Die Urner Künstlerin Maria Zgraggen (65) hat gerade den Preis der Zentralschweizer Kantone erhalten. Wir besuchten sie in ihrem Atelier in der Urner Abgeschiedenheit. Susanne Holz 23.12.2022, 14.00 Uhr

Maria Zgraggen (65) erhielt jüngst den Preis der Zentralschweizer Kantone. Der Boden in ihrem Atelier hoch über Bürglen ist selbst schon ein Kunstwerk. Bild: Eveline Beerkircher (Bürglen, 20. Dezember 2022)

Maria Zgraggen wohnt in Uri, hoch über Bürglen, ganz genau gesagt auf einer Höhe von 850 Metern. Es ist bereits ein Erlebnis, die schmale und kurvige Strasse hochzufahren, um die Künstlerin zu treffen, die gerade den Preis der Zentralschweizer Kantone erhalten hat. Die 65-Jährige lebt hier zusammen mit ihrem Mann Bill, den sie während ihrer Jahre in England kennen gelernt hat.

Die Künstlerin konnte die Liegenschaft von ihrer Mutter übernehmen, die hier aufwuchs. «Es ermöglicht mir meine Arbeit», sagt Maria Zgraggen. Und mit einem Lächeln: «Manchmal frage ich mich, was mein Grossvater sagen würde, wüsste er, dass auf seinem Hof nun Kunst entsteht. Er ist drei Jahre vor meiner Geburt gestorben.» Geboren wurde Maria Zgraggen 1957 in Schattdorf, wo sie auch aufwuchs, in einer Familie mit fünf Geschwistern.

Das Kunststudium an der Abteilung Freie Kunst an der Schule für Gestaltung Luzern, heute die Hochschule Luzern – Design & Kunst, finanzierte sie sich selbst. Danach ging es nach England, wo Zgraggen von 1982 bis 1995 in Corsham bei Bath und in London lebte. An der Bath Academy of Art absolvierte sie ein Gaststudium in Malerei und eines in Radierung. An der Chelsea School of Art in London erwarb sie den MA in Fine Art (Malerei).

Das Atelier der Urner Künstlerin war früher einmal ein Heuschober beziehungsweise Stall. Im Hintergrund der Wohnort, wo ihre Mutter aufwuchs. Bild: Eveline Beerkircher (Bürglen, 20. Dezember 2022)

Uri und die weite Welt – beides ist gut

Seit 1995 lebt und arbeitet Maria Zgraggen wieder in Uri. Die Künstlerin schätzt sowohl die Abgeschiedenheit hoch über Bürglen als auch das Leben in der Grossstadt. Atelieraufenthalte führten sie nach Paris, Budapest, Rom, New York. Und zuletzt nach Venedig. Die Urnerin sagt sogar: «Erfahrungen im Ausland sind lebensnotwendig für mich, als Mensch und als Künstlerin.» Sie müsse sich immer wieder neu hinterfragen und in andere Kulturkreise eintauchen. Und: «Die Grossstadt ist der Ausgleich für den Berg.» Dann fügt Maria Zgraggen noch etwas sehr Interessantes an:

«Auch in der Zurückgezogenheit muss man sich öffnen.»

Die Urner Kunstpreisträgerin Maria Zgraggen arbeitet in ihrem Atelier über Bürglen sowohl an der Wand als auch auf dem Boden. Bild: Eveline Beerkircher (Bürglen, 20. Dezember 2022)

Sich öffnen, um sich von etwas inspirieren zu lassen, und das kann auch ein Zaun in einsamer Landschaft oder es können Spuren im Schnee sein. Maria Zgraggen malt abstrakt und in Acryl. In ihrem Atelier, dessen Boden so bunt wie ein Kunstwerk an sich ist, malt sie sowohl auf dem Boden als auch an der Wand. «Aufräumen» nennt sie das Arbeiten an vielen Bildern parallel. Muss Farbe auf dem einen Bild erst mal trocknen, arbeitet sie so lange an einem anderen. «Meine Bilder erwecken den Eindruck, als entstünden sie sehr schnell», so die 65-Jährige, «doch dieser Eindruck täuscht.» Es brauche im Gegenteil viel Zeit, bis eines fertig sei. Und ein bisschen sei das Malen wie Schachspielen: Man müsse den nächsten Zug voraussehen.

Die Künstlerin setzt an den Anfang ihrer Werke Hintergrundraster. Zeichnen vergleicht sie mit Lyrik, das grosse malerische Werk mit Prosa, mit einem Roman. Raum fasziniere sie, Farbe auch: «Farbe erzeugt Raum.» Und woher weiss ein Künstler, wann sein abstraktes Bild vollendet ist? Maria Zgraggen antwortet: «Wenn ich nach einem halben Jahr immer noch das Gefühl habe, dass ein Bild harmonisch ist, dann ist es fertig.»

Die nötige Distanz der Künstlerin zum Bild

Die Urnerin betont: «Ich brauche den Zeitfaktor. Ich muss mich selber rausnehmen und eine Distanz schaffen, um ein Bild abschliessend beurteilen zu können.» Nicht zu vergessen: Das Bild sei wichtig, und nicht sie selbst. Am Bild selbst interessierten sie Farbe und Form, es käme ihr nicht auf die Stimmung an. Und es sei oft ein längerer Prozess, bis ein Werk sein Gesicht zeige.

Bemalte Würfel statt Bilder. Bild: Eveline Beerkircher (Bürglen, 20. Dezember 2022)

«Es gibt kein Rezept für ein gutes Bild», erklärt Maria Zgraggen in ihrem Atelier, das früher mal ein Stall war und in das sie vor einigen Jahren einen Holzofen einbauen liess, weil zuvor an sehr kalten Tagen die Farben gefroren und sie viele Schichten Kleidung brauchte, um überhaupt malen zu können.

«Das Malen ist immer wieder neu, es nützt sich nie ab.»

Nach all den Jahren stelle es noch immer eine Herausforderung dar, über den eigenen Schatten zu springen und der Kreativität ihren Lauf zu lassen.

«Einsame Geschichten sind das hier oben», schmunzelt Zgraggen in ihrem abgeschiedenen Atelier, zwischen Farben und Pinseln, und draussen die Bergwelt Uris und ihr Gemüsegarten. Inspiration finde man aber überall, und sie stelle sich auch durch die Arbeit selbst ein. Maria Zgraggen, die als Kleinkind mal ein Matrose werden wollte und später auch sehr gerne Sängerin, findet, dass jeder Künstler seine eigene Farbigkeit habe, so wie jeder Schriftsteller seinen eigenen Klang. Und sie betont:

«Mein Leben ist die Kunst. Dort ist meine Gedankenwelt.»

Doch wie früh war ihr das klar? «Ich habe als Kind schon auf Farben reagiert und auf Muster», blickt die Urnerin zurück. «Ich habe auf öffentliche Kunst reagiert.» Die schöne Barockkirche in Schattdorf sei voller Bilder. Bilder, die sie nicht mehr losliessen. Die Mosaiksteine am Brunnen der Schule hätten sie in ihren Bann gezogen. «Die Liebe zur Kunst, ist sie in einem angelegt?» Eine grosse philosophische Frage sei das. Und Maria Zgraggen findet eine nicht weniger philosophische Antwort darauf:

«Man kann sicher auch lernen, offen für die Kunst zu sein.»

www.mariazgraggen.ch

