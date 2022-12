Ausgehtipps über die Festtage - Sounds Party, Party, Party – aber auch Konzerte vor, zwischen und nach den Festtagen Über die Festtage ist natürlich Feiern angesagt. Aber auch der Konzertbetrieb für ältere Semester steht nicht gänzlich still. In der Schüür etwa werden Fans von James Brown, Rage Against The Machine oder Quentin Tarantino bedient. Regina Grüter Jetzt kommentieren 22.12.2022, 17.00 Uhr

Wie aus einem Tarantino-Film? The Tarantinos, die Schüür-Stammgäste aus London. Bild: PD

Marie Louise Werth oder Bubi Eifach? Am Donnerstag, 22. Dezember, kann man sich mit der «Bündner Lady am Klavier» und «Sängerin mit Herz» auf Weihnachten einstimmen (20.00, Der Maihof, Luzern) oder mit Berner Mundartrock den Weihnachtstrubel noch etwas vor sich herschieben (20.00, Schüür, Luzern). Gleichentags präsentieren im Theater Casino Zug (20.00) vier Sänger und Liveband Weihnachtsklassiker aus dem Motown-Universum als Schweizer Erstaufführung. Groovig! Festlich-brassig wird’s am Freitag mit dem Swiss Brass Consort und Wolfgang Sieber in der Kirche St.Michael, Luzern (23. Dezember, 19.30). Und im Länderpark Stans bestreiten Famous October, die Singer-Songwriter Rene «Coal» Burrell und Sarah Bowman, ein Weihnachtskonzert (18.00 und 19.00).

Nach dem Familienfest am 24. mit Freunden feiern? Wo es einen in Luzern hinzieht, hängt vom Musikgeschmack ab: In der Bar 59 befördert einen DJ Michel Richter ins Christmas Eldorado (22.00), der Radio-3-Fach-Sound im Bourbaki hat garantiert nichts mit Weihnachten zu tun (ab 22.00). «Heilige Bim Bam» heisst’s im Madeleine (20.00) mit Santa alias Domy Lee Jones und im ehemaligen Hallenbad «Fest festen nach dem Fest» mit den Neubad Allstars (23.59). In der Schüür steigt eine «skandalös gute» Rock/Pop-Party (23.00), aber auch die in der Galvanik Zug soll legendär sein – angefangen mit urbanen Sounds, geht’s dann in Richtung elektronische Klänge (ab 23.00).

Endlich mal ein Duett singen Beizenkaraoke Singen befreit und macht glücklich: Wer immer schon mal wollte, sich aber noch nie richtig getraut hat (wie ich), hat heute und in der entspannten Woche zwischen den Feiertagen die Gelegenheit, sich im Karaoke zu versuchen. (reg) Luzern: Do, 22. (22.00) und 29. Dezember (20.00), Bar 59; Do, 29. Dezember, 20.00, Madeleine.

Zwischen den Feiertagen sind in der Schüür, Luzern, an drei Abenden hintereinander Bands angesagt, die sich grossen Idolen verschrieben haben: Am Dienstag, 27. Dezember, wird James Brown Tribut gezollt (SoulVision Allstars, 20.30), am Mittwoch, 28. Dezember, Rage Against The Machine (Against The Machine, 21.00), und am Donnerstag spielen The Tarantinos Musik aus Filmen von Quentin Tarantino.

Für Fans des Genres ist das 9. Hardcore United Fest (Fr, 30. Dezember, 19.30) ein Muss, wie für Freunde von Tschuppi’s Wonderbar in Luzern die traditionelle Jahresabschluss-Blues- und Rocksession mit der Salty Dog Bluesband (Di, 27. Dezember, 20.00). Mögen Sie’s lieber gemächlicher? Am Mittwoch, 28. Dezember, präsentieren Trummer und Nadja Stoller mit «Ischt net mys Tal emitts?» im Gewölbekeller der Kommende Hitzkirch «Fruttigdeutsche Lieder und Geschichten nach Maria Lauber» (19.00).

Und auch für die Kleinen (ab 4 Jahren) gibt’s etwas: Der Kinderliedermacher Andrew Bond gastiert vom 28. Dezember bis 6. Januar mit «Schternefeischter» im Planetarium des Verkehrshauses Luzern (4 Tage mit je 2 Shows, 10.00 und 11.30).

Weihnachtsparty gleich Silvesterfete? Nope. In Luzern läuft in der Bar 59 (21.00) Sound von den 80ern bis in die Nullerjahre, im Bourbaki («The Dome», 22.00) geht’s von Urban (AKUAKU) Richtung Elektronisch (Naomi Nacht) und im Madeleine (22.00) «Back to the 30’s» mit Domy Lee Jones und DJ Malone. Und im Sedel? Dort wird geravt (Nabin Wyrsch/Tichi’s Guerilla Supertschüss; 21.00), wie auch im Südpol (Kopflos Agency/2Klang Event; 22.00). In der Zuger Galvanik (Hype Events; ab 20.00) erwarten einen Partytunes, House und Reggaeton.

Am Mittwoch, 4. Januar, kann man entweder mit Lokalmatador Henrik Belden den Start in die 40. Konzertsaison des Stadtkellers Luzern begehen oder im Theater Casino Zug mit dem Lilly Thornton Quartett den Kopf auslüften («Keynote Jazz», 19.45).

