Peter Weingartner Er serviert seinem Ermittler neue Leichen und lässt seinen Gedanken freien Lauf Auch im vierten Krimi mit Ermittler Anderhub frönt der Trienger Autor Peter Weingartner seiner Lust auf Wort- und Hirnspielereien. Sehr zur Erbauung seiner Leserinnen und Leser. Dabei beginnt alles ziemlich unappetitlich. Arno Renggli Jetzt kommentieren 25.10.2022, 15.29 Uhr

Es muss einfach sein, das stete Spiel mit Sprache und Gedanken: Peter Weingartner (68). Bild: PD

(24. Oktober 2022)

Peter Weingartner beim Schreiben, das könnte man sich so vorstellen: Er arbeitet an seiner Krimistory, aber bei fast jedem Satz funken ihm seine Fantasie, seine Freude an Wortspielen und humorvollen Beobachtungen, seine Kenntnisse über Menschen, regionale Gesellschaft und Geografie, Kultur, Kulinarik und vieles mehr dazwischen. Gerne lässt er sein Schreiben abschweifen. Gerne gehen wir beim Lesen mit. Bei den sprachlichen oder gedanklichen Finesse, bei den Exkursen über alles Mögliche, das zumeist in die Gedankenwelt seines Ermittlers Anselm Anderhub gelegt ist. Denn auch der Luzerner Kripo-Mann funktioniert so: Manchmal hirnt er messerscharf, dann wiederum lässt er seinen Assoziationen freien Lauf. Beides hilft ihm bei der Lösung seines neusten, vierten Falles.

Kulinarische und körperliche Genüsse

Dieser startet eher unappetitlich. Dabei tauchen doch die leiblichen Genüsse Anderhubs (stets mit schlechtem Gewissen gewürzt, denn er sollte doch gesünder leben) im Roman oft auf, gleich im ersten Satz macht er sich zwei Spiegeleier. Die Leiche einer jungen Frau wird gefunden, auf der Kastelen, einem Hügel im luzernischen Alberswil, in der Walderde seltsam sitzend vergraben. Es dauert eine Weile bis zur Identifizierung. Viel Zeit für Anderhub, sich mit sich selber auszutauschen, aber auch mit seiner langjährigen besseren Hälfte Trudi, die ihm aufgrund ihrer totalen Unterschiedlichkeit manch wertvollen Input geben kann. Und einmal überraschen sie einander gar mit einer postmitternächtlich-verschlafenen «Koital- und Bergfahrt».

Wirt und Wirtin missbrauchen beide ihre Macht

Sex spielt auch bei der sich entwickelnden Krimistory eine Rolle, allerdings längst nicht so positiv wie bei Herrn und Frau Anderhub. Die tot aufgefundene junge Frau, offenbar vergiftet, war schwanger. Und ihr Arbeitgeber, ein Wirt in Sursee, ist bekannt als Schürzenjäger, der vor Gewalt nicht zurückschreckt. Ist er der Schwängerer und auch Mörder? Bevor er zur Rechenschaft gezogen werden könnte, ist er selber tot. Hat sich seine Frau und Co-Wirtin an ihm für seine ständigen Eskapaden gerächt? Dabei hat sie selber was am Laufen; ausgerechnet mit dem Vater der jungen Toten, der ihr Angestellter ist. Auch hier ist Machtmissbrauch im Spiel, denn der aus Sri Lanka stammende Vater hat sehr konservative Ansichten. Und ist nun ebenfalls ein Verdächtiger.

Ermittler bleibt Mensch

Anderhub wird die Fäden entwirren. Wie in früheren Krimis schafft es Peter Weingartner trotz verspielter Erzählweise, die Ernsthaftigkeit zu bewahren, wo sie angezeigt ist. Etwa bei tragischen Hintergründen von Figuren. Vielleicht war die emotionale Berührung im letzten Anderhub-Fall «Familienspiel» noch etwas höher. Dafür überzeugt diesmal der Schluss umso mehr. In fast poetischer Atmosphäre sieht sich Anderhub auf der Kastelen mit dem Menschen konfrontiert, der die Leiche dort vergraben hat. Und nun wieder gräbt. Ja, mit dem Menschen, ein solcher ist Anderhub ja selber, darum kann er sich nicht nur als Fahnder verhalten. Schwer zu schaffen machen ihm am Ende die tragischen Verstrickungen. Doch er weiss: Solches gehört zu seinem Beruf, seiner Berufung. Er wird wohl nicht aufhören, über das Leben nachzudenken. Und über neue Kriminalfälle.

Peter Weingartner: Vollmondhonig. Edition 8. 300 Seiten, Fr. 25.--. Im Handel.

Vernissage/Lesung am Mi., 16. November, 19.30 Uhr im Forum Triengen. Freier Eintritt, ohne Anmeldung.

Die Anderhub-Krimis werden im jährlichen Rhythmus auch als Taschenbuch-Ausgaben im Kampa-Verlag erscheinen. Bereits erhältlich in dieser Reihe ist der allererste Anderhub-Fall «Derniere».

