Nachruf Zum Tod des Luzerner Künstlers Peter Widmer: Bei ihm ist die Realität nie aussen vor geblieben Der Luzerner Künstler Peter Widmer ist ein halbes Jahr vor seinem achtzigsten Geburtstag gestorben. Er lebte und arbeitete auf Rippertschwand in der Gemeinde Neuenkirch.

Peter Widmer. Bild: PD

Er war kein Maler und Zeichner der lauten Töne. Ohne modischen Einflüsterungen der Kunstszene-Hypes zu erliegen, fing er verinnerlichte Erlebnisse und die Unmittelbarkeit stiller Lebensmomente ein. Oft besteht das Schicksal solcher Künstlerexistenzen, die eher leise an der Übereinstimmung von Leben und Werk arbeiten, darin, dass sie auf dem lauten Markt der effektvollen Inszenierungen wenig wahrgenommen werden.

Dies sogar dann, wenn eine spannungsvolle künstlerische Entwicklung zum Lebenswerk gehört: In den Anfängen die Auseinandersetzung mit Concept-Art, dann die visuelle Umsetzung von abstrakten Begriffen in Sprachbilder oder in Raumobjekte ohne Stofflichkeit. Hierauf die Farbstiftzeichnungen, die auf längeren Aufenthalten in der griechischen Inselwelt entstehen. In ihnen verdichtet Peter Widmer landschaftliche und denkerische Narrative in poetische Abstraktionen. Manche Arbeiten enthalten Epigramme und fordern auch zum Lesen – und Reflektieren – auf. Es folgen farbintensive Malereien mit Ausschnitten auf exotische Lebensräume, märchenhafte Natureindrücke, balinesisches Brauchtum, aber auch Inventare von Dingen unseres lokalen Alltags.

Er thematisierte bereits 1995 die Klimakrise

Die Kunstgewerbeschule Luzern besucht Peter Widmer erst nacheiner kaufmännischen Lehre. Hierauf studiert er an der damals führenden, von Grössen wie Joseph Beuys und Günther Uecker geführten Kunstakademie Düsseldorf. Nach der Rückkehr nach Emmenbrücke 1970 beginnt er mit Rauminstallationen und «Transparenten Skulpturen», es folgten auf Papier die Serien mit bildnerischen Zeichen und Sprachelementen, in denen es um die Bestandesaufnahme von Sinnen-, Fakten und Begriffszusammenhängen geht.

Seinen Lebensunterhalt verdient er mit kaufmännischen Jobs. Die existenzielle Basis verbessert sich ab 1978 mit einer Teilzeitanstellung als Zeichenlehrer an einem Institut in Luzern, die er bis 2004 ausübt.

In späten Schaffensjahren werden die gemalten Bilder abbildhafter, Landschaften symbolisch entrückter. Doch die Realität bleibt nie aussen vor, manchmal verwandeln sich Stillleben in diskrete Warntafeln. «Wasserarm und steinreich» nannte der Künstler 1995 ein Bild: Es zeigt ökologische Realität, die uns seither zunehmend beschäftigt – die Klimakrise. Was Wasserknappheit bedeutet und wie zugleich die steinige Natur schöne Formen und Farben bereithält, hatte der Künstler mit Rückzugsort Rippertschwand früh im ersten Réduit auf griechischen Inseln kennen gelernt. (KB)

