Pop-Album Viel Depeche Mode und ein bisschen Massive Attack: Der Zuger Lazer Boomerang macht feinen Retro-Synthiepop Dominique Marcel Iten alias Lazer Boomerang bringt seine erste EP heraus. Der Schlagzeuger der Zentralschweizer Indierock-Band Rival Kings macht Synthiepop mit Texten, die etwas tiefer in die Künstlerseele blicken lassen. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Iten ist Songschreiber, Sänger und Produzent in einem. Bild: PD

Zuletzt machte er Schlagzeilen mit einem Song, der in China zum Hit wurde: «Time To Pretend» von Lazer Boomerang wurde millionenfach gestreamt. Hinter diesem Künstlernamen steckt Dominique Marcel Iten aus Unterägeri, Schlagzeuger der (derzeit nicht mehr aktiven) Indierock-Band Rival Kings und hauptberuflicher Redaktor bei SRF News.

Heute bringt der 35-Jährige seine erste EP heraus. «Why Is Everyone So Angry While I Am So Quiet?» enthält sehr dichte, vielfältige und doch eingängige Synthiepop-Tracks.

Mit dem unerwarteten China-Coup mag sich der Musiker nicht weiter gross beschäftigen. Allerdings habe er sich aufgrund dieses Erfolgs und der medialen Aufmerksamkeit etwas unter Druck gefühlt beim Erarbeiten seiner Premieren-EP und betont:

«In die fünf neuen Stücke habe ich sehr viel Zeit und Energie investiert. Sie spiegeln letztlich viel authentischer als ‹Time To Pretend› meine musikalischen Ambitionen, sind eher meine genuinen, ‹richtigen› Songs.»

Bei allen Werken auf «Why Is Everyone So Angry While I Am So Quiet?» lässt sich festhalten, dass sich der Künstler dezidiert und explizit auf den 80er-Jahre-Synthie- und New-Wave-Sound bezieht.

Erinnerungen an Massive Attack

Doch anders als noch beim rein instrumentalen «Time To Pretend» spielen bei den neuen Liedern ebenso der Gesang und die Texte eine zentrale Rolle. Es geht dabei um introspektive Themen wie der Verlust nahestehender Menschen, Depression und Desillusion.

Der China-Hit «Time To Pretend». Youtube

Iten will aber nicht moralisieren, sondern nutzt die Songs unter anderem als Ventile, «um mit persönlichen Geschichten abzuschliessen». «Wenn ich mit meinen Denkanreizen den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht sogar helfen kann, dann umso besser», so Iten.

Gesungen hat er auf dem einen oder anderen Stück selbst – wenn auch mit technischer Hilfe verfremdet. Andernorts haben Sängerinnen wie die Bernerin B.O.N. oder die Zugerin Quinne ihre Stimme auf die Synthielinien gelegt. Das klingt zum Beispiel in «Collapse» ein wenig wie Massive Attack, was durchaus genauso geplant war.

Stilistisch ist die EP ein kleines Popstil-Sammelsurium, das an manchen Stellen in jenen Trip-Hop und Easy Listening ausgreift wie eben in «Collapse» oder in «Affection For A Stranger». Sein Flair für das Synthiepop-Genre hat mit Itens Sozialisierung zu tun:

«Ich bin mit dem 80er-Pop gross geworden und liebe dessen positive Melancholie.»

Dass es bei seinem ersten Soloprojekt diese Stilrichtung trifft, führt er selbstironisch «auch auf musikalische Unzulänglichkeiten» zurück. Auf Dinge wie komplexe Gitarrensoli kann er so verzichten. Und das Tüfteln an Computer und Drumpad funktioniert bestens im Alleingang. So wird aus dem Schlagzeuger der Songschreiber, Sänger und Produzent in Personalunion, der sich nicht mit der komplizierten Basisdemokratie einer Band herumschlagen muss.

Ein bisschen Retro-Stil muss sein - Dominique Marcel Iten aka Lazer Boomerang. Bild: PD

Das Resultat lässt sich hören. Vor allem in den typischen Synthiepop- und Wave-Songs wie dem pathetisch-verträumten «How Do You Feel», dem hitverdächtigen Disco-Stück «Pretender» oder dem etwas düster-melancholischen «Neon Dreams».

Gerade bei letzterem schimmert der Flow einer der drei Bands durch, von denen Iten in der Kindheit im Elternhaus geprägt wurde:

«Da liefen oft entweder die Beatles, Led Zeppelin oder eben Depeche Mode.»

Was im Einzelgängertum fehle, sei die kritische Kreativitätsdynamik einer Band. «Daher hole ich mir diverse Leute mit ins Boot», sagt Iten. Unter anderem hilft Produzent und Mischer Rob Viso mit kritischen Voten aus.

Disco-Nummer «Pretender». Youtube

Nächstes Jahr live und mit neuem Longplayer

Der gegenseitig befruchtende Prozess mit unterschiedlichsten Mitstreiterinnen und Mitstreitern werde nächstes Jahr in einem längeren Album voll zur Geltung kommen. Iten aka Lazer Boomerang plant dannzumal auch, seine Songs mit eigens zusammengestellter Band auf die Bühne zu bringen.

Denn wenn er auch das Bandleben nicht allzu stark vermisst – den Live-Auftritt vor Publikum möchte er nicht missen. Mit der nun veröffentlichten EP schürt Iten Appetit auf mehr – und der wird schon im Herbst mit einer weiteren EP getilgt. Bisher hat die erste kleine Menukarte überzeugt.

Lazer Boomerang: «Why Is Everyone So Angry While I Am So Quiet?» Auf den gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Music abrufbar.

