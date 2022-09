Pop Neues Album «Reset»: Eliane geniesst Freiheiten ohne grosses Label – nutzt diese aber nur bedingt Das sechste Album von Eliane Müller alias Eliane ist das vielleicht intimste der Luzerner Musikerin – und das erste ohne ein grosses Major Label im Hintergrund. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Eliane war bei «Reset» alleinige Entscheidungsträgerin. Bild: Patrick Hoerdt

Es waren schwierige Zeiten, die Eliane Müller als Künstlerin durchleben musste. Kurz nach Erscheinen ihres letzten Albums «Eliane» im Herbst 2019 brach die Coronapandemie über die Welt hinein. Die geplante Tour und andere Gigs musste die Luzernerin absagen. Das Spielen vor Publikum, es fehlte der heute 32-Jährigen enorm. Die Motivation litt derart, dass sich Müller sogar überlegte, die Musikkarriere ganz zu beenden.

Doch Fans können beruhigt sein: Am Freitag erscheint mit «Reset» Elianes sechster Longplayer. Elf komplett neue Songs sind darauf zu hören, dazu kommen ein langes unveröffentlichtes Stück aus dem Jahr 2016 («Simple Love») sowie ein in Live-Version und mit Streichern neu eingespielter Hit («Blackbird») aus ihrem ersten Album. Eines kann man dabei vorwegnehmen: Auch auf «Reset» gibt sie sich gewohnt intim – es ist die pure Ladung Pop der Marke Eliane.

Starke Stimme in gewohnter Klarheit

Das merkt man schon nach den ersten Takten des Eröffnungsstückes «Are We Really Done». Mit sanften Pianoklängen steigt Eliane sogleich in eine Geschichte ein, die vom Auseinanderbrechen einer Beziehung erzählt. Es folgt der typische Steigerungslauf über einen leicht trabenden Beat bis hin zum flehenden, etwas pathetischen Finale.

Ganz ähnlich geht es gleich weiter mit «Rewrite The Ending» und «Hideway», wobei letzterer Song dann doch etwas verspielter und verschachtelter rüberkommt – samt weichgezeichnetem Drum-Setting und elektronischer Stimmbearbeitung, die hier sehr gut zum Gesamtkonzept passt. Das kennt man vom Pop-Business inzwischen leider ganz anders, wo der Autotune-Wahn völlig ausser Kontrolle geraten ist.

In «Small Word» muss das geliebte Klavier etwas hintenanstehen. Quelle: Youtube

Ansonsten hören wir aber Elianes starke Stimme in gewohnter Klarheit. Alles andere wäre auch Unsinn. Natürlich kommt diese besonders in den Balladen zum Tragen. So zum Beispiel in «Blind», in dem sie im Duett mit dem jungen Luzerner Jan Wiss (vom Pop-Duo Run) singt.

In «Promises» oder «Small World» gleitet Eliane dann fast ein bisschen ins Synthie-Fach ab, wobei auch ein paar Töne von der akustischen Gitarre zu vernehmen sind. Es sind dies klassische Pop-Konvolute, in denen Eliane viele verschiedene Subgenres vermengt und das Klavier hintenanstehen muss.

Eliane macht «letztlich immer noch typische Pop-Musik». Bild: Patrick Hoerdt

Was anders ist als bei den Alben zuvor: Die künstlerische Entscheidungsgewalt lag einzig und allein bei Eliane selbst. Denn «Reset» erscheint in Eigenregie und nicht mehr unter dem grossen Major Label, bei dem sie vorher noch unter Vertrag stand.

«Ich konnte mit vielen verschiedenen Musikern und Produzenten arbeiten, unter anderem mit Julian Simmons in London. Das wäre so vorher nie möglich gewesen», erklärt Eliane. Sie ist sichtlich stolz auf das Resultat. Und verweist dabei auf Einflüsse, die dem Werk etwas mehr Ecken und Kanten verleihen. So seien britische Retro-Elemente zu vernehmen und sogar der eine oder andere Kratzer und Holperer extra mitreingenommen worden. Gleichzeitig kämen die elektronischen Parts um einiges moderner daher als in früheren Werken.

Texte-Schreiben als Verarbeitungsprozess

«Doch letztlich ist es immer noch typische Pop-Musik», wie Eliane betont. Zudem gab sie sich noch nie so explizit autobiografisch wie auf «Reset». Für die Luzernerin ist Musik-Machen und Texte-Schreiben immer auch das Verarbeiten von eigenen Gefühlen und Erfahrungen.

Hat sie denn keine Angst, zu viel von sich preiszugeben? «Nicht mehr», so Eliane lapidar. Ausserdem seien durchaus Grenzen vorhanden – wer sie nicht persönlich gut kenne, der erkenne auch nicht, um welche privaten Geschichten und Beziehungen es sich konkret handle.

Eliane wirkt ganz bei sich und hat den Turnaround nach komplizierten Jahren geschafft. Musikalisch wie privat: Einer Trennung folgte eine neue Liebe (mit dem Fernsehmoderator Sascha Ruefer), der kreativen Baisse neue Motivation. «Irgendwann nach all den Dämpfern in der Coronazeit merkte ich dann doch recht deutlich: Halt, ich brauche die Musik. Ohne kann ich nicht», erinnert sie sich.

Ebenfalls auf «Reset» und ziemlich persönlich: das Stück «Cold Water». Quelle: Youtube

Wenig progressiv – aber authentisch

Alles in allem bedient sie ihr Publikum auf «Reset» mit dem Erwartbaren: grundsolide aufgebaute und geschriebene Songs, in dem jeder Pop-Fan etwas für sich findet. Sehr progressiv und allzu einfallsreich ist das zwar nicht, aber dafür stets authentisch. Selbstverständlich wird immer wieder mit der gefühlsduseligen Kelle angerichtet. Doch kippt der Sound nie in den Kitsch. Eliane steht nun mal für feinfühlige Pop-Balladen, und ihrem Markenzeichen wird sie auch auf diesem Album gerecht.

Die neuen Freiheiten ohne Labelchefinnen und -chefs, die primär den kommerziellen Erfolg im Auge haben, hätte Eliane aber durchaus etwas mehr auskosten dürfen. So wie zum Beispiel im eingangs erwähnten «Simple Love», in dem Country- und Rock-Klänge dominant mitschwingen. Hier merkt man, was Eliane eigentlich sonst noch so kann. Davon hätte es ruhig etwas mehr sein dürfen.

Eliane: «Reset» (2022, 6003 Records), erhältlich als CD und auf allen gängigen digitalen Plattformen. Die Tournee startet am 21. Oktober in der Mühle Hunziken (Rubigen/BE), am 3. und 4. Dezember gastiert Eliane in der Braui Hochdorf. www.elianemusic.com

