Das Kinoprogramm ab dem 10. November in der Zentralschweiz

Programm Ein Kleid von Dior ist ihr Traum – diese Filme sind in den Zentralschweizer Kinos zu sehen Diese Filme starten am 10. November in den Zentralschweizer Kinos. 10.11.2022, 05.00 Uhr

Eine unmögliche Liebesgeschichte zwischen einer alternden Schauspielerin und einem Schüler mit Sprach- und anderen Problemen, deren Wege sich unerwarteterweise gleich zweimal kreuzen. Verspielt, leicht und in zeitlosem Gewand wirkt Nicolette Krebitz’ Drama mit komischen Zügen wie aus der Zeit gefallen. Mit Sophie Rois, Milan Herms und Udo Kier in einer Nebenrolle. Im Rahmen von «30 Jahre Stattkino».

Ab heute im Stattkino, Luzern (ab Di); Kino Schwyz; Seehof, Zug.

Black Panther: Wakanda ­Forever

Seit gestern Mittwoch im Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Seehof, Zug.

Weitere Vorführungen der restaurierten Fassung (siehe Sa, 5. 11.)

Cinéboxx, Einsiedeln: Fr/Sa/Mi 18.00, So 11.00/15.30, Mo/Di 20.15; Kino Schwyz: So 11.00, Fr/Mo/Di 18.00; Gotthard, Zug: Fr 17.45, Sa 14.30, So 17.00; Seehof, Zug: Do/Mo 15.00.

Von Corina Schwingruber Ilic und Nikola Ilic – sie werden am Sonntag mit dem Anerkennungspreis 2022 der Stadt Luzern ausgezeichnet.

Gotthard, Zug: Mo 20.00.

Mit Institut «Kulturen der Alpen».

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi 20.15.

Cinema 8, Schöftland: Mi 20.15; Cinepol, Sins: Mi 20.15; Afm Cinema, Stans: Mi 20.00.

Mit dabei: «Gale», ein audiovisuelles Splitboard-Erlebnis (CH 2022, 15 Min., Englisch).

Kursaal Engelberg: Sa 19.00–22.00.

Komödie aus Serbien.

Bourbaki, Luzern: So 10.50.

Eine gute alte Geschichte – nach dem Roman von Paul Gallico (1958) –, charmant erzählt und mit einer strahlenden Lesley Manville in der Hauptrolle.

Ab heute im Bourbaki + Capitol, Luzern; Maxx, Emmenbrücke; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Gotthard, Zug.

Meisterwerk von Park Chan-wook, Südkorea.

Bourbaki, Luzern: Mi 20.40.

Siehe Artikel vom Sa, 5. 11.

Ab heute im Bourbaki, Luzern; Kino Schwyz.

In einem Bauerndorf in der nordwestchinesischen Provinz Gansu baut sich ein zwangsverheiratetes Paar durch die Jahreszeiten langsam eine gemeinsame Existenz auf und entzieht sich dem (auch) sozial harschen Klima, dem sie ihr Leben lang ausgesetzt waren. Entgegen allen Prognosen setzte sich diese absolut rührende Liebesgeschichte auch auf dem chinesischen Publikumsmarkt durch. Bis die Zensoren den Berlinale-Beitrag aus dem offiziellen Kinoprogramm zogen und aus sämtlichen Streaming-Diensten löschten. «In der offiziellen Propaganda gilt die ‹extreme Armut› in China dank der Regierungsmassnahmen bereits seit Anfang 2021 als ‹besiegt›, schrieb Korrespondent Fabian Kretschmer (siehe Artikel vom 28. 9.). Im Rahmen von «30 Jahre Stattkino».

Ab Sonntag im Stattkino, Luzern.

Cinema Leuzinger, Altdorf: Di 15.00.

Stattkino, Luzern: Di 14.00.

Bourbaki, Luzern: Mi 12.15 (Lunch-Kino).

Besprechung siehe Di, 8. 11.

Ab heute im Bourbaki, Luzern.