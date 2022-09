Plattentaufe Street Jazz wird zum Bühnengroove: Das Luzerner Fischermanns Orchestra feiert in der Schüür die Musik Das Fischermanns Orchestra wartete in der Schüür mit versponnenen Rhythmen und exzellenten Solisten auf. Die Band taufte ihr neues Album Space Friction mit viel tanzbarer Musik. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 10.09.2022, 10.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«The sound of music is a power, the sound of music is for everyone» skandieren die Musiker am Ende ihrer Zugabe. Der gut kickende Track ist auch Tanzmusik. Das Fischermanns Orchestra spielt keinen saturierten Big Band Jazz, sondern eine ungestüme Mischung aus treibenden Grooves und melodischen Themen. Aber es ist auch nicht mehr der wilde Haufen, der einst als lockere Street Jazz Band auf der Strasse begonnen hatte. Im Vergleich zu diesen Anfängen ist das 12-köpfige Orchester, wenn es aufdreht, ein fett ausgreifender Klangkörper. Von der Fischerhütte ins Imax-Kino, sozusagen.

Mit «neuneu» haben sie einen Mundart-Song im Gepäck (Stimme, Synthesizer Samuel Blatter). Die jazzige Pop-Nummer könnte ein Hit sein, wenn die Radiolandschaft etwas mutiger wäre. Auch die meisten anderen Stücke kommen mit einem grossen Groove-Faktor auf die Bühne, dichte Rhythmen als Rückgrat. Zeitenweise zwei Schlagzeuger, Saxofonist Lino Blöchlinger an der Djembe, der junge Linus Meier am Elektrobass, auch Keyboards und Synthie flunkern im Gewebe und natürlich die melodischen Riffs und Themen der drei Trompeten und zwei Saxophone. An der Bass-Trompete als Gast dabei ist der Amerikaner Miwi La Lupa.

Zu ihrem Sound kann man tanzen: Die Luzerner Band Fischermanns Orchestra. Bild: Pirmin Bossard, (Luzern, 9. September 2022)

Freudvoller Sound

Als Klangkörper setzen sich die zwölf Musiker – die einzige Musikerin Jasmin Lötscher (Posaune, Gesang) fehlt an diesem Abend – als gut strukturiertes Kollektiv mit einigen exzellenten Solisten in Szene. Dazu gehören die drei Trompeter Bodo Maier, Samuel Blättler und Peter Schärli, die Saxophonisten Lino Blöchlinger und Sebastian Strinning, Posaunist Simon Petermann sowie Gitarrist Simon Rupp, der gleich im Eröffnungsstück seine Rocklinien in den Jazz einschleust. Plastisch wird das Erlebnis der durcheinanderkreuzenden Riffs, als Bodo Maier ein rudimentäres «Conducting» inszeniert.

Sebastian Strinning war einer der vielen begnadeten Solisten an diesem Abend. Bild: Pirmin Bossard, (Luzern, 9. September 2022)

Einige Tracks kulminieren zu farbig versponnenen Rhythmusgeschichten und offenbaren die Spiellust und den freudvollen Sound dieser «Family».

Das Fischermanns Orchestra war gemeinsam auf Tour. Bild: Pirmin Bossard, (Luzern, 9. September 2022)

Sie muss sich als Band der vielen Individualisten immer wieder zusammenraufen, mit dem Enthusiasmus-Motor von Bandleader Thomas Reist (Schlagzeug, Pauke) im Rücken. Im August waren sie auf grosser Tour durch den Balkan. Das On-the-Road-Leben im Bus war eng, oft verdammt eng, «etwa so», meinte Reist «wie wenn die ganze Familie im Badezimmer ist». Am Schüür-Konzert gelang es ihnen, sich im ganzen Haus ihre Sounds zu verteilen und die Türen offen zu lassen.

Das sind sie, die Musizierenden des Fischermanns Orchestra. Bild: pd

Die Werft zügelt

Das Publikum hätte zahlreicher erscheinen dürfen. Immerhin waren es unter 100 und nicht unter 30 Personen, um es mal so auszudrücken. Denn das Orchestra hatte den passenden Soundtrack für ein Fest parat. Am Merchandise-Stand, der von Reists Familie bedient wurde, gab es neben CDs die jüngsten Plakate (Niklaus Troxler) zu erwerben. Auf dem Tisch lagen auch die Pläne für den Umzug der Werft in den Campus Südpol.

Die Werft ist das transportierbare Probe- und Musikhaus des Fischermanns Orchestra, das seit zwei Jahren auf dem NF 49 beim Seetalplatz steht, wo Ende Jahr der Betrieb aufhört. Auf dem Campus wäre die Werft geografisch fast auf gleicher Höhe wie der Saal des Luzerner Sinfonieorchesters. Und musikalisch eine Erweiterung am passenden Ort.

Mehr Infos zum Fischermanns Orchestra und dem Album Space Friction, Enja Records, CD/Vinyl, 2022 findet sich auf der Website www.fishermans-orchestra.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen