Porträt Luzerner Kulturattachée in Israel Yael Wyler erzählt von den Reizen ihres Jobs und den Härten des Tel Aviver Alltags Serie «Zentralschweizer Kulturschaffende im Ausland»: Die Luzernerin Yael Wyler arbeitet seit zehn Jahren als Kulturattachée in Tel Aviv. Das Leben in der israelischen Metropole ist bunt, kulturell einzigartig – und teuer. Stefan Welzel 27.07.2022

Diese Stadt pulsiert und boomt, zählt in ihrem Zentrum etliche trendige Clubs, Cafés und Bars, in denen sich ganz viele junge Menschen vergnügen. Immer ganz nah: das Mittelmeer und die entsprechende Ferienstrandatmosphäre. Israels Metropole Tel Aviv gilt als mondäne, lebenshungrige Partystadt. Der Nahostkonflikt und seine Auswirkungen scheinen meist weit weg. Auch wenn sie das eigentlich gar nicht sind. Zentral und nah an der Strandpromenade – und nicht in der Hauptstadt Jerusalem – liegt auch die Schweizer Botschaft, Arbeitsplatz von Yael Wyler. Die 45-Jährige waltet hier seit elf Jahren als Kulturattachée. Doch nach Israel hat es sie bereits lange davor verschlagen. Wie es dazu kam, wie ihr Leben im turbulenten Tel Aviv aussieht und was ihr Job letztlich alles beinhaltet, davon erzählt die gebürtige Luzernerin im Videocall zwischen frühmorgendlichem Schwimmsport und der nächsten Projektsitzung.

Die 45-jährige Yael Wyler in ihrem Büro in der Schweizer Botschaft in Tel Aviv. Bild: PD

Zunächst gilt es für dieses Porträt noch die korrekte Namensschreibung zu klären. Yael mit «J» oder «Y»? In der E-Mail-Adresse steht ersterer Buchstabe, überall sonst schreibt Wyler ihren Vornamen mit «Y». Was mit einer scheinbar unbedeutenden Formalie beginnt, ist bezeichnend für das Wesen vom Auswandern. Weitab von der Heimat ein Leben in komplett neuer Umgebung und Kultur zu starten, heisst auch immer, sich vom Gewohnten zu trennen. Das kann in so einem Fall auch die Feinkorrektur des eigenen Namens bedeuten. «Jael sprechen die meisten Leute hier falsch aus. Mit Y versehen ist es die internationalere Variante, die auch richtig artikuliert wird», erklärt Wyler.

Hebräisch im Eiltempo gelernt

Vor allem auf Englisch klingt das dann korrekt. Auf Hebräisch sowieso. Wyler spricht beides fliessend. Ersteres hat sie als Schülerin an der Kanti Alpenquai in Luzern gelernt, die israelische Landessprache musste sie sich allerdings im Eiltempo und im Erwachsenenalter aneignen. Das war vor mehr als 20 Jahren. «Ich habe mich in Tel Aviv an der Uni eingeschrieben und hatte durchaus etwas Bammel, ob das überhaupt geht, wenn man noch kaum Hebräisch spricht», erinnert sich Wyler. Sie nahm das Studium der Theaterwissenschaften auf und lernte schnell, auch wenn diverse leitende Angestellte des Instituts des Deutschen mächtig oder gar Deutschsprachige waren, was Wylers Einstieg erleichterte.

Im intellektuellen Gepäck hatte sie mehrere Semester Germanistik an der Uni Zürich mitgebracht. Literatur und Theater bezeichnet Wyler als ihre Kerndossiers. Die Liebe zur Bühnenkunst führte sie zudem in eine Auszeit vom Auswandern, als sie von 2004 bis 2006 am Theater Basel als Regieassistentin arbeitete. Danach schrieb sie – zurück in Tel Aviv – eigene Theatertexte und inszenierte ein Brecht-Stück. «2006 war für mich ein entscheidendes Jahr, in dem ich an einer Weggabelung stand und mich entscheiden musste: Hier bleiben oder zurück nach Europa gehen?», sagt Wyler. Vor einer ähnlichen Weggabelung stand sie sieben Jahr zuvor schon einmal. Als junge Frau mit Matura im Sack ging sie in ein Kibbuz, arbeitete dort für Kost und Logis.

«Das gefiel mir, ich fühlte mich aufgehoben und geerdet. Da wurde mir klar, dass dies ein Land ist, in dem ich gerne leben würde.»

Innerhalb von drei Monaten hatte sie ihre Sachen gepackt und landete an Weihnachten 1999 am Flugplatz Ben Gurion. Gekommen, um zu bleiben. Auch wenn der Anfang nicht leicht war. Die Sprache, die noch fehlenden Bekanntschaften, das Geld.

Liebt den Charme Tel Avivs und schwimmt fürs Leben gern: Yael Wyler am Stadtstrand der israelischen Metropole. Bild: PD

Tel Aviv ist ein sehr teures Pflaster. Für Studentinnen und Studenten erst recht. Doch Wyler schlug sich durch, lernte an der Uni ihren Partner Kfir kennen, der heute erfolgreich als Theaterregisseur wirkt. Die beiden haben inzwischen drei Kinder zusammen. Zwei im Teenageralter und ein Nachzügler.

