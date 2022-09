Fast gleichzeitig mit dem Tourneestart von Frölein Da Capo gibt es auch eine neue Sammlung von Kolumnen, die in der «Schweizer Familie» erschienen sind. Darin erzählt die Autorin 34 «Episödali» aus ihrem familiären und sonstigen Alltag. In der Titelstory «Singlesocken» etwa geht es um das bestens bekannte Phänomen, dass Socken spätestens nach dem Waschen selten mehr paarweise auftreten. In einem anderen Text wird die am Ende überraschende Erfahrung von jemandem geschildert, der Zelten verabscheut. Des Weiteren geht es um fehlgeleitete Tempobussen, Blutspenden, Sehtests, das sanfte Hadern mit dem Älterwerden und noch manches mehr. (are)

Frölein Da Capo: Singlesocken. Knapp Verlag, 150 S., 24 Franken.