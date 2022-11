PinkPanorama Filmfestival Luzern Queere Lebenswelten erobern die Leinwand: Das PinkPanorama ist zurück im Stattkino Luzern Im Kino, auch im queeren, spiegelt sich unsere Gesellschaft: Das verjüngte PinkPanorama ist vom 9. bis zum 12. November zurück im Stattkino Luzern – und belebt das Bourbaki-UG. Regina Grüter Jetzt kommentieren 07.11.2022, 17.05 Uhr

«Eine Hauptfigur ist queer. Das ist aber nicht unbedingt Thema des Films», sagt Manuel Bamert über den offiziellen brasilianischen Oscarbeitrag «Mars One». Filmstill: PD

Das PinkPanorama ist eine Zentralschweizer Institution. Selten ist das Foyer im Untergeschoss des Bourbaki-Panoramas so voll, wie wenn die queere Community zum gemeinsamen Filmeschauen zusammenkommt. Und um zu feiern. Das 20-Jahr-Jubiläum letztes Jahr wurde im Treibhaus Luzern durchgeführt, samt rauschender Party. Nun ist das Festival zurück im Stattkino.

2022 sei vieles neu, liess das Organisationskomitee verlauten. «Die Gründergeneration hat das Festival in neue Hände übergeben.» Der neue Präsident Manuel Bamert habe sich so einiges zur Weiterentwicklung des Filmfestivals überlegt. Mit Jahrgang 1989 steht der promovierte Literatur- und Sprachwissenschaftler, der heute in der Unternehmenskommunikation tätig ist, für den Generationenwechsel beim PinkPanorama.

Er sei überhaupt kein Filmfachmann. Aber:

«Ich mag Filme und bin Teil dieser Community. Es ist schön, das zu verbinden.»

Zeit, sich Hollywoods erste schwule Kino-Romcom «Bros» anzusehen, hat er gerade nicht. Jede freie Minute fliesst in die Organisation des Festivals.

Manuel Bamert (33), Präsident PinkPanorama Filmfestival Luzern. Bild: PD

Das PinkPanorama wird digitaler

Natürlich kann man in so kurzer Zeit das Rad nicht neu erfinden. Die Vorläufe für das Programmationsteam sind lang, spätestens im Frühling werden erste Filme gesichtet. Seine Aufgabe als Präsident sei es, «den Gesamtüberblick zu behalten und die Hauptverantwortung zu tragen», sagt Bamert.

So lag «die Priorität darauf, ein gutes Festival zu organisieren, damit die Idee weiterlebt». Die Idee des PinkPanorama Filmfestival Luzern ist es, für die Zentralschweizer LGBTQI*-Community und Filmbegeisterte einen Mix aus aktuellen Produktionen zusammenzustellen, der die Vielfalt lesbischer, schwuler, bisexueller, trans, queerer und intergeschlechtlicher Lebenswelten abbildet.

Die Verjüngungskur, die gerade erst begonnen hat, macht sich vorerst im administrativen und technischen Bereich bemerkbar. Zunächst ging es darum, die Vereinsstrukturen zu festigen und zu professionalisieren.

Der Vorstand, welcher letztes Jahr nach etlichen engagierten Jahren gesamthaft zurücktrat, wurde von drei auf sieben Personen erweitert, die alle ein Ressort betreuen. So mündet spezifisches Know-how aus dem Bereich Eventmanagement in ein digitales Ticketing-System, welches auf der Plattform von Luzern Tourismus eingerichtet wurde.

Auch die Website wurde neu gestaltet und modernisiert. Leute aus dem bisherigen und neuen PinkPanorama-Umfeld arbeiten gemeinsam an einem zeitgemässen Auftritt des Festivals – vielleicht reicht es sogar noch für eine digitale Bezahllösung.

Eine Familie sucht ihren Weg

Trailer zu «Breaking the Ice». Quelle: Vimeo

Mit der Rückkehr ins Stattkino bekennt man sich klar zum Kino als Treffpunkt für Leute, die zusammen einen Film schauen und sich austauschen wollen. Auch heuer wird ein Film als Schweizer Premiere gezeigt – «Breaking the Ice» (Mittwoch, 9.11., 21.00) aus Österreich spielt im Fraueneishockey-Milieu – und von Hauptdarstellerin Judith Altenberger vor Ort begleitet.

In diesen Zeiten, wo man vom Sofa aus Zugriff auf schier unbegrenzten Inhalt hat, ist das ein Mehrwert, den ein Festival bieten kann und soll.

Ein weiteres Programmhighlight ist der offizielle brasilianische Oscarbeitrag «Mars One» (Freitag, 11.11., 21.00) um eine schwarze Familie aus der unteren Mittelschicht in einem schwierigen (politischen) Umfeld. «Es geht um ihre Träume, darum, wie sie leben wollen, unabhängig von direkten politischen Kämpfen», erklärt Bamert.

«Eine Hauptfigur ist queer. Das ist aber nicht unbedingt Thema des Films, sondern einfach eine Realität.»

Im Kino, auch im queeren, spiegelt sich die Gesellschaft. Der Begriff «problembehaftet» war eng mit dem frühen queeren Kino verbunden. Einerseits sei es wichtig, aus diesem Schema auszubrechen, sagt Manuel Bamert. Es sei aber auch einfacher geworden.

«Jugendliche können sich heute viel freier in dieser Community bewegen. Das ist etwas sehr, sehr Schönes.»

Andererseits dürfe man die Opferthematik nicht ausblenden: «Wir haben in der Zentralschweiz auch unsere Nöte.» Und einen abtretenden Bundesrat, der öffentlich erklärt, er möchte einfach kein «Es» in der Landesregierung. «Seine Aussage hat mich verletzt», sagt der 33-Jährige.

«Wir müssen uns aber immer dessen bewusst sein, dass es, im globalen Massstab betrachtet, ein grosses Privileg ist, hier zu leben. Daraus schöpfen wir Kraft und versuchen, weniger Privilegierte zu unterstützen, indem wir ihre Geschichten zeigen.»

Entwicklung braucht Zeit

Vor einem Jahr im Treibhaus ging es darum, «Grenzen zu sprengen, aus der Kino-Bubble rauszukommen und ein neues Netzwerk aufzubauen», sagt Bamert, der damals schon tatkräftig mithalf.

Am «Erlebnis» PinkPanorama ändert sich vorerst wenig. Inhaltliche Ideen brauchen Zeit, sich zu entwickeln. In ein bis drei Jahren wird man sehen, wohin die junge Generation das queere Luzerner Filmfestival führt. Die neue Energie ist auf jeden Fall jetzt schon zu spüren.

Trailer zu «Mars One». Quelle: Youtube

PinkPanorama Filmfestival Luzern: Mittwoch, 9. bis Samstag, 12. November, Stattkino, Luzern. Das detaillierte Filmprogramm inklusive Rahmenveranstaltungen finden Sie hier: https://www.pinkpanorama.ch/programm/

