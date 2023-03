Porträt Adina Friis gibt mit der Band Luumu ein neues Album heraus: «Das ist jetzt die Musik, die ich machen will» Eintauchen in Stimmungen, schweben mit Songs: Die Pianistin, Sängerin und Komponistin Adina Friis legt mit der Band Luumu ihr drittes Album vor. Plattentaufe ist im Neubad in Luzern. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 16.03.2023, 18.00 Uhr

Adina Friis. Bild: Matthias Jurt

Adina Friis ist eine jener kreativen Menschen, die als musikalische Talente ein Jazzstudium absolvierten und dann selber eine Art Musik produzieren, die überhaupt nicht nach Standard-Jazz oder nach zeitgenössischer Improvisation klingt. Das gilt auch für ihr drittes Album «Elephant Love Song», das sie mit ihrem Trio Luumu und einem kleinen Orchester aus Streichern und Bläsern aufgenommen hat.

«Elephant Love Song» ist ein präzise ausgearbeitetes Songalbum, das stilistisch irgendwo zwischen dunklem Indie-Folk, Prog-Rock und nordischen Jazz-Atmosphären zu verorten ist. Seine musikalische Stimmung beamt einen in die kreative Zeitenwende Ende 60er-/Anfang 70er-Jahre zurück, wo sich die Rockmusik für Einflüsse von Folk, Klassik und jazzige Spielweisen öffnete, während auf der textlichen Ebene Selbstfindungsprozesse, Fantasywelten und gesellschaftskritische Aspekte poetisch verwoben und oft als Konzeptalben angerichtet wurden.

Albumcover «Elephant Love Song».

Wie ein Neuanfang

«Nach den ersten zwei Alben fühlt sich ‹Elephant Love Song› wie ein Neuanfang an», sagt Adina Friis zu ihrem dritten Werk. Zum einen hat die ambitionierte Musikerin ihr langjähriges Trio mit Simon Iten (Bass) und Andy Schelker (Drums) mit Streichern und Bläsern erweitert und ihren Songs ein orchestrales und mehrstimmiges Timbre gegeben. Zum andern verdichten sich auf «Elephant Love Song» erstmals alle ihre Einflüsse und musikalischen Auseinandersetzungen zu jenem eigenen Sound, wie er ihr immer vorgeschwebt hat. «Natürlich wird es sich weiterentwickeln. Aber das ist jetzt die Musik, die ich machen will.»

Die dänisch-schweizerische Sängerin, Pianistin und Komponistin hat sich schon in frühesten Jahren systematisch und intensiv durch die Musikgeschichten von Klassik, Pop, Rock und dann später auch Jazz gehört. «Das Requiem und ‹Die Zauberflöte› von Mozart repräsentieren meine Kindheit.» Als 12-Jährige entdeckte sie die Beatles – bis heute eine unverzichtbare Prägung. Es folgten Bands wie The Doors, Pink Floyd, Nick Drake und Joni Mitchell. Im Jazz entdeckte sie den Pianisten Oscar Peterson. Auch die nordische Folkmusik hat sie aufgesogen. Ebenso fasziniert sie die emotional-suggestive Kraft guter Filmmusik.

Sphärische Streicherklänge

Luumu in der «Baronessa Lenzburg»: Adina Friis (Mitte), Simon Iten (links), Andreas Schelker (rechts). Bild: Peter Mettler (11. 11. 2022)

All das spiegelt sich im Sound von «Elephant Love Song». Wir hören melancholische Melodien, sphärische Streicherklänge, verwunschene Stimmungen, zusammengehalten von einer kammermusikalischen Dramaturgie, die bei allem Existenziellen auch den Hoffnungsschimmer wachhält. Der rote Faden der zehn Songs ist die Auseinandersetzung mit persönlichen Befindlichkeiten und Transformationen, die oft auch eine gesellschaftskritische Note haben. «Ein Song, den ich schreibe, muss immer eine Aussage haben. Ohne Geschichte kann ich kein Lied schreiben.»

Einige Lieder für «Elephant Love Song» hat Adina Friis schon vor vielen Jahren geschrieben und neu arrangiert. Darunter auch solche, die sie noch mit ihrem langjährigen Freund, dem Gitarristen Valentin Baumgartner, spielte, der 2021 in den Bergen tödlich verunglückt ist. Andere Songs sind erst im Hinblick auf das Album entstanden. Jeder Song müsse zuallererst in seiner Essenz für Klavier und Gesang stimmig sein. «Dann arbeite ich sie so aus, dass sie für das Trio funktionieren. Für das neue Album habe ich zusätzlich die Arrangements für die Streicher und Bläser geschrieben.»

Keine Zeit für anderes

Adina Friis studierte Jazzklavier und Gesang an der Hochschule Luzern (Michael Arbenz, Hans Feigenwinter) sowie am Rhythmischen Musikkonservatorium in Kopenhagen. Weitere Gesangsstudien machte sie am Complete Vocal Institute in Kopenhagen, auch bildete sie sich in Filmmusik-Komposition bei Niki Reiser in Basel weiter. Seit 2015 schreibt sie Musik für Theater sowie für Dokumentar- und Spielfilme. So auch den Soundtrack für den Spielfilm «Eden für jeden» von Rolf Lyssy. Am Zürcher Soundtrack-Festival wirkt sie als Moderatorin mit.

Die Sängerin und Musikerin hat mit ihren 34 Jahren ein intensives Leben hinter sich. Ihre Hingabe an den künstlerischen Weg ist klar und kompromisslos. Sie wolle nicht mehr dieses und jenes machen, sondern den Fokus ganz auf die Musik legen, sagt sie mit einem sanften Lächeln. «Ich habe keine Zeit für anderes.»

Hinweis Luumu: «Elephant Love Song», Tourbomusic, CD, 2023. Plattentaufe: Samstag, 25. März, 20.30 Uhr, Pool, Neubad, Luzern.

Schattentheater-Video von Joana Locher zum Lied «Fragments». «Joana Locher besitzt die Fähigkeit, meine unausgesprochenen Aussagen zwischen den Zeilen in Bilder zu fassen, und die Geschichte spricht für sich selbst», sagt Adina Friis dazu. Quelle: Youtube

