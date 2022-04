Zentralschweizer Kinos: Das Kinoprogramm ab 28. April

Diese Filme starten am 28. April 2022 in den Zentralschweizer Kinos.

Der Spielfilm des Tschechen Péter Kerekes greift die Geschichten von Müttern im Frauengefängnis von Odessa zwischen Dokumentation und Fiktion auf. Schwer auszumalen, wie es ihnen heute geht, wo sie sich befinden.

Stattkino, Luzern: Premiere 28. April, 19.00 – Benefizvorstellung für die Ukraine, Patronatskomitee: Cécile Bühlmann, Yvonne Schärli, Ylfete Fanaj, Silvia Hess, Eva Granwehr, Gespräch mit Eva Straumann, Leiterin der Wohngruppe Mutter-Kind der JVA Hindelbank.

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi, 20.15.

Bourbaki, Luzern: Mi, 12.15 (Lunch-Kino).

Im chinesischen Animationsfilm kann man sich in einem Freizeitpark mittels Armband in ein Tier verwandeln. Natürlich läuft nicht alles nach Plan.

Cinema Leuzinger, Altdorf; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino, Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Doctor Strange in the Multi­verse of Madness – diverse Vorpremieren am Mittwoch