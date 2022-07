Porträt Vom Fussballstar zur Schauspielerin: Nun hat die Nidwaldnerin Jasmin Imboden sogar Judi Dench zur Chefin bekommen Start unserer Serie über Zentralschweizer Kulturschaffende im Ausland: Jasmin Imboden arbeitet als Schauspielerin auch in London. Werbung und der Serien-Markt können Sprungbretter sein. Doch auch ein anderes grosses Talent pflegt die Nidwaldnerin weiterhin. Regina Grüter Jetzt kommentieren 21.07.2022, 12.34 Uhr

Jasmine Imboden: «Oft reagieren die Leute perplex, wenn ich auf Schweizerdeutsch antworte.» Dominik Wunderli (Luzern, 06.07.2022)

In Natura wirkt sie feiner als im Werbespot mit Judi Dench. Jasmine Imbodens Haare sind natürlich dunkel, nicht blond gefärbt wie im Video: In der Rolle der toughen Agentin promotet sie eine Autoversicherung. Imboden sitzt am Steuer eines Flitzers und schäkert per Knopf im Ohr mit der britischen Schauspielikone.

Seit vier Jahren arbeitet Jasmine Imboden an ihrer Schauspielkarriere in London. Zum Gespräch treffen wir sie jedoch in Luzern. London könne recht oberflächlich sein, meint sie. Sie braucht eine ­Auszeit. Die 32-Jährige kommt ­gerade von einem Treffen mit der Schweizer Fussballnational­spielerin Ramona Bachmann.

Werbespot mit Regisseur von «Shakespeare In Love»

Wie ist es zur Zusammenarbeit mit der legendären Judi Dench gekommen? In Wahrheit hat sie diese nie persönlich getroffen, gibt Jasmine Imboden zu. Wegen Corona. Dame Judi Dench ist 87 Jahre alt und gehört zu den weltweit renommiertesten Theater- und Filmschauspielerinnen: Achtmal war sie für einen Oscar nominiert – zuletzt für die Rolle der Grossmutter in Kenneth Branaghs «Belfast». Einmal hat sie ihn gewonnen: vor 23 Jahren als Queen Elizabeth I in «Shakespeare in Love».

Der für diesen Film oscarnominierte Regisseur, der 73-jährige John Madden, ist nun auch für den Werbeclip verantwortlich. Es ist natürlich ihm zu verdanken, dass Judi Dench mitmacht.

Hier die neuste Version des Werbeclips mit Jasmin Imboden und Superstar Judi Dench. Quelle: YouTube

Am ersten Drehtag erst hätten sie erfahren, wer denn die grosse Schauspielpersönlichkeit sein wird, die dem Werbeanliegen zu mehr Durchsetzungskraft und Ernsthaftigkeit verhelfen soll. Moneysupermarket.com ist ein Online-Vergleichsdienst, wie Comparis in der Schweiz, und in Grossbritannien marktführend.

Jasmine Imboden war von Anfang an dabei. Nachdem der erste Spot, ein «Superhelden-Verschnitt», wie Imboden es nennt, eine eher kontraproduktive Wirkung hatte und im Netz für zynische Kommentare sorgte, wurde die ganze Kampagne umgeschrieben. Und eben Judi Dench an Bord geholt.

Jasmine Imboden spielt eine von sieben Agentinnen, die, in Anspielung auf James Bond, von Dench Instruktionen erhält. Wie 007 von M. Im Film «Skyfall» starb Dench den Filmtod als M. Und die Welt trauerte.

Ihre beste Freundin ist Ramona Bachmann

Jasmin Imboden mit 19 Jahren als Fussballerin. Quelle: PD

Jasmine Imbodens Geschichte beginnt in Fürigen. Dort ist sie mit zwei Geschwistern aufgewachsen. In Obbürgen, ebenfalls ein Ortsteil der Nidwaldner Gemeinde Stansstad, ist sie zur Schule gegangen. Ihre Mutter ist Kenianerin und war zuvor direkt von Ostafrika nach Fürigen gekommen. Lange Zeit waren sie die einzigen Kinder mit gemischter Herkunft.

