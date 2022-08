Porträt Von Schmerzgrenzen, skurrilen Unfällen und Schlingensief – Peter Klemm erzählt aus 40 Jahren beim Luzerner Theater Peter Klemm hat seit 1982 und während sechs Intendanzen hinter den Kulissen des Luzerner Theaters gewirkt, zuletzt als technischer Direktor. Seit diesem Sommer ist er in Pension und blickt mit uns zurück auf vier bewegte Jahrzehnte. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 23.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

40 Jahre lang Techniker-Fähigkeiten mit der Liebe zum Theater kombiniert: Peter Klemm vor der sogenannten Brücke im Schnürboden des Luzerner Theaters. Eveline Beerkircher (Luzern, 10. August 2022)

Peter Klemm schaut vom Schnürboden des Luzerner Theaters hinunter auf die Bühne. Hier wimmelt es von Lampen, Gestänge, Seilen und allerlei anderen Gerätschaften. Es ist die Welt der Bühnen-Technikerinnen und -Techniker, nicht einsehbar für das Publikum. Rund zehn Meter geht es runter bis zu den sprichwörtlichen Brettern, die die Welt bedeuten. In Richtung Zuschauerraum befindet sich die sogenannte Brücke, der schmale und mobile Gehweg auf Niveau des Vorhangs. Von hier schweben auch mal die Schauspielenden an Seilen hinab oder Requisiten, die den Bühnenhimmel dekorieren. Klemm warnt gewissenhaft vor dem Betreten: «Das ist ziemlich gefährlich.»

Der 65-Jährige kann gar nicht anders, als sich um die Sicherheit der Leute zu sorgen, die ihn hier zu einem Gespräch treffen, auch wenn das eigentlich gar nicht mehr seine Aufgabe ist. 40 Jahre lang war Klemm Teil des Technikerteams, zuletzt 32 Jahre als dessen Vorgesetzter. Vor einem Jahr hat er diesen Posten abgegeben, danach bis vergangenen Juli seine Nachfolger eingearbeitet und gleichzeitig als Berater in der Projektierungsgesellschaft für ein neues Theaterhaus gewirkt. Nun geht der gebürtige Ostschweizer in Pension. Eine prägende Figur des Luzerner Theaters, die vor allem hinter den Kulissen gearbeitet hat, verlässt seinen langjährigen Platz, an dem sie nicht weniger als sechs Intendanzen miterlebt hat.

Vom Punkrock über Ballett zum Theater

Klemm wuchs im beschaulichen Heiden über dem Bodensee auf, machte eine Lehre als Radio- und Fernsehelektriker. «Ein rein technischer Beruf», wie er es umschreibt. Das kreative Element habe gefehlt. Die Leidenschaft für die Kultur lebte er als junger Mann zuerst in einer Punkrockband aus. Seine Künstlerader drängte ihn nach der Lehre dazu, es mit der Schauspielerei und dem Ballett zu probieren. Ein Workshop in einer Laientheater-Truppe war eines von mehreren Schlüsselerbnissen, die sein Interesse für die Bühnenkunst entfachte.

Klemm: «Theater hat etwas Idealistisches und Ideelles.» Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 10. August 2022)

«In Zürich wollte ich dann zur Schauspielschule. Aber schon im Vorkurs wurde mir nahegelegt, das lieber nur als Hobby zu betreiben»,

sagt Klemm mit einem Schmunzeln. Dafür konnte er mit Anfang 20 eine Zeit lang an einer innovativen Salzburger Alternativbühne für drei Produktionen die Regieassistenz übernehmen. «Doch dann wurde ich das erste Mal Vater und kam zurück in die Schweiz. Über familiäre Beziehungen erfuhr ich von einer freien Bühnentechniker-Stelle am Stadttheater Luzern, wie es damals noch hiess.» 1982 trat er seinen neuen Job an.

