Valero, Moha und Pepo arbeiten als ­Sanitärinstallateure und Elektriker in Barcelona. Moha absolviert eine einwöchige Probezeit, um Pep abzulösen, der kurz vor der Pensionierung steht. Trotz seiner Schüchternheit kommt er mit den Kunden erstaunlich gut zurecht. Einzig Valero hat mit ihm Probleme, was vor allem mit Mohas marokkanischer Abstammung zusammenhängt. Die katalanische Regisseurin Neus Ballús hat mehr als drei Jahre mit Handwerkern und Kunden gearbeitet, welche sich jetzt im Film selber spielen – im Mittelpunkt das Klempner-Trio. Bereits am 19. Mai in der Deutschschweiz gestartet, zeigt nun auch das «Bourbaki» dieses «leise, hintersinnige Sommerkino für Fans von Jacques Tati» (SRF).

Adolf Muschg, nach Frisch und Dürrenmatt der bedeutendste Schweizer Intellektuelle, schrieb sich in die vordersten Ränge der Literatur. Er war ETH-Professor und präsidierte die Akademie der Künste in Berlin. Der biografische Film von Erich Schmid folgt den Spuren seines Romans «Heimkehr nach Fukushima» ins radioaktive Gebiet, aber auch ins japanische Zen-Kloster, wo er sein Anderes gesucht hatte, um das Fremde besser zu verstehen. Der Start ins Leben war schwer. Sein Vater starb früh, die Mutter war depressiv. Als Halbwaise durchlief er das Internat, studierte in Zürich und Cambridge, lehrte in Tokio, Göttingen und an der Cornell University in den USA, wo er in den Aufbruchsjahren 1967 bis 1969 politisiert wurde.

25. Kinofilm des Anime-Action-Krimis um einen geschrumpften Oberschüler.

Blanco ist der «Patron» einer Fabrik für Industriewaagen und möchte unbedingt den lokalen Unternehmenspreis gewinnen. Bis zur Visite der Untersuchungskommission muss alles perfekt sein, doch ein rachsüchtiger Ex-Mitarbeiter, ein depressiver Aufsichtsbeamter und eine überambitionierte, in ihn verknallte Praktikantin machen Blanco das Leben schwer. Trotzdem tut er alles, um den Wettbewerb zu gewinnen. Dabei löst er unwillentlich eine Kettenreaktion wilder Ereignisse aus. Der Film von Regisseur Fernando León de Aranoa entzückt als augenzwinkernde Sozialsatire mit Hauptdarsteller Javier Bardem als Vorzeigechef, der schamlos das Leben seiner Mitarbeiter manipuliert (Text: Zurich Film Festival).

Nur wenige Tage vor seinem Tod im vergangenen Jahr stellte Roger Michell («Notting Hill») seine Dokumentation über Queen Elizabeth II fertig. Er beschrieb sie als eine wahrhaft filmische Entdeckungsreise durch die Jahrzehnte. Michell entdeckte bei der Recherche zum von der Kritik gelobten Film einzigartiges Archivmaterial, das einen intimen Blick auf die Monarchin wirft.

Zlatan Ibrahimovics Talent und Eigenständigkeit katapultierten ihn gegen alle Widrigkeiten an die Spitze des internationalen Fussballs, wo er für Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter Mailand, FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Manchester United spielte. Der Film vom schwedischen Regisseur Jens Sjögren legt den Schwerpunkt vor allem auch auf Zlatans Kindheit und Jugend und schildert sein Aufwachsen in einem rauen schwedischen Vorort. Verkörpert wird die Fussball-Ikone von zwei Newcomern.

Bollywood-Kino, das auf dem Leben und dem Heldentum des furchtlosen und mächtigen Samrat Prithviraj Chauhan basiert.

