Zentralschweiz: Diese Filme sind in den Kinos zu sehen

Programm Dr. Binnie und der Flaschengeist – diese Filme sind in den Zentralschweizer Kinos zu sehen Diese Filme starten am 8. September in den Zentralschweizer Kinos. 08.09.2022, 17.54 Uhr

Stanley Kubricks Meisterwerk von 1968.

Bourbaki, Luzern: Mi 20.20 (The Ones We Love)

Deutscher Musik-Jugendfilm.

Ab heute im Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Seehof, Zug.

Bollywood-Kino.

Bourbaki, Luzern: So 10.20

Luzerner Premiere: Cineastischer ­Konzertfilm von Quinn Evan Reimann (CH 2021) mit Patricia Kopatchinskaja.

Stattkino, Luzern: Mo 18.30, Gespräch mit Regisseur

Ausgehend von ihrer eigenen bewegten Familiengeschichte, spürt die Regisseurin Annina Furrer unserem Verhältnis zu Tod und Freitod nach.

Stattkino, Luzern: Fr 18.30 (Moderation: Christa Schwab, Programmleiterin Psychische Gesundheit Luzern)

Eine verletzte Balletttänzerin findet in einer zeitgenössischen Tanztruppe zu neuer Hoffnung und einem frischen Lebensgefühl. Tragikomödie von Cédric Klapisch («L’auberge espagnole»).

Ab heute im Bourbaki, Luzern; Maxx, Emmenbrücke; Kino Schwyz

Pathé, Ebikon

Philippe Béziat hat ein Jahr lang die Neuinszenierung der barocken Ballettoper «Les Indes galantes» von Clément Cogitore in Paris dokumentiert, in der die talentiertesten Tänzerinnen und Tänzer aus aller Welt zusammenkommen.

Stattkino, Luzern

Bourbaki, Luzern: Mi 12.15 (Lunch-Kino)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

In Anwesenheit von Sandra Gysi, Ahmed Abdel Mohsen (Co-Regie) sowie Protagonistinnen und Protagonisten. Besprechung siehe Dienstag, 6.9.

Verkehrshaus Filmtheater, Luzern: Sa 19.00

Das Porträt ehemaliger Aktivistinnen und Aktivisten der 1970er-Generation zeigt ihre anhaltende Suche nach Gemeinschaft und Zusammenleben.

Ab heute im Bourbaki, Luzern.

Gotthard, Zug: Mo 20.00

Liebesgeschichte und bildgewaltiges Fantasyspektakel von George Miller («Mad Max»).

Ab heute im Bourbaki, Luzern; Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Gotthard, Zug

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi 20.15; Pathé, Ebikon: Di 20.30, Mi 20.00; Cinéboxx, Einsiedeln: Di/Mi 20.15; Cinema 8, Schöftland: Di/Mi 20.00; Kino Schwyz: Mi 20.15; Cinepol, Sins: Mi 20.15; Afm Cinema, Stans: Mi 20.15; Seehof, Zug: Mi 2015 (Edf)

Kino Muotathal: Fr 20.00 (Verein Zukunft Muotathal)

Filmessay mit dokumentarischen wie fiktiven Elementen über das Val Bavona, der über das Tal und seine ebenso raue wie faszinierende Landschaft hinaus auch ganz grundsätzlichen Fragen nachgeht: Wo ist Heimat? Wo gehöre ich hin? Regisseur Kurt Koller («Ausgestempelt») lebt in Kastanienbaum und seit zehn Jahren auch im Maggiatal; auch der Rest des Teams – Hauptdarstellerin, Kameramann, Drehbuchautor – stammt aus dem Raum Luzern.

Mi/Do, 14./15. 9., 19.30, Kulturmühle Horw; Sa, 24. 9. (mit anschl. Gespräch)/So, 2. 10., 16.00, Stattkino, Luzern

Cinedolcevita, das Seniorenkino Luzern, startet in die neue Saison mit diesem starken Spielfilm über Iris und Peter von Roten von Werner Schweizer.

Stattkino, Luzern: Di 14.00

Zwei Programme zum Jubiläum des GSFA (Groupement Suisse du Film d’Animation): «Im Wandel» und «Streifzüge». Nebst einer Livevertonung mit Melissa Chen gibt es mit «Fun-Do» von Jonas Raeber eine Uraufführung.

Stattkino, Luzern: Mi, 14. 9., 18.30