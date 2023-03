Architektur Mit Stanislaus von Moos wird ein Brückenbauer zwischen Hoch- und Trivialkultur gewürdigt, der auch gerne Klartext redet Er erhält den Grand Prix Kunst 2023. Der Kunsthistoriker und Architekturtheoretiker sieht sich selbst ganz unprätentiös als kritischen Zaungast. Susanne Holz Jetzt kommentieren 17.03.2023, 11.24 Uhr

Dem Schweizer Kunsthistoriker und Architekturtheoretiker Stanislaus von Moos (82) wurde vom Bundesamt für Kultur der diesjährige Schweizer Grand Prix Kunst/Prix Meret Oppenheim verliehen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. März 2023)

Er ist ein über die Fachgrenzen hinaus bekannter Kunstwissenschafter und Architekturhistoriker. Er ist der Neffe des Luzerner Künstlers Max von Moos (1903-1979). Er hat ein Standardwerk zu Architekturlegende Le Corbusier (1887-1965) geschrieben. Er lehrte in Harvard und Yale, in Zürich und Delft. Seine Frau Irene ist Künstlerin. Mit ihr hat er zwei Töchter, Charlotte und Pauline. Nun hat ihm das Bundesamt für Kultur den Grand Prix Kunst/Prix Meret Oppenheim 2023 verliehen. Im Gespräch lernt man Stanislaus von Moos, der am 23. Juli 1940 in Luzern auf die Welt kam und heute in Ennetbürgen NW und in Zürich lebt, als zuvorkommenden, unprätentiösen und reflektierten Menschen kennen.

Es habe ihn überrascht, diesen Preis zu bekommen: «Weil ich mich nicht so sehr als Teil des Kunstbetriebs sehe.» Eher schreibt er sich die Position des Beobachters und Aussenseiters zu. Am liebsten sieht sich Stanislaus von Moos als «kritischen Zaungast», der frei in seiner Kritik ist, weil er nicht zum System gehört.

«Die Zaungast-Existenz hat auch mit der Freude an Grenzüberschreitung zu tun.»

Grenzen hat der Kunsthistoriker in seinem Leben immer wieder überschritten, seien es Grenzen auf der Landkarte, im Denken oder im fachlichen Tun.

Nach einem Jahr Architekturstudium wurde dem Sohn eines Juristen und Mittelschullehrers in Fächern wie Deutsch und Ästhetik bewusst, dass es ihn am Ende doch mehr zu Kunst und Kunstgeschichte zieht als zur Praxis des Bauens. «Ich wollte viel lieber über Kunst und Architektur nachdenken und schreiben, als Häuser und Bauten zu entwerfen.» Im Rahmen des Studiums der Kunstgeschichte an der Universität Zürich inspirierte ihn ein Wintersemester in Florenz zu seiner Dissertation über die italienische Architektur der Renaissance - geschrieben wird die Dissertation dann parallel zur Arbeit am Werk über Le Corbusier. Fertiggestellt wird sie später in Rom.

Seine anfänglichen Ambitionen, sich beruflich in der Schweizer Kunstszene zu verwirklichen, gibt Stanislaus von Moos für eine Lehrposition in Harvard als Dozent für Architekturgeschichte auf. In Harvard begann für den jungen Akademiker die Irritation durch das Tohuwabohu der kommerziellen Alltagsästhetik - für die NZZ hatte er den 1972 erschienenen Klassiker der Architekturtheorie «Learning from Las Vegas» rezensiert. Die Folge war eine zunehmende Distanzierung vom überlieferten Dogma der klassischen Moderne - Ende der Siebziger realisierte er im Kunstgewerbemuseum in Zürich die Ausstellung «Architektur im Alltag Amerikas». Der heute 82-Jährige blickt zurück: «Ich wollte nicht bei Le Corbusier stehen bleiben.» Und er sagt auch:

«Es fällt mir noch heute leichter, mit naiver Alltagsarchitektur zurechtzukommen als mit lauten Zurschaustellungen architektonischer Originalität.»

Er hätte auch nichts dagegen, als «Pop-Kunsthistoriker» eingeordnet zu werden - «wenn es sein müsste».

Er liebt es, Ausstellungen zu machen

Das erste Buch des Luzerner Kunsthistorikers, «Le Corbusier: Elemente einer Synthese», war 1968 erschienen und die erste kritische Gesamtdarstellung nach dem Tod des legendären Architekten. Es wurde in fünf Sprachen übersetzt und gilt noch immer als Standardwerk. Bekanntheit erlangte Stanislaus von Moos aber nicht nur über seine Bücher, sondern auch über sein Engagement für Zeitschriften in der Sparte Architektur. 1971 gründete er die Zeitschrift «archithese», die sich mit kritischen Beiträgen zu politischen und theoretischen Aspekten von Städtebau und Denkmalpflege profilierte. Und aus der Verbindung von «archithese» mit der Architekturzeitschrift «Werk» entstand 1977 die Zeitschrift «werk archithese», die von Moos drei Jahren leitete.

