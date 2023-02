Konzert Der Chor Luzern: Optimale Männerquote und viel französisches Flair Bei seinem Auftritt im Neubau überzeugt «Der Chor Luzern» mit einem abwechslungsreichen Programm und klanglicher Qualität. Dabei gab es nicht zuletzt auch bemerkenswerte persönliche Leistungen. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 05.02.2023, 12.20 Uhr

Der Chor Luzern, dirigiert von Daniela Portmann, im Neubad. Bild: Patrick Ammann

(4. Februar 2023)

Der Wunsch nach einem höheren Frauenanteil ist in der Chorwelt kaum vorhanden, eher das Gegenteil: Gerade bei Laienchören ist man oft froh um jede Männerstimme. Und nicht selten müssen ein paar vereinzelte Herren gegen eine weibliche Übermacht ankämpfen.

Für den Chor, der sich «Der Chor Luzern» nennt, scheint dies aber kein Problem zu sein. So fällt auch im Konzert im Neubad am Samstag sofort auf, dass von den circa 40 Mitwirkenden rund die Hälfte Männer sind und als «echte» Tenöre und Bässe zur Verfügung stehen. «Der Chor fait la mélodie» heisst das Programm unter der Leitung von Daniela Portmann und mit Pianistin Alexandra Sikorskaya.

Entsprechend wird französisch gesungen. Den Auftakt machen Francis Poulencs «Chansons Françaises». Es ist recht beschwingte Musik, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs komponiert worden ist und an die Unbeschwertheit der Vorkriegszeit erinnern soll.

Ausgewogener Gesamtklang

Der Chor macht das sehr gut. Trotz der für Chormusik sehr trockenen Akustik erklingt ein Ensemble und nicht etwa übermotivierte Einzelstimmen im Vordergrund. Das dritte Stück «Pilons l’orge» ist recht schnell. Man fragt sich, ob der Chor das Tempo halten kann. Nach dem letzten Ton scheint man sich der eigenen Leistung nicht so sicher. Darf man aber ruhig sein.

Sikorskayas erster Beitrag ist «Claire de Lune» von Claude Debussy. Die Pianistin bringt die nötige Ruhe mit, das wohl Heikelste an diesem Stück.

Nach der Pause kommen auch einige der «Six Chansons» von Paul Hindemith mit Texten von Rainer Maria Rilke. Und man sieht, dass sich fleissiges Proben lohnt. Die Lieder sind harmonisch und melodisch wesentlich komplexer als das zuvor Gehörte, doch die Intonation bleibt einwandfrei. Auch die Dynamik fordert mehr und an einer Stelle muss ein ganz kurzes ­Decrescendo von sehr laut nach sehr leise erwähnt werden, welches sehr gut umgesetzt wird.

Solistin mit Mut und mit Können

Ebenfalls sehr gut umgesetzt ist Maurice Ravels «Trois beaux oiseaux», mitsamt einem schönen Sopransolo von Elena Pi­lot­to. Sie tritt selbstbewusst auf, und die Balance von Chor zu Solistin ist gut ausgearbeitet. Es gibt noch weitere kleine Soli im Stück. Das sorgt für Abwechslung und Spannung, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum. Respekt verdient auch der Mut, sich alleine vor Leute zu stellen und zu singen. Vor allem, wenn man dies nicht jeden Tag tut.

Für den Schluss des Konzerts sind die Pianistin Alexandra Sikorskaya und der Chor nun für einige Stücke von Gabriel Fauré gemeinsam auf der Bühne. Das Zusammenspiel gelingt, die Pianistin ist stets beim Chor und trägt ihn. Chorleiterin Daniela Portmann zeichnet sich nicht nur durch offensichtlich hervorragende Proben- und Konzertarbeit aus, sondern auch durch die Fähigkeit, das Publikum mit netten und mitunter humorvollen Ansagen durch das Programm zu führen.

Hat man es vielleicht nur geträumt?

«Les Djinns», so erzählt sie, sei ein Stück, das einen in eine Fantasiewelt entführt. Überall hört und sieht man etwas huschen, kann es aber nicht wirklich greifen. Das Stück fängt an mit einzelnen Silben, wird immer dichter und löst sich dann zum Ende wieder auf. Sie sagt, man wisse gar nicht so recht, ob man es nun geträumt hat oder nicht. Wie das Stück auf einen wirkt, muss jeder selbst entscheiden.

Kein Traum war jedenfalls ein tolles Konzert mit einem wohlüberlegten Programm und einem sehr überzeugenden Auftritt von Solistin und Chor.

