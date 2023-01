Porträt Luzerner ist fasziniert von den Indigenen Nordamerikas: Sie beeinflussen sogar sein eigenes Leben Seit seiner Kindheit begeistert sich der Luzerner Ruedy Wälchli für die indigene Kultur Nordamerikas. Nun hat er ein Buch darüber geschrieben. Er erzählt, was ihn fasziniert. Und auch, was ihn traurig macht. Arno Renggli Jetzt kommentieren 26.01.2023, 16.09 Uhr

Ruedy Wälchli zuhause in Rickenbach LU, wo er einen ganzen Raum seiner Leidenschaft gewidmet hat. Bild: Patrick Huerlimann (24. Januar 2023)

Schon als Jugendlicher packten ihn die Indianer und ihre Kultur. Bzw. die Kultur der indigenen Bevölkerung Nordamerikas, wie man korrekt sagt. Seit Ruedy Wälchli erwachsen ist, hat sich daran nichts geändert. Ein Dutzend mal schon ist er in den amerikanischen Westen gereist, erstmals 1993 gleich für mehrere Monate. Und dann immer wieder.

Er erkundete, lernte indigene Menschen bzw. ihre Nachfahren persönlich kennen, recherchierte in Büchern, Archiven vor Ort und natürlich im Netz. Er sammelte Eindrücke, Emotionen und vor allem auch Fakten. All dies und viele Fotos dazu hat er nun einem Buch versammelt, das nach jahrelanger Arbeit gerade erschienen ist.

In seinem Zuhause im luzernischen Rickenbach, wo er mit seiner langjährigen Partnerin lebt, hat er einen Raum eingerichtet, der ganz seiner Leidenschaft gewidmet ist. Doch das ist nur das Äussere. Auch innerlich trägt Ruedy Wälchli mittlerweile viel von der indigenen Kultur und Geisteshaltung in sich. Zwar passt er sich unseren Begebenheiten an, lebt eher unauffällig, hat einen normalen Job als Logistiker. «Aber im stillen Privatleben befinden sich mein Herz und meine Gedanken öfters in einer anderen Zeit und an anderen Orten», schmunzelt er.

Befreiung aus dem Alltag. Ruedy Wälchli unterwegs. Bild: PD

Reisen bedeutet Befreiung von engem Alltag

Das Verschwinden indigener Kulturen an verschiedenen Orten der Welt macht ihn traurig. «Was ich in den Reservaten sehe, ist vielerorts furchtbar und erinnert an Zustände in der sogenannten Dritten Welt. Gerade viele junge Leute sind zerrissen zwischen der modernen Gesellschaft und der Kultur ihres Volkes. Es gibt welche, die kommen damit klar, wobei sie oft ihre Kultur dann einfach hinter sich lassen. Andere stösst diese Zerrissenheit in den sozialen Abgrund, in Alkohol, Drogen, Isolation, Armut.»

Auf Reisen entstanden Kontakte und Freundschaften: Ruedy Wälchli mit einem Stammesangehörigen der Navajo. Bild: PD

Zu denken gibt Ruedy Wälchli inzwischen auch unser eigenes Verhältnis zur Natur, der oft ausbeuterischer Umgang damit, der so ganz anders ist als in der naturverbundenen indigenen Kultur Nordamerikas. «Ich bin kein Aktivist und schon gar kein Fanatiker», sagt er. «Aber ich habe meinen Alltag schon angepasst. Luxus oder vieles von dem, was heute selbstverständlich scheint, brauche und habe ich selber nicht mehr. Eigentlich besitze ich nur wenig. Und muss auch nicht auf jeden Trend aufspringen.»

Was ihm wichtig bleibt: Ab und zu auf Reisen zu sein. Dem Alltag, den er oft als «steif, eng und hektisch» empfindet, zu entfliehen und den persönlichen Horizont zu erweitern. «Auf Reisen kann ich durchatmen und fühle eine Freiheit, die es sonst nur noch selten gibt.»

Von den Apachen bis zum Little Bighorn

Sein Buch mit dem Titel «Land des grossen Geistes» ist nicht das Werk eines Profischreibers: Sprache und Grammatik sind mitunter etwas eigenwillig. Wobei es trotzdem gut verständlich ist. Vor allem aber es ist das Werk eines hiesigen Menschen, der sich mit viel Leidenschaft in ein an sich fremdes Thema hingegeben und sich auch viel Wissen angeeignet hat. Das Buch ist reich illustriert, die Fotos sind teils historische Dokumente, teils hat sie Ruedy Wälchli auf seinen vielen Reisen selber gemacht.

Ruedy Wälchli und die Figur eines Bisons. Diese waren einstige Lebensgrundlage sämtlicher indigener Völker der amerikanischen Prärie. Bild: PD

Auch der Aufbau des Buches überzeugt: Zunächst kommen persönlich gefärbte Einleitungstexte, die den grösseren Kontext der indigenen Kultur und ihres vor allem von Kolonialismus, Landraub, Zwangsumsiedlung herbeigeführten Untergangs zeigen. Danach folgen meist kürzere thematische Kapitel, die man je nach persönlichem Interesse auch herauspicken bzw. in selbst gewählter Reihenfolge lesen kann.

In vielen geht es um bestimmte Stämme. Darunter hat es die bekannten wie die Apachen oder die Sioux, wobei durchaus auch unsere aus Romanen und Filmen gewonnenen «Vorkenntnisse» korrigiert werden können. Andere Kapitel widmen sich Protagonisten: Häuptlingen oder Weissen wie Kit Carson und Buffalo Bill.

Und schliesslich geht es auch um berühmte Ereignisse wie etwa die Schlacht am Little Bighorn, wo eine Armee unter General Custer aufgrund totaler Unterschätzung der Sioux und ihres Häuptlings Sitting Bull in ein tödliches Debakel geriet.

Immer wieder zeigt sich darin auf glaubwürdige Art die Verbundenheit des Autors mit der indigenen Kultur Nordamerikas. Ganz am Anfang steht: «Dieses Buch ist eine Hommage an eines der edelsten und tapfersten Völker der Erde. Der Kampf für ihr Land, ihre Kultur und ihre Werte hält bis heute an.» Oder auch: «Die indigene Art zu leben, bedeutet Freiheit, eine allumfassende Liebe zur Natur, Hochachtung vor dem Leben und das feste Vertrauen in ein höheres Wesen.» Diese Philosophie hat sich Ruedy Wälchli angeeignet. So gut es in einem Leben bei uns eben geht.

Ruedy Wälchli: Land des grossen Geistes. Triner Verlag, www.triner.ch, 260 S., Fr. 62.--.

