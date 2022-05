Premiere Luzerner Theater: In dem Stück «Die Traummaschine» stehen die Helden immer einen Schritt vor dem Abgrund «Die Traummaschine» begeisterte an der Premiere am Freitag im UG des Luzerner Theaters mit einem tollen Ensemble, skurrilen Puppen und mitreissender Musik. Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 14.05.2022, 17.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Groteske Einfälle, bunte Kostüme und ein tolles Ensemble machen «Die Traummaschine» zu einem Erlebnis. Bild: Ingo Höhn

«Ich kann nicht tot sein, der Film ist ja noch gar nicht fertig.» Wie besessen irrt der Filmregisseur Fellini (Christian Baumbach), von seiner Crew nur «Maestro» genannt, herum, auf der Suche nach dem «Geist des Films» und immer, wenn er sich diesem annähert, entschwindet er ihm selbstredend. Seit 15 Jahren arbeitet er an dem Film, mit dem er sich der Normalität entziehen will. Denn die Normalität zwingt zum Lügen, sagt er und: «Die Wahrheit ist immer kryptisch.»

Ein männliches, alterndes Genie in einer Schaffenskrise, stets kurz vor dem Abdriften in den Wahnsinn - ein Plot, den man schon allzu oft gehört und gesehen hat? Ja, aber nicht so! Denn was das Luzerner Theater hier in einer Koproduktion mit der Kompanie Rotes Velo auf die Bühne bringt, ist ein wider- und hintersinniges Stück über das Träumen, Lügen und Scheitern. Die Inszenierung taumelt zwischen poetischen Sequenzen mit skurrilen Puppen, stilisierten Albtraumszenarien und tollen Dialogen, die einen in den besten Momenten an Fassbinder-Filme erinnern.

Angst und Lust zugleich

Was zunächst mit Klamaukverdacht beginnt - eine Filmcrew bei der Leseprobe, angeleitet vom launischen Maestro, die immer wieder abgebrochen wird, weil stets irgendetwas nicht passt, driftet erfreulicherweise bald wieder ins Stilisierte und Surreale. «Ich kann so nicht arbeiten!», klagt irgendwann die Hauptdarstellerin Frau P. (grossartig besetzt von Tini Prüfert), die in ihrer namenlosen Figur keine Dringlichkeit erkennen kann und lieber eine Schriftstellerin als eine Puppenspielerin verkörpern würde. Und überhaupt ist Frau P. überzeugt, dass es nach 15 Jahren an der Zeit ist, die Sache selbst an die Hand zu nehmen.

In den besten Momenten erinnern die Dialoge in dem Stück an Fassbinder-Filme. Bild: Ingo Höhn

Während also der Maestro seine Darstellerinnen zunächst noch herumkommandiert, nach Laune ersetzt und synchronisieren lässt, wird er irgendwann selbst zu einer durch die Schauspieler geführte kindsgrosse Puppe. Mit dünnen Ärmchen und Beinchen taumelt, tanzt, fliegt und springt er. Und man will dem Meister seine Aussage, stets die Kontrolle zu bewahren vor dem einen Schritt über dem Abgrund, nun nicht mehr glauben. Frau P. wird zum Maestro, Maestro zu Frau P., der Hauptdarsteller (urkomisch: Hugo Tidje) zur gewalttätigen Bestie und über allem schwebt Angst und Lust zugleich vor dem Tod und der versprochenen Freiheit.

Träumerisch verspielte Musik

Gewissermassen das Herzstück dieser absolut gelungenen und detailreichen Produktion des argentinischen Regisseurs Emilio H. Díaz Abregú sind die Puppen: lebensgrosse Figuren mit überdimensionalen Köpfen, winzige Holz-Biege-Püppchen und kopflose Spielzeugpuppen. Und die Musik (Raoul Alain Nagel): Dramatische Filmmusik, Orchestereinlagen, auf der Bühne live imitierte Geräuschkulisse, mal träumerisch verspielt, mal mitreissend, dann tosend und irgendwann Geschrei.

Bei der Dankesrede zur Premierenfeier war offensichtlich, dass das multidisziplinäre und multinationale Team grossen Spass hatte an der gemeinsamen Arbeit. Dies ist keine Selbstverständlichkeit für grössere Theaterhäuser. «Effizienz statt Leidenschaft», wie Fellini seiner Crew vorwirft, ist hier nicht zu spüren. Kooperationen wie diese scheinen dem Luzerner Theater gut zu bekommen und man wünscht sich mehr davon.

Die Traummaschine. Bis 11. Juni. www.luzernertheater.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen