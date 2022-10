Programm Für die Tochter lernt er Rumba tanzen – diese Filme sind in den Zentralschweizer Kinos zu sehen Diese Filme starten am 13. Oktober in den Zentralschweizer Kinos. 13.10.2022, 05.00 Uhr

Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans.

Bourbaki, Luzern: Mi 12.15 (Lunch-Kino); Gotthard, Zug: Mo, 20.00 (Fliz-Filmclub).

Eine Crew dreht in Frankreich auf dem Land einen erotischen Kostümfilm, als Valentin, der Regisseur, plötzlich verschwindet. Während die Polizei ermittelt, gehen die Dreharbeiten weiter, werden aber immer skurriler. Robin, der Kameramann und Geliebte des Regisseurs, folgt einem Versprechen und gelangt an den mexikanischen Pazifik. Am Locarno Film Festival erhielt Valentin Merz’ erster Langspielfilm, in dem er das Genre der Metafiktion lustvoll erkundet, eine besondere Erwähnung.

Ab 13. Oktober im Bourbaki, Luzern.

Cinéboxx, Einsiedeln: So, 18.00, Mi, 20.15; Seehof, Zug: Sa, 17.00.

Bourbaki, Luzern: Sa, 20.20, in Anwesenheit von Cast & Crew (täglich ab 27.10.); Seehof, Zug: So, 12.00.

Der Anime von Mamoru Oshii.

Bourbaki, Luzern: Mi, 20.40 (The Ones We Love).

Siehe Printausgabe vom Freitag, 14. Oktober.

Ab 13. Oktober im Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Cinema 8, Schöftland.

Siehe Seite 16 der Printausgabe vom Mittwoch, 12. Oktober.

Ab 13. Oktober im Capitol, Luzern; Kino Engelberg; Cinema 8, Schöftland.

Basiert auf dem Roman von Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux.

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi, 20.15.

Capitol, Luzern; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans.

Das Mädchen Maxie und die verirrte Zahnfee Violetta (Jella Haase) erleben im Animationsfilm von Caroline Origer gemeinsam ein grosses Abenteuer.

Ab 13. Oktober im Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins.

Japanischer animierter Fantasy-Action-Film von Gorō Taniguchi, produziert von Toei Animation. Und der 15. innerhalb der «One Piece»-Filmreihe, die auf dem gleichnamigen Manga von Eiichiro Oda basiert.

Ab 13. Oktober im Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; ­Cinema 8, Schöftland.

Cinema Leuzinger, Altdorf: Di, 15.00.

Stattkino, Luzern: Mi, 16.00.

Nach dem populären Erfolg von «Tout le monde debout» erzählt die neue Komödie von und mit Franck Dubosc die Geschichte eines Vaters, der sich von seiner Tochter entfremdet hat. Um wieder mit ihr in Kontakt zu treten, unternimmt er alles: Er lernt tanzen, was ihm vorher nie in den Sinn gekommen wäre. Denn die Tochter ist inzwischen Tanzlehrerin geworden.

Ab 13. Oktober im Bourbaki, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema 8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans; Seehof, Zug.

Ab 13. Oktober im Bourbaki, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Kino Schwyz; Gotthard, Zug.

Das Drama von Andrea Segre (2021) zeigt ein vor Touristen verborgenes ­Venedig am Wendepunkt.

Stattkino, Luzern: So, 18.00