Talk mit Sibylle Berg

2011 fand Wyler dann ihren Traumjob. Die Schweizer Botschaft suchte eine neue Verantwortliche für die Kulturabteilung und fand sie in der umtriebigen Wyler. Traumjob deshalb, weil sie sich selbst nicht als Künstlerin sieht, aber als extrem kulturaffin. Das ist genau das, was es letztlich braucht auf dem Posten: jemand, der viel von Kultur versteht, ohne sich selbst künstlerisch produzieren zu wollen. «Mein Job ist derjenige der Vermittlerin, einer Kulturmanagerin und Bookerin», so Wyler. Und zwar einer, in dessen Mittelpunkt ihre alte Heimat steht.

«Ich vermarkte die Schweiz auf kultureller Ebene, betreibe im Prinzip Branding.»

Wyler etablierte in kurzer Zeit mehrere, selbst entworfene Formate. Zur Veranstaltung «Swiss Talks» lädt sie regelmässig Schweizer Prominenz wie Schriftstellerin Sibylle Berg oder Architekt Emanuel Christ nach Tel Aviv ein. Die Anlässe sind nicht nur in der Schweizer oder deutschsprachigen Exilgemeinde beliebt, sondern haben ihren Platz im Tel Aviver Kulturkalender gefunden. «Keine Selbstverständlichkeit in einer Stadt mit einem derart grossen und vielfältigen Angebot», wie Wyler nicht ganz ohne Stolz sagt.

Wyler auf dem Dach der Schweizer Botschaft in Tel Aviv: Das pulsierende Zentrum der Stadt ist nicht fern. Auch privat wohnt Wyler zentral gelegen. Bild: PD

Auch der Wissenschaft bleibt Wyler verbunden. So co-organisierte sie 2017 «Inside Cern», einen interdisziplinären Event, der wissenschaftliche Talkrunden mit Ausstellungen oder Opernmusik kombinierte. Auch mit anderen Projekten weitet die Kulturattachée ihr Betätigungsfeld deutlich aus. Dazu gehören mit dem Onlineportal «Wake Up! Diplomacy towards a healthy future» eine Diskussions- und Informationsplattform, welche sich um Nachhaltigkeit dreht in Zeiten des Klimawandels und einer Pandemie, «welche uns neue Realitäten vor Augen geführt hat», so Wyler. Und im Podcast «Female Future» (in Zusammenarbeit mit der Schweizer Botschaft in London) lässt sie diverse Protagonistinnen zum Thema Gleichstellung Position beziehen.

Dank den Kindern à jour

Für Wyler trägt Kultur stets politische Relevanz in sich – oder sollte diese in den gesellschaftlichen Diskurs miteinbringen: «Man muss sich doch immer fragen: Welche Themen sind gerade drängend? Oder auch: Wie komme ich an die jungen Leute heran?» Dabei orientiert sie sich zuweilen an den eigenen Kindern. «Gerade von meinen älteren beiden kann ich viel lernen und durch sie à jour bleiben.»

Mit der Familie wohnt Wyler mitten in der Stadt. «Das ist unser Luxus. Ich brauche nicht viel, habe auch kein Auto.» Manch eine Kollegin oder ein Kollege wohnt weit ausserhalb – für deutlich tiefere Mieten. Doch Wyler liebt Tel Aviv:

«Ich geniesse den Charme dieser Stadt. Am Morgen zu erleben, wie sie erwacht, gibt mir jeden Tag einen Kick. Das ist meine Inspiration.»

Dabei kann man Wyler beim Wort nehmen: Sie steht um fünf Uhr auf, um in Strandnähe im Pool bis zu zwei Kilometer zu schwimmen, ehe sie ihren Arbeitstag angeht. Sie bezeichnet sich als «Hard Workerin», die auch in der Freizeit viel Kultur konsumiert. «Ein Besuch im Museum, in der Bibliothek des Goethe-Instituts oder eines Konzerts ist nicht selten mit Arbeit verbunden, nur empfinde ich es nicht wirklich als solche.»

Wenn Beruf und Leidenschaft sich vereinen – Wyler beim Besuch einer Ausstellung in Tel Aviv. Bild: PD

Und wie geht sie mit eingangs beschriebener Tatsache um, dass in ihrem neuen Zuhause ein Konflikt besteht, der die Agenda der Weltpolitik mitbestimmt? Musste sie auch schon in den Schutzraum flüchten? «Das kam letzten Mai vor. Ich war mit meinem Sohn unterwegs und da heulten die Sirenen.» Letztlich lerne man, mit der besonderen Situation umzugehen, ohne dass es zur Routine wird, denn «man erschrickt jedes Mal wieder enorm, wenn es so weit ist und der Alarm losgeht».

Rückkehr in die Schweiz vorerst keine Option

Das Leben in Tel Aviv ist gerade in solchen Momenten alles andere als einfach. Die speziellen monetären Rahmenbedingungen kommen dazu. In Israel gingen vor nicht allzu langer Zeit viele Menschen auf die Strasse, um gegen Teuerung und soziale Missstände zu protestieren. Wyler sagt:

«Manchmal ist es schon hart hier. Mit einem äquivalenten Job in der Schweiz würde es mir finanziell wohl besser gehen.»

Doch zurück in die Heimat will sie vorerst nicht, auch wenn sie die Schweiz und speziell Luzern ab und zu ziemlich vermisst. Die Verbundenheit zur Heimat äussert sich zum Beispiel dann, wenn Wyler bei grossen Fussballturnieren und beim Public Viewing die Schweizer Spiele schauen geht. «Da fiebere ich selbstverständlich lauthals mit. Ganz klar, das Schweizer Herz ist mir geblieben.»

Projekte von Yael Wyler: www.wakeupnow.ch und Podcast «Female Future» (über Spotify oder Apple)

