Bühne Schauspiel-Premiere im Luzerner Theater mit Oscar Wildes zeitlosem Schönling Das Luzerner Theater bringt mit «Das Bildnis des Dorian Gray» eine hochaktuelle Satire auf die Hauptbühne. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 30.11.2022, 16.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Inszenierung von Katrin Plötner ist Dorian Gray (im gelben Kleid: Carina Thurner) weder Frau noch Mann, sondern geschlechterfluid. Bild: Ingo Höhn/Luzerner Theater

In der Weltliteratur gibt es zahlreiche Theaterstücke und Bücher, deren Adaption ins Hier und Jetzt bestens funktioniert. Mit Oscar Wildes «Das Bildnis des Dorian Gray» könnte das Luzerner Theater für seine nun anstehende, neueste Schauspielproduktion aber kaum einen Stoff aus der Vergangenheit hervorholen, der besser in unsere Epoche passt. In diesem Klassiker des irischen Schriftstellers gibt es mehr als genug Bezugspunkte, um der aktuellen, hedonistischen Jugendwahn-Gesellschaft den Spiegel hinzuhalten. Am Donnerstag steht auf der Hauptbühne die Premiere der Inszenierung aus der Feder von Dramaturgin Melanie Oşan und Regisseurin Katrin Plötner an.

In der Belle Époque, also zur Zeit der Entstehung des Werks und der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, sorgte das Buch für viel Aufregung. Es legte letztlich die Homosexualität des Autors offen. In seinem einzigen Roman erzählt Wilde die Geschichte des jungen Dorian Gray, eines herausragend schönen jungen Mannes, der von anderen – in dem Fall meist männlichen Mitmenschen – derart bewundert wird, dass sie ihm verfallen. Der befreundete Maler Basil erstellt sodann ein Porträt Dorians. Und bei dessen Anblick wünscht sich der Schönling, das Bild möge an seiner Stelle altern. Es entwickelt sich eine bitterböse Satire um einen Selbstverliebten und sein soziales Umfeld. Geblendet vom eigenen Äusseren und den Möglichkeiten, die dieses ihm bietet, wird Dorian zum charakterlich komplett degenerierten Narzissten. Währenddessen interpretieren die Leute um ihn herum alles Mögliche in die schöne Hülle und sehen darin doch nur die eignen, unverhohlen selbstsüchtigen Wünsche reflektiert.

«Am Ende des Abends einsamer oder kaputter als zu Beginn»

In der Luzerner Fassung ist Wildes Hauptfigur aber kein Mann. Und auch keine Frau. Sondern geschlechterfluid und nicht binär. Regisseurin Plötner zu ihrem Kunstgriff:

«Homosexualität war zu Wildes Zeiten hochgefährlich. Heute kann man damit zum Glück niemanden mehr provozieren. Wenn Menschen jedoch zwischen den Geschlechtern stehen – wie bei uns Dorian und die Figur Sibyl –, dann wird dies seltsamerweise für manche immer noch zu einer Herausforderung.»

Diese Menschen auf einer Bühne sichtbar zu machen, hole den Stoff in den gegenwärtigen Diskurs, so Plötner. Doch bleiben dabei auch in Luzern die Metathemen Jugend, exzessives Leben und Hedonismus zentral – genauso wie deren Gegenpole Vergänglichkeit, Verfall und Tod.

Ihnen entkommt niemand, egal, in welcher Zeit man zu Hause ist. Und zu einer oberflächlichen Gesellschaft passt es eben auch, dass Individuen wie Dorian von den Mitmenschen «zu einer Art Wunscherfüllungspuppe degradiert werden», wie es die Regisseurin erklärt. Ein für Plötner «allgegenwärtiges Verhalten im Spätkapitalismus, welches die Inszenierung zeigt und damit auch kritisiert, denn am Ende des Abends sind die Figuren einsamer oder kaputter als zu Beginn».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen