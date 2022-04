Porträt-Serie «Schattenwurf» Diese Luzernerin überlebte eine Lawine und erzählt, was dieses Erlebnis in ihr ausgelöst hat Mit 34 Jahren kam die Luzernerin Claudia Tolusso in eine Lawine. 16 Jahre später erzählt sie, was diese Erfahrung mit ihr gemacht hat. Aufgezeichnet von Regina Grüter Jetzt kommentieren 01.04.2022, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Claudia Tolusso ist in eine Lawine geraten und hat überlebt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 30. März 2022)

«Wenn ich daran denke, wie es war, unter einer Schneemasse begraben zu sein, und wie dieses Erlebnis meine Beziehung zum Leben verändert hat, schiessen mir auch nach 16 Jahren noch die Tränen in die Augen. ‹Warum gerade jetzt in meinem Leben? Gerade jetzt, wo eine neue Zeit anfängt?›, fragte ich mich. Ich hatte einen Job als Bühnenbildprofessorin angenommen in Neuseeland. Und weil mein Visum noch nicht da war, bin ich mit Kollegen in der Schweiz eine Woche lang Snowboardfahren gegangen.

Es war ein superschöner Tag. Wir waren zu fünft und fuhren einen Hang abseits der Piste zum zweiten Mal runter. Ich war die Letzte – wir hatten einen Sicherheitsabstand eingehalten. Ich fuhr los und hörte ein ‹Wumm›. ‹Wo sprengen sie Lawinen?›, ging mir durch den Kopf. Und dann bin ich schon geschwommen. Es hat mich mitgerissen. Erst noch an der Oberfläche ist es irgendwann ruhig geworden. Okay, keine Panik, sagte ich mir.

Wie ich atmen konnte, weiss ich nicht. Ich versuchte zweimal mit aller Kraft, den Schnee mit dem Becken hinaufzustossen. Als das nicht funktionierte, kam die Panik: Ich bin lebendig begraben und komme allein nicht mehr raus. Ich hatte Angst vor dem Ersticken und auch vor dem Erfrieren. Oder aber, sie holen mich. Diese drei Optionen sah ich. Dann habe ich Stimmen gehört und flehte innerlich: Bitte geht nicht weiter! Lebendig begraben zu sein und einfach nur zu warten, das war heftig. Warum gerade jetzt, wo ich ein neues Leben anfangen würde?

Porträt-Serie «Schattenwurf» Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer erzählen aus ihrem Leben und lassen sich von unseren Fotografen kunstvoll in Schwarz-Weiss ablichten. Schatten bilden sich nicht nur in den Gesichtern der Fotografierten, Schattenseiten hat das Leben eines jeden Menschen. Aber wo Schatten ist, findet sich auch Licht. Die Porträtierten erzählen dabei von speziellen Erlebnissen, Extremsituationen oder aussergewöhnlichen Lebensentwürfen und Fähigkeiten, die von der Ambivalenz des Daseins zeugen.

Irgendwann kam ich völlig zur Ruhe – das waren wahrscheinlich die Kälte und der Sauerstoff, der immer weniger wurde –, und ich hatte das ­Gefühl: Wow, mir geht es total gut hier. Sie da oben sind die ­Bedauernswerten, die sich abrackern müssen.

Für meinen Beruf als Bühnenbildnerin braucht man einen starken Willen, und ich bin jemand, der oft mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Ich habe einfach nicht locker gelassen. Unter der Schneemasse habe ich gedacht: Ich muss nichts mehr. Toll, diese Ruhe. Und ich habe an meine Eltern gedacht, wenn sie die Nachricht erreicht, dass ihre Tochter nicht zurückkehren würde. Wenn ­jemand stirbt, müssen wir, die noch leben, zueinander schauen. Derjenige, der gegangen ist, befindet sich in Ruhe. Das halte ich für eine extrem schöne Erfahrung.

Mit dem Projekt im Kleintheater (siehe Box) will ich den Leuten sagen: Hey, wenn ihr lebt, dann lebt! Es gibt Leute, die leben ihr Leben, als wären sie schon tot. Ich meine damit nicht, Risiken einzugehen, sondern vielmehr, das Leben miteinander zu geniessen.

Ihre ­Erfahrung nacherleben Schnee, Meer, blau, weiss, gefährlich, aber auch wunderschön: Bühnenbildnerin Claudia Tolusso stellt ihre Erfahrung bildlich dar. Sich auf einen Stuhl setzen, 3D-Brille aufsetzen, abtauchen – und gestärkt wieder auftauchen. Am 4., 6. und 10. April zeigt sie ihr siebenminütiges Virtual-Reality-Projekt neben anderen beim Festival «Umprogrammiert» (bis 10. April) zu Theater und Digitalität im Kleintheater Luzern (17 bis 23 Uhr; 6. April, 20.30 bis 21 Uhr, Artist Talk mit Claudia Tolusso). (reg)

Dann, nach zwölf Minuten, sagen sie, hatten mich zwei Kollegen ausgegraben. Ich selber hatte kein Zeitgefühl. Ich war weder im Spital noch in psychologischer Behandlung. Mir ging es gut. Erst als ich am Abend im Ferienhäuschen im Bett lag, die warme Decke über mir, realisierte ich, was passiert war. Vorher war ich im Überlebensmodus. Tiere schütteln sich nach der Schreckstarre. Das habe ich erst viel später gemacht.

Zwei Wochen danach bin ich tatsächlich nach Neuseeland geflogen. Meine Eltern konnten das nicht verstehen. Für mich war der Drang umso grösser. Dort hatte ich ein besonderes Erlebnis. Ein bekannter Maori-Schauspieler, der an derselben gemischten Schule unterrichtete wie ich, war gestorben. Nach Maori-Tradition wurde er einbalsamiert und fünf Tage lang aufgebahrt, damit die Leute Abschied nehmen konnten. Ich habe ihn angeschaut und genau gewusst, wo er ist. Ich bin über mich selbst erschrocken, weil ich mich nach dem Tod sehnte. Wie kann das sein, ich bin doch so ein lebenbejahender Mensch?

Dann habe ich mit Traumatherapie begonnen. Weil ich nicht von alleine herausgekommen war, war etwas im Körper blockiert. Ich habe gelernt, mich zu konzentrieren und tief durchzuatmen in beengenden, klaustrophobischen Situationen. Wenn der Körper Panik hat, verliert der Geist die Kontrolle – auch wenn er einem noch so sagt, es bestehe keine Gefahr. Diese Spaltung zwischen Körper und Geist ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe.

Andererseits gehe ich dadurch, dass ich damals derart abgetaucht bin und losgelassen habe, mit viel mehr Gelassenheit und Ruhe an ein Projekt. Heute kann ich besser akzeptieren, wenn etwas nicht funktioniert. Ich glaube daran, dass vieles auf einen zukommt. Dann aber Arbeit hineinzustecken und auszuprobieren, liegt bei einem selbst.»

Aufgezeichnet von Regina Grüter.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen