Das Kinoprogramm vom 9. Juni 2022

Programm Die Dinos sind überall: Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos Welche Filme in welchen Kinos in unserer Region am Donnerstag, 9. Juni anlaufen, lesen Sie in diesem Artikel. 08.06.2022, 19.53 Uhr

Der Dokumentarfilm thematisiert, mit Fokus auf dem Bosnienkrieg vor 30 Jahren, Migration, Diaspora und das Aufwachsen in unterschiedlichen Kulturen. Die Protagonistin Dzheva Sabanovic erzählt, wie ihr Leben in zwei Teile geteilt wurde – eins vor und eins nach dem Krieg. Und wie sie und ihre Familie sich fernab ihrer Heimat ein neues Leben in der Schweiz aufgebaut haben. Der Film entstand in Kooperation mit dem War Childhood Museum in Sarajevo (European Museum Of The Year 2018). Direktor Jasminko Halilovic wird an der Premiere zugegen sein.

Seehof, Zug: Sa ab 20.00 Apéro und Filmvorführung (Premiere).

Suzu, ein Teenager, lebt mit ihrem Vater in einer kleinen Stadt in den Bergen. In der virtuellen Welt namens «U» ist Suzu Belle, eine Musikikone. In diesem weltweit gefeierten Anime-Kunstwerk verbindet Regisseur Mamoru Hosoda die uralte Erzählung von der Schönen und dem Biest mit den Highend-Visionen der virtuellen Medien.

Bourbaki, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke.

Cinema 8, Schöftland: Mi 20.00.

Die Präsenz der Dinosaurier beschränkt sich nicht mehr nur auf eine einzelne abgelegene Insel oder einen Freizeitpark, vielmehr haben sie sich über den ganzen Planeten ausgebreitet. Im Gegensatz zu früheren Erdzeitaltern treffen sie dort jetzt ständig auf die lästige Spezies Mensch, was zu einer Menge Verwicklungen führt. Das ist der Stoff für den nunmehr sechsten «Jurassic»-Film, mit dem gleichzeitig die Trilogie der «Jurassic World»-Filme abgeschlossen wird. Der besondere Reiz für Fans des Genres besteht darin, dass die Stars der «Jurassic Park»-Reihe aus den 90er-Jahren wie Jeff Goldblum, Laura Dern und Sam Neill auf Chris Pratt und Bryce Dallas Howard aus der «Jurassic World»-Generation treffen. (dpa)

Capitol + Moderne, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Muotathal (25./26. 6. + 1. 7., 20.00); Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Gotthard + Seehof, Zug.

Ausgehend von der Zeugungsgeschichte ihrer Tochter mit Hilfe eines Samenspenders, setzt sich Filmemacherin Marina Belobrovaja mit den bestehenden gesellschaftlichen Vorstellungen, Rollenmustern und Konventionen rund um Elternschaft und Familie auseinander.

Gotthard, Zug: Mo 20.00.

Anlässlich der Moat (Meggen Offene Atelier Tour) im Gemeindehaus Meggen gibt es am Samstag ein Filmprogramm mit Werken von und Gesprächen mit den Megger Filmschaffenden Stefan Jäger («Der grosse Sommer» u. a.), Claudia Steiner («Megger Fischer» u. a.), Cornelia Gantner («That Girl») und Sara Stäuble (Kurzfilme), das am Sonntag wiederholt wird (jeweils ab 10 Uhr, hier geht's zum Detailprogramm

Der zauberhafte Anime von Hayao ­Miyazaki aus dem Jahr 2001.

Bourbaki, Luzern: Mi 20.40.

In einem Luxushotel am Strand von Acapulco, Mexiko, verbringt Neil (Tim Roth) mit Alice (Charlotte Gainsbourg) und ihren Kindern entspannte Ferientage. Das Idyll hat ein Ende, als Alice ein Anruf aus London erreicht: Ihre Mutter ist gestorben. Während sie umgehend zurück nach London reist, um sich um die Hinterlassenschaften zu kümmern, kehrt Neil vom Flughafen an den Strand zurück – angeblich hat er seinen Pass im Hotel liegen lassen. Um eine Rückkehr in sein Leben zu umgehen, lügt er Alice weiter an. Bis sie eines Tages am Strand steht und ihn mit seinen Lügen und der fehlenden familiären Verantwortung konfrontiert. Die schwelenden Konflikte brechen auf, und Neil zieht sich weiter zurück. Nach «New Order» legt der mexikanische Regisseur Michel Franco eine emotional gedämpfte Studie um diskrepante Gesellschaftsstrukturen vor, mit einem starken Tim Roth.

Bourbaki, Luzern; Kino Engelberg; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins.

