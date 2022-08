Randnotiz Schwere Zeiten für Gewohnheitstiere Schnelle Änderungen im Leben können Gewohnheitstiere enorm stressen. Susanne Holz 20.08.2022, 05.00 Uhr

Susanne Holz Bild: Luzerner Zeitung

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Manche Menschen werden hierin sogar richtig grosse Tiere im Laufe ihres Lebens. Ich gehöre ganz sicher auch zu diesen richtig grossen Gewohnheitstieren. Von neuer Mode abgesehen, mag ich alles am liebsten so, wie ich es gewohnt bin. Am Wochenende das Frühstück mit Zeitung, täglich mein Mini-Sportprogramm, die Vanillesonne vom Bäcker am Nachmittag und gerne auch Sonne vom Himmel jeden Tag. Und auf dem Weg zur Arbeit leuchtet mir standhaft die Hofkirche entgegen. Sehr begrüssenswert finde ich es auch, wenn alle Dinge ihren Platz haben und keiner sie umstellt.

Leider leben wir in Zeiten, in denen sich die Dinge so schnell ändern wie das Wetter in Irland. Das kann ein Gewohnheitstier enorm stressen. Im Büro macht einem die Digitalisierung Beine, und ich bin schon froh, wenn mir morgens die Hofkirche nicht plötzlich als Hologramm entgegenleuchtet. Zu Hause weigern sich drei ansonsten wundervolle Kinder, das starre Ordnungssystem ihrer Mutter einfach mal so zu übernehmen. Ich verstehe das. Bereits die Jugend hetzt heute durch die Tage. Die Agenda meiner grossen Tochter ist so voll, dass sie öfter was vergisst. Etwa ihr Haarshampoo nachzukaufen. Sodass dann meines für das Haar ab 40 zweckentfremdet für das Haar mit 18 zum Einsatz kommt – und auch nie mehr an seinem Platz steht. Das Ganze ist schon wieder lustig, genauso wie die Erkenntnis, dass der kleinen Tochter meine Kleider passen, die diese sich aneignet, weil keiner mehr die Zeit hat, sie angemessen einzukleiden.

Vielleicht sollte man dem Fortschritt eine Chance geben, online schreiben und kaufen und starre Ordnung in den Müll der eigenen Geschichte werfen. Doch dann hätte man nicht mehr das Vergnügen, mit Rafael Nadal verglichen zu werden. «Du bist so verrückt wie Nadal», sagt mein Ex-Mann stets, «der stellt seine Wasserflasche auch immer genau gleich ab.» Wow! Nadal, ein echt grosses Tier. In dessen Licht sonne ich Gewohnheitstier mich gerne friedlich weiter.