Luzern Maximale Kunst statt maximales Spektakel: Zirkus im KKL wird zum Publikumsmagnet Der jährliche Zirkus im KKL ist ein Erfolgsgarant. Dies, obwohl – oder gerade weil – er das Spektakel nicht ausreizt. Die Akrobatik und die Musik stehen im Zentrum. 13.03.2023, 05.00 Uhr

Waren Sie mal im Cirque du Soleil? Ich war ebenfalls da. Vor etwas mehr als 20 Jahren. Bei der ersten Show in der Schweiz. Es blieb bei diesem einen Mal. Vielleicht hätte ich ihm noch eine Chance geben sollen. Doch nie hat mich eine Zirkusvorstellung so gelangweilt wie damals. Der Überschwang aus Kulisse, Discobeleuchtung und ständigen «Höhepunkten» bewirkte genau das Gegenteil des Gewünschten. Ermüdung und Langeweile. Fast erschlagen verliess ich damals nach drei Stunden Knalleffekt die Zürcher Halle.

Klassische Musik verschmilzt mit Artistik. Im Bild: Matthew Richardson und die Philharmonie Baden-Baden. Bilder: Patrick Huerlimann (KKL Luzern, 12. 03. 2023)

Ganz anders ist es an diesem Samstag. Leicht und beschwingt schreite ich aus dem KKL. Was für ein Kontrast. Was für eine Poesie. Was für eine Konzentriertheit. Es ist der jährliche Zirkusabend im KKL, veranstaltet von Obrasso Concerts. Und der kulturelle Grossveranstalter schlägt hier deutlich nachhaltigere Pflöcke ein. Auch dieses Jahr, wo am Samstag und Sonntag die Philharmonie Baden-Baden den «Soundtrack» für die Akrobatik liefert. Und wie immer ist das Publikum in Scharen da. Knapp 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchen die beiden Abende. Doch was ist es, das Obrassos Zirkus-Konzerte so erfolgreich macht?

Artisten im Zentrum

Esther und Jonas Slanzi beim Flaschenjonglieren.

Da sind natürlich die Artisten. Sie können ihr Geschick und ihre Fertigkeiten ungestört zeigen. Unbedeckt von Nebelmaschinen und irgendwelchem Firlefanz. So zum Beispiel die herrliche Jongliernummer, wo die beiden Schweizer Artisten Esther und Jonas Slanzi in immer rasanterem Tempo ihre Flaschen über die steile Tischfläche wirbeln. Nicht geworfen in die Höhe, sondern rutschend über das immer schräger stehende Holz. Das Duo ist einer der Höhepunkte des Abends. Mit einer Mischung aus Akrobatik, Theater und Clownerie begeistern sie den Saal. Alte Nummern, neu gedacht. Simpel, aber überzeugend. Auch in der Seilnummer, wo der Strick über zwei Rollen spannt. In einem poetischen und verblüffenden Wechselspiel gleiten und kullern die zwei Künstler hinauf und hinab.

Anna Kachalova am Aerial Hoop.

Oder Anna Kachalova, mehrfache Weltmeisterin in Sportakrobatik: Ein paar Scheinwerfer reichen, um den zwirbelnden Tanz am Reifen, hoch über dem Publikum, in das richtige, eindringliche Licht zu setzten. Den Rest besorgt die Künstlerin selber. Auch die Verrenkungen der Tessinerin Luzia Bonilla würden in einem bombastischeren Ambiente nur untergehen. Mit Schalk und Witz zwängt sie sich in allen (un-)möglichen Positionen durch den viel zu kleinen Reifen.

Mit Wagner zum Höhepunkt

Ein anderes, entscheidendes Element, ist die Musik. Zwar könnten die Musiker – zum Beispiel in der Ouvertüre aus Beethovens «Fidelio» – teils etwas präziser sein. Doch in anderen Momenten ist es gerade die Philharmonie Baden-Baden unter ihrem Dirigenten Carlos Domínguez-Nieto, die den Showelementen den zusätzlichen Kick gibt. Sicher, die Kraftnummer des Duos «La Vision Acrobatics» ist für sich schon überzeugend. Doch erst die Verbindung mit einem gross und feierlich gespielten Richard Wagner – «Elsas feierlicher Zug zum Münster» aus der Oper «Lohengrin» – schenkt der muskulösen Schwebe ihren finalen Höhepunkt. Genauso wie auch die Dramatik und der Druck der 5. Sinfonie von Beethoven die obige Flaschennummer zusätzlich zum Brennen bringen.

Elayne Kramer und ihr Balance-Act.

Qualitativer Wohlfühlabend

Das dritte Erfolgselement – und auch Alleinstellungsmerkmal – dieses Abends ist das KKL. Die Reduziertheit der Bühne, die freie Sicht von allen Plätzen, der fokussierte Blick auf die Bühne und die atemberaubende Höhe mit ihren darin fliegenden Artisten lassen sich so nirgends erleben. Weit ins Publikum hinein schwingt das Aerial Ring Duo, fast werden die Reihen im ersten Balkon berührt. Als am Schluss Edward Elgars «Pomp and Circumstance March No. 1» erklingt – was denn sonst –, wird zwar nicht lauthals mitgesungen, wie dies jeweils an den englischen BBC Proms der Fall ist. Doch dieses Stück und die Zugabe «Can-Can» aus Jacques Offenbachs Operette «Orpheus in der Unterwelt» beenden die Show mit begeistertem Mitklatschen des Publikums und strahlenden Gesichtern, hinauf bis zur Orchesterbühne. Ein Feelgood-Abend mit Niveau zum Wiedererleben.

