hat in seinem Leben viele Briefe geschrieben. Und sich auch mal tüchtig aufgeregt, wie der Auszug oben so schön veranschaulicht. In «Verdi über Verdi», einer Premierenproduktion des Le Théâtre in Emmen, schlüpft der Winterthurer Schauspieler Stefan Gubser in die Rolle von Giuseppe Verdi.

Das Lesen war immer schon sein Steckenpferd: Gubser ist Verdi. Bild: PD

Das Konzept stammt ­ aus Italien

Gubser macht anhand der Briefe das Leben des Komponisten greifbar, gibt Einblick in dessen Denkweisen, Wünsche und Ängste. Das Lesen sei immer schon sein Steckenpferd gewesen, liest man auf der Website des Schauspielers. Für das Angebot aus dem Le Théâtre war er denn auch gleich «Feuer und Flamme», nach Aussage von Andréas Härry, Co-Leiter des Theaters.

Zu Gubsers Leseperformance interpretieren professionelle Sänger Arien, Duette und ein Trio aus Verdis Meisterwerken «La Traviata», «Rigoletto», «Un ballo in maschera», «La forza del destino», «Luisa Miller» und «Aida».

Idee, Konzept und Originaltexte haben die Verantwortlichen aus Italien übernommen; vorgeschlagen hatte es der Pianist Igor Longato, der in dieser Funktion am Projekt beteiligt ist. Mit der musikalischen Lesung weitet das Musicalhaus sein Kulturangebot aus.

Sie seien immer auf der Suche nach neuen Konzepten, sagt Andréas Härry. Einerseits gehe es darum, junge Talente auf die Bühne zu bringen. Andererseits:

«Das niederschwellige Konzept soll allen Musikfreundinnen und -freunden den Zugang zu diesem Genre ermöglichen.»

«Ohne elitäres Gehabe», wie Härry betont.

Der Musicalautor und seine Partnerin Irène Straub, als künstlerische Leiterin und Musicaldarstellerin im Le Théâtre aktiv, kommen beide aus dem Bereich der klassischen Musik; sein Vater war Wagnerianer, sie liess sich als klassische Sopranistin ausbilden. In «Verdi über Verdi» wird Straub neben Nuno Santos (Tenor) und Christoph Engel (Bariton) singen. Sie hätten gemerkt, sagt Härry, dass man in der Schweiz nicht den gleichen Zugang zur italienischen Oper habe wie in Italien.

Der Abend verbindet Verdis Musik mit Geschichten aus dessen Leben. In seinem intensiven Schriftverkehr widmet sich der italienische Meister verschiedensten Themen. Härry, der die Schriftstücke zusammen mit Irène Beutler ins Deutsche übersetzt hat, gibt einen Vorgeschmack: den Lieblingsspeisen, seiner Beziehung zu Frauen, aber auch Arbeitsverträgen und «blöden Intendanten».

Ein Musicalpublikum werde so an den Musiker Verdi herangeführt, könne aber auch eine Sympathie für ihn als Person entwickeln, so Härry:

«Verdi war charmant und umgänglich, aber auch ein knallharter Geschäftsmann.»

Dazu kann man im Saal am gedeckten Tisch Verdis Leibspeise essen – Poulet-Piccata Milanese– oder auch einfach vom Balkon der musikalischen Lesung lauschen.

Nach Verdi vielleicht ­ Mozart?

Irène Straub, Sopranistin und künstlerische Leiterin des Theaters, ist Teil des Gesangstrios. Bild: PD

Während des Telefonats wird im Hintergrund geprobt. «Piano plus Gesang, das haben wir so im Le Théâtre noch nie gehabt», sagt Härry. Und meint begeistert: «Es tönt super!» Überrascht zeigt er sich von der Akustik des grossen Saals, die auch für ein rein akustisches, kleines Musikformat «funktioniert».

Schon jetzt ist klar, dass das Format weitergeführt wird. Nicht mit Wagner, aber vielleicht mit Mozart? Die Arbeit beginnt gleich nach der Premiere. Härry:

«Wir machen Populärkultur im Le Théâtre, und das wird auch so bleiben, wenn wir Mozart, Beethoven oder eben Verdi in einer originellen Form aufführen.»

Freitag, 7. Oktober, 17.30 bis 21.15, Le Théâtre, Emmen; www.le-theatre.ch.