Mit der Schweizer U-19-Fussballnationalmannschaft war Jasmine Imboden nach dem Sport-KV viele Jahre in ganz Europa unterwegs – mit ihrer besten Freundin Ramona Bachmann. Nach einer Kreuzband- und Meniskusverletzung, eine von vielen, sah sich Imboden gezwungen, ihre Fussballkarriere zu beenden.

«Das war hart. Ich habe Fussball gespielt, seit ich fünf war.»

Die guten Erinnerungen an London

Aber da schlummerte noch ein anderer Traum in ihr. «Im Schultheater wollte ich immer die Hauptrolle spielen.» Und immer die Beste sein. Also hat sie einfach mal Schauspielschulen gegoogelt. Als oberstes Suchergebnis poppte die American Academy of Dramatic Arts in der Filmmetropole Los Angeles auf.

Dann ging alles sehr schnell: Sie durfte in London vorsprechen, wurde für die zweijährige Ausbildung angenommen, informierte – erst jetzt – ihr Umfeld, kündigte ihren Bürojob und verkaufte ihr Auto. 2014 packte Imboden die Koffer. Und kam nach drei Jahren und Ablauf des Visums wieder zurück. Sie wollte es in der Schweiz probieren.

Die Ernüchterung folgte auf dem Fuss. Während sie in L.A. an vier Castings pro Woche eingeladen wurde, tat sich hier in sechs Monaten nichts. Diversität war damals noch nicht so gefragt. «Es gibt noch etwas anderes als die Schweiz», sagte sich Jasmine Imboden. London oder Berlin? Das war dann die Frage.

Diesmal fiel die Wahl auf London, des Fussballs und der Freundschaft wegen. Ihr erstes Länderspiel als Fussballerin hatte Imboden gegen England bestritten, in der Hauptstadt. Und «Rame», wie sie ihre Freundin Ramona Bachmann nennt, hatte damals für den Londoner Club Chelsea gespielt (heute für Paris St.Germain).

Jasmine Imboden kam erst bei einer Teamkollegin von Bachmann unter und teilte sich bis vor kurzem eine Wohnung mit ihrer (heute Ex-) Partnerin in Wembley, wo sich auch das bekannte Stadion befindet. Momentan hat sie keine Bleibe in London und ist wieder an einem Scheidepunkt angelangt.

Die «Alibi-Schwarze» will sie nicht sein

Seit «Black Lives Matter» ist ihr Typ auch in der Schweiz mehr gefragt. Man gibt sich «inclusive». Aber: «Nicht alle machen es aus Überzeugung», sagt ­Imboden. Die «Alibi-Schwarze» möchte sie nicht sein.

Noch wichtiger für die Standortfrage: Corona hat die Schauspielbranche nachhaltig verändert. Zu 90 Prozent bewerbe man sich online, sagt Imboden. Dazu reicht man ein Selftape ein, man filmt sich also selber. Dafür hat die Schauspielerin zu Hause bei den Eltern ein «Ministudio» eingerichtet. Sie sei da mittlerweile recht gut und schnell darin, meint Imboden. 20 Minuten Aufwand, und wenig später bekommt man ein Ja oder ein Nein.

Jasmin Imboden in London vor einer Plakatwerbung, die sie für Money-Supermarket gemacht hat. Bild: PD

Rollenangebote hält ihr der Agent über die internationale Casting-Agentur Spotlight zu. Wird man gebucht, reist man für den Job, wohin immer er ist. Ist es also nötig, in die Grossstadt zurückzukehren? Dorthin, wo ihr Abbild auf Money-Supermarket-Plakaten überall zu sehen war, prominent platziert in der U-Bahn oder auf Bussen? In einer Art Superheldenanzug steht sie da, mit leichtem Grinsen im Gesicht.

«Du siehst nicht aus ­wie eine Imboden»

Jasmine Imboden führt sie an, die siebenköpfige diverse Frauentruppe: Und auch im neuen, zweiteiligen Clip (der zweite Teil wurde unlängst veröffentlicht) scheint Judi Dench am meisten Vertrauen in sie zu setzen: Ist sie ihre Jane Bond?