Das zukünftige Theater muss attraktiv sein

Das Schöne daran: Ab sofort konnte Klemm seine technischen Fähigkeiten mit der Affinität zum Theater in einer kreativen Umgebung kombinieren. Das Aufgabengebiet ging dabei weit über einen gewöhnlichen Technikerjob hinaus. «Man entwickelt gemeinsam im grossen Team ein Stück, welches sich oft im Spannungsfeld gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen bewegt.» Für Klemm ein zentraler Aspekt:

«Theater hat etwas Idealistisches und Ideelles, bei dem es nicht primär ums Geldmachen geht. Es übernimmt eine wichtige gesellschaftliche Funktion.»

Und deshalb brauche Luzern ein neues Theaterhaus, in dem diese Auseinandersetzungen unter besseren infrastrukturellen Bedingungen auch von kommenden Generationen ausgefochten werden können.

Das Gebäude steht seit rund 180 Jahren und entspricht nicht mehr den Anforderungen der heutigen Zeit. Hat Klemm dennoch eine besondere Beziehung zu den altehrwürdigen Gemäuern aufgebaut, die beim Gedanken an einen Abriss Wehmut aufkommen lässt? «Das natürlich schon, weil ich hier zahlreiche Eingriffe unternommen habe und alles bestens kenne. Und gerade weil ich das Haus so gut kenne, sage ich: Weg damit und her mit einem Neubau.» Und ergänzt: «Das Raumproblem ist eklatant und zahlreiche Arbeitsplätze sind unzumutbar.» Das zukünftige Theater muss gemäss Klemm für die Theaterkunst, für das Publikum und als Arbeitsplatz für qualifizierte Fachleute attraktiv sein.

Das rund 180-jährige Theatergebäude an der Reuss entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an ein Bühnenhaus. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Mai 2021)

Skurriler Vorfall im Tierkostüm

Klemms Know-how kam bisher auch im Planungsprozess für den Neubau zum Tragen. Er war stets involviert bei technischen und betrieblichen Fragen und ist nach wie vor Berater der Jury beim Architekturwettbewerb. Zwei Bühnen und eine interaktiver Raum zwischen Kunstschaffenden und Publikum – eine Studiobühne für Workshops, Figurentheater, Talks und anderes – sollen nebst einem Gastronomiebetrieb Platz finden. «Das alles muss sinnvoll an einem Ort zusammengefasst werden, damit ein effizienter Betrieb gewährleistet werden kann. Das sei auf lange Sicht auch viel wirtschaftlicher», so der Neupensionär.

Klemms Aufgabenfeld umfasste nebst Gebäudeunterhalt stets die technische Seite der Produktion sowie die Sicherheit. Gab es gerade in Bezug zu Letzterer Situationen, in denen es ihm mulmig wurde?

«Jede Inszenierung ist ein Prototyp. Es gibt keine standardisierten Effekte und Vorgänge. Daher ergeben sich viele Situationen, in denen wir an sicherheitstechnische Grenzen stiessen.»

Als Beispiel nennt er, wenn Schauspielende an Seilen durch luftige Höhen gehievt wurden. Klemm musste hier immer wieder beruhigend auf diese einwirken und gut darauf achten, wie sie reagieren, sobald es über drei Meter Höhe ging. «Das ist die Schmerzgrenze für die meisten.» In einigen Produktionen ging das fast schon in den Bereich der Akrobatik. «Da war ich jeweils froh, wenn die letzte Aufführung unfallfrei durch war.»

Balanceakt zwischen Machbarkeit und Notwendigkeit

Ein weiteres, besonderes Beispiel: Bei einer Shakespeare-Inszenierung wurde die Bühne bis über Kopf-Ebene der Spielenden eingenebelt. Hier stellte sich unter anderem die Frage, ob und wie sich das für die Menschen auf der Bühne medizinisch auswirkt. Was, wenn jemand zusammenbricht? «Erst wenn solche Dinge klar geregelt waren, konnte ich das OK geben», sagt Klemm.