Sein jüngstes, 2021 erschienenes Buch «Erste Hilfe. Architekturdiskurs nach 1940. Eine Schweizer Spurensuche» nennt Stanislaus von Moos auch seine «Anti-Memoiren». Im Buch identifiziert Stanislaus von Moos das Jahr 1940 - das ja auch sein Geburtsjahr ist - als Beginn der Schweizer Nachkriegsarchitektur. Die private Erinnerung habe dabei kaum eine Rolle gespielt - abgesehen vielleicht von der Erinnerung an das politische Querdenken, das er nicht zuletzt bei seinem Onkel bewunderte. Letztlich sei es ihm mit dem Buch darum gegangen, anhand der Architektur rückblickend seine eigene Lebenszeit zu durchleuchten, mit ihren politischen und weltgeschichtlichen Zusammenhängen und Verdrängungen, die sich dann in den Jahren des Kalten Kriegs fortsetzten.

«Mein Onkel war für mich wichtig. Er hatte den Mut, sich einen direkten Zugriff auf gesellschaftliche Zusammenhänge zu leisten.»

Bald schon, im Frühjahr 2023, erscheint das nächste Buch des Kunsthistorikers, «25 × Herzog & de Meuron» ist es betitelt. Co-Autor ist Arthur Rüegg. Mit Rüegg realisierte von Moos 2002 in New York und Baden die Ausstellung «Le Corbusier before Le Corbusier». «Ich liebe es, Ausstellungen zu machen. Ausstellungen sind ein primäres Medium der Kunstwissenschaft», betont der Kunst- und Architekturbegeisterte. Gerne hätte er einmal ein Museum geleitet. Als Dozent und Professor habe er dann eben das Medium Ausstellungen in das Medium Vorlesungen verpackt. Vielleicht eine Form der Kompensation.

«Siegerprojekt zum Theaterneubau ist ‹Unterhaltungsarchitektur›» Was das umstrittene Siegerprojekt von Ilg Santer Architekten aus Zürich zum Theaterneubau Luzern betrifft, hat Stanislaus von Moos eine klare Meinung. Für den Luzerner Kunsthistoriker ist das Siegerprojekt «Unterhaltungsarchitektur. Dekor für eine Fernsehshow». Wenn es überhaupt einen Theaterneubau brauche, dann müsse dem Standort durch eine «langsame Architektur» Rechnung getragen werden, die auf die lange Tradition der Institution Theater und den Charakter der historischen Innenstadt Bezug nimmt. Bereits in einer Expertenrunde im Rahmen des kürzlich ins Leben gerufenen Web-Videoformats «Kritik am Bau» hatte Stanislaus von Moos Kritik am Siegerprojekt geäussert: Es habe die Anmutung eines ersten Entwurfs. Und: «Die Nostalgie des Projekts, das alte Theater zu erhalten, geht auf Kosten der Zurückhaltung gegenüber städtebaulicher Substanz und Kontext.»

Kunsthistoriker und Architekturtheoretiker Stanislaus von Moos in der Sammlungsausstellung des Kunstmuseums Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 3. März 2023)

Stanislaus von Moos versuchte als Wissenschafter, als Kurator und als Pädagoge immer wieder Brücken zu schlagen zwischen Architektur und Kunst sowie zwischen Hoch- und Trivialkultur. Er widmete sich militärischen Festungsanlagen der Renaissance genauso wie der künstlerischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Seine Arbeit befasste sich mit dem Werk von Architekten wie Le Corbusier, Robert Venturi, Herzog & de Meuron und nicht zuletzt mit Künstlerinnen und Künstlern wie Pipilotti Rist, Thomas Hirschhorn oder Peter Fischli und David Weiss.

In Yale hatte es fast nur weisse Studenten

Über seine Zeit als Professor für moderne und zeitgenössische Kunst an der Universität Zürich von 1983 bis 2005 sagt Stanislaus von Moos: «Wer hat schon das Privileg, in seinem Hauptberuf seinen ureigenen Interessen nachzugehen - Malerei, Architektur, Städtebau, moderne Kunst und Massenkultur - und dabei im Kontakt mit Jüngeren ständig dazuzulernen.» Dabei sei Zürich dann doch nicht der Mittelpunkt der Welt. Längere Lehrstationen im Ausland - Holland, Frankreich, USA - hätten ihm nicht zuletzt die Augen für die exotischen und absonderlichen Eigentümlichkeiten der eigenen Heimat geöffnet, fügt von Moos an.

Vom Eifer der «political correctness», in dem die akademische Diskussion in den USA zu ersticken drohe - wie man in der Schweiz immer wieder lesen könne -, habe er nicht viel bemerkt. Das sei ein Nebenproblem im Vergleich zu der Herausforderung, das Bildungssystem wirklich zu öffnen. Die Yale University, wo er in jüngeren Jahren arbeitete, befinde sich in einer Stadt, in der Menschen afroamerikanischer Herkunft die absolute Mehrheit bildeten, in New Haven. Jedoch: «An der Universität selbst war davon wenig zu merken. Hier steht die Inklusion noch in den Anfängen. Auch die Schweiz hat in dieser Hinsicht Nachholbedarf.»

Stanislaus von Moos nimmt den diesjährigen Schweizer Grand Prix Kunst/Prix Meret Oppenheim am 12. Juni 2023 im Rahmen der «Swiss Art Awards» in Basel entgegen.