Mit ihren – jetzt wieder – kurzen, blond gefärbten Haaren, ihrem dunklen Teint und der breitbeinigen Pose soll Imboden wohl als Identifikationsfigur für viele stehen – in London ist Diversität Alltag. ­Jasmine Imboden selber ist pansexuell, lässt sich also bei der Liebe und beim Sex nicht von Geschlecht oder Geschlechtsidentität einer Person leiten.

Sie falle in London nicht auf, sagt Imboden. Die Metropole ist multikulturell und hat eine grosse LGBTQIA+-Community. Das ist in der Schweiz anders, besonders in der Innerschweiz. «Oft werde ich direkt auf Englisch angesprochen, und die Leute reagieren perplex, wenn ich auf Schweizerdeutsch antworte.» «Du siehst nicht aus wie eine Imboden», hiess es auch schon.

Der Fussball lässt sie nicht los

Solche Äusserungen empfindet Jasmine Imboden als verletzend. «Gewisse Leute sind rassistisch, aber sie wissen es nicht einmal», sagt sie. Trotzdem:

«Wenn ich könnte, würde ich hierbleiben. Ich vermisse die Natur»,

sagt Imboden. «Aber wenn ich hier bin, bin ich weniger inspiriert.» Die Musik helfe ihr, kreativ zu bleiben. Sie singt, spielt Gitarre und Ukulele und schreibt auch selber Songs.

Wo es nun hingehe, fragen wir sie am Ende unseres Treffens. «Ich habe zum Jassen abgemacht», antwortet Jasmine Imboden und schmunzelt. Mit ehemaligen Mitschülerinnen am Kollegi Stans. Seit mehreren Wochen ist sie nun in der Schweiz.

Zwischenzeitlich war sie für einen Werbedreh in London. Und bald wieder für einen Job. Mit Werbeaufträgen (Nintendo, Guinness, Coca-Cola) finanziert sich die Schauspielerin quasi ihre angestrebte Film- und Serienkarriere – auch für das neue FCL-Trikot machte sie schon Werbung.

«Ich möchte in Filmen mitwirken, die eine Message haben, die bewegen und zum Nachdenken anregen», sagt sie. Viola Davis ist ihre Lieblingsschauspielerin. Und «The Help», in dem die Afroamerikanerin eine Hausangestellte zu Zeiten der Bürgerrechtsbewegung spielt, ihr Lieblingsfilm. Jasmine Imboden mag Chiwetel Ejiofor, den Hauptdarsteller von «12 Years A Slave», und Timothée Chalamet in «Call Me By Your Name».

In jüngster Zeit spricht sie vor allem für US-Produktionen vor, für Netflix-Filme und -Serien, kürzlich aber auch fürs britische Fernsehen BBC. Sie kann in ihrem Portfolio bereits eine kleinere Rolle in der Amazon-­Prime-Serie «Citadel» mit ­Richard Madden oder einen kurzen Auftritt in «Wool» mit Rebecca Ferguson von Apple TV+ vorweisen, die beide ihre TV-Premiere noch vor sich haben. Den dichten Serien-Markt sieht Imboden als Sprungbrett.

Bald in die Ferien ... mit Ramona Bachmann

Momentan ist sie wieder in England. Letzten Sonntag hat sie sich das EM-Spiel ihrer Freundinnen der Fussball-Nati gegen Holland angeschaut. Freude oder Wehmut? «Ein bisschen von beidem», meint Imboden. Sie hat sich für einen anderen Weg entschieden. Und da läuft’s ja auch ziemlich rund. Wer kann schon von sich sagen, von Judi Dench Instruktionen erhalten zu haben.

Zudem spielt sie mittlerweile auch wieder Fussball, wenn sie jeweils in der Schweiz ist – beim SG Stans-Engelberg. Der ist diesen Sommer in die 1. Liga aufgestiegen, immerhin die drittoberste der Schweiz.

Und nächste Woche, da geht Jasmine Imboden in die Ferien. Mit Freundinnen – den Nati-Spielerinnen Ramona Bachmann und Meriame Terchoun.