Auf der Bühne kann es für die Spielenden durchaus gefährlich sein. Zum Beispiel, wenn viel Nebel wie hier bei einer Hamlet-Inszenierung im Jahr 2015 erzeugt wird. Bild: LT/Ingo Höhn

Doch einmal konnten die peniblen Sicherheitsvorkehrungen einen schwereren Unfall nicht verhindern. Ein Techniker machte einen Schritt zu viel rückwärts und fiel in den Orchestergraben. Mehr skurrile als gesundheitlich schlimme Folge hatte ein Unfall bei einem Kinderstück. Ein Schauspieler hatte dabei mehrere Tierkostüme übereinander an. Während des Auftritts stolperte er und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Klemm: «Das dort behandelnde Personal staunte nicht schlecht, als es dem Verunglückten gleich mehrere Kostüme ausziehen musste, bevor es ihn behandeln konnte. Zuerst lag da ein Elefant, dann ein Löwe und am Ende auch noch ein Bär.»

Die richtige Balance zwischen dem technisch Machbaren, dem betrieblich Notwendigen und dem künstlerisch Erwünschten zu halten, diese Aufgabe fiel letztlich oft Klemm zu.«Es musste stets ein Weg gefunden werden, an dessen Ende ein Stück herauskommt, das auch funktioniert.» Klemm war dabei so etwas wie die Pufferzone zwischen den verschiedenen Playern. Dafür braucht es ein diplomatisches Gemüt, die nötige Ruhe und Gelassenheit. Das alles strahlt Klemm mit seinem Wesen aus. «Manchmal wusste man erst kurz vor einer Premiere, ob ein Spezialeffekt auch wirklich aufgeht.» Wurden die Leute deswegen nervös, war es Klemm, der sie beschwichtigte.

«Ich musste immer mal wieder sagen: Keine Panik Leute, es wird klappen! Auch wenn man selber gar nicht so sicher war, ob es auch wirklich gut kommt.»

«Schlingensief war ein angenehmer Typ»

Was war denn die verrückteste Idee, die ihm dabei vorgetragen wurde? «Einmal wollte ein Regisseur, dass die Spielenden Speere hoch in den Bühnenraum werfen, welche sodann von einem extrem starken Magnet aufgefangen werden sollten. Das war aber ein unmögliches und auch zu gefährliches Unterfangen», erinnert sich Klemm und lacht. «Ein solcher Magnet hätte uns die ganze Bühnentechnik zusammengezogen. Das musste ich dem Regisseur ausreden.»

Und wie lief die Zusammenarbeit mit Star- und Skandalregisseuren wie zum Beispiel einem René Pollesch oder Christoph Schlingensief, die auch schon in Luzern zu Gast waren? «Pollesch ist ein sehr fairer und spannender Regisseur mit enormer Kreativität. Schlingensief ging der Ruf voraus, ein wilder Kerl zu sein. Das war er auch, auf der Bühne. Dahinter und daneben war er ein ganz normaler, angenehmer Typ.»

Skandal- und Kultregisseur Christoph Schlingensief bei seinem Luzerner Gastspiel im November 2002. Archivbild: LZ/Dorothea Müller

Nun ist für Klemm also endgültig Schluss mit all den Herausforderungen eines Theaterbetriebs. Was macht er mit der neuen Freiheit? Ins Theater werde er künftig als Gast gehen. «Doch wenn ich das nächste Mal eine Premiere des Luzerner Theaters sehe, werde ich wohl automatisch auf all jene Dinge achten, auf die ich als technischer Direktor schon immer geachtet habe.» Ganz entspannt dürfte Klemm also kaum im Zuschauersessel sitzen. «Entwöhnung» nennt er das.

Derzeit erfreue er sich ausgiebig an anderen kulturellen Beschäftigungen. «Ich gehe gern in Kunstausstellungen.» Das Bedürfnis nach ausgedehnten und weiten Reisen, wie manch ein anderer Pensionär, hat Klemm vorläufig nicht. In erster Linie gehe es nun schlicht mal darum, runterzufahren. Vorhang auf für ein neues Lebenskapitel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen