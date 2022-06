Porträt Moor Mother am B-Sides 2022 – Rapperin und Hohepriesterin in einem Das Festival B-Sides auf dem Sonneberg in Kriens ist zurück! Die US-Amerikanerin Moor Mother tritt gleich zweimal auf. Doch wer ist sie? Regina Grüter Jetzt kommentieren 15.06.2022, 05.00 Uhr

Lässt sich in keine Box stecken: die Poetin und Musikerin Camae Ayewa alias Moor Mother. Bild: PD

Die Hand auf dem Herzen, Dreadlocks, schwarze Kleidung, lila Hintergrund, Bodenrauch. Allein schon, wie sich Moor Mother auf dem Foto präsentiert, lädt ein zu einer Vielzahl von Deutungen. Liebe, die Erfahrungen als Afroamerikanerin, aufgewachsen in einem Sozialbau in Aberdeen, Maryland, Spiritualität, Mystik…

Camae Ayewa (Dennis), mit Künstlernamen Moor Mother, ist vieldeutig und schwer fassbar. Wie alt ist sie? Auf der deutschen Wikipedia-Seite heisst es, sie sei «um 1980» geboren; auf der englischen wird schon gar nicht erst eine Altersangabe gemacht.

Nach ihrem Alter gefragt, sagte sie 2021 gegenüber der «New York Times»: «I don’t believe in age», «ich glaube nicht ans Alter».

Sie glaubt nicht an eine lineare Zeitrechnung; Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft existieren parallel. Aus einem Interview mit dem Magazin «Jazz’n’More» sind zwei Sätze geblieben: «Wir sind keine Doom-Band. Um das tun zu können, was wir tun, ist die Liebe entscheidend.» Mit Doom meint sie Doom Metal, der inhaltlich von Trauer, Angst und Hoffnungslosigkeit geprägt ist, und mit Band Irreversible Entanglements. Nach ihrem Auftritt am Donnerstag ist sie am Freitag nochmals am B-Sides zu erleben, als Teil des amerikanischen Free-Jazz-Quintetts.

Aktivistin? Nein. Künstlerin? Jein. Poetin? Das passt

Moor Mothers neuste Single. Quelle: Youtube

Die Musik von Moor Mother ist schwer zu kategorisieren. Hip-Hop, Spoken-Word-Poesie, Punk und Elektro – es ist alles zusammen. In einem Interview im Rahmen der Sonic Acts Academy 2018 kann sie von Quantenphysik sprechen und im nächsten Moment, ganz Rapperin, in «explicit lyrics» ihrem Ärger Luft machen. Aber Camae Ayewa ist eine sanfte Erscheinung, fast kindlich. In ihrer Musik setzt sie ihre tiefe Stimme aber auch mal so ein, dass sie klingt wie eine jahrtausendealte Hohepriesterin.

Sie trägt das Label Aktivistin, mag sich aber selber nicht als solche bezeichnen. «I’m not a follower», sagt sie schlicht. Die meisten würden mit zunehmendem Erfolg zu Mitläufern werden.

Nur weil sie die Wahrheit sage, sei sie noch lange keine Aktivistin. Aktivismus um seiner selbst willen macht sie wütend («it pisses me off»).

Auch den Begriff Künstlerin fasst sie weit. Für sie sind eigentlich alle, die kreativ sind, künstlerisch tätig, auch eine Strickgruppe. Sie selbst nennt sich Poetin, aber Künstlerin passt schon auch. Camae Ayewa ist unglaublich kreativ.

Und sie ist eine Teamplayerin. Sie mag Kollaborationen mit «dope artists», mit coolen Künstlerinnen und Künstlern, natürlich! Etwa mit dem Briten Kevin Martin, besser bekannt als The Bug, oder der US-Amerikanerin Alexandra Drewchin alias Eartheater, die übrigens beide auch am B-Sides auftreten (siehe Kastentext). Seit ihrem Débutalbum mit dem vielsagenden Namen «Fetish Bones» aus dem Jahr 2016 ist Moor Mother in der alternativen Musikszene ein Begriff. Mit dem New Yorker Rapper Billy Woods hat sie 2020 ein hervorragendes alternatives Hip-Hop-Album gemacht: «Brass». Ihre vierte Soloplatte, «Jazz Codes», ist auf den 1. Juli angekündigt. Wenn man alle Alben im Rahmen anderer Projekte miteinrechnet, sind es bis dato vierzehn. Ihre visuellen Arbeiten und Klanglandschaften zeigt sie in renommierten Galerien. Und sie hat zwei Gedichtbände publiziert.

Sie kommt aus dem ­ Underground von Philadelphia

Moor Mother zusammen mit Billy Woods. Quelle: Youtube

Als Kind hat Camae Ayewa mit ihrem Vater kurz im Gospelchor gesungen und später, in Philadelphia, den Hip-Hop entdeckt. Da ging sie hin, um Fotografie zu studieren, und gründete mit ihrer besten Freundin ein Rapduo, das sich bald zur Punkband auswuchs. Heute unterrichtet sie Komposition an der University of Southern California. Natürlich ist ihre Arbeit politisch, auch wenn sie sagt, heute sei ja alles politisch.

Die Songzeile «The Blues Remembers Everything The Country Forgot» aus dem gleichnamigen Stück sagt alles.

Der «sogenannten amerikanischen Geschichte», von weissen Männern aufgezeichnet, stellt Moor Mother Erinnerungen und Geschichten aus Gemeinschaften der Diaspora entgegen. Ein Mittel zur Selbstermächtigung (Stichwort Afrofuturismus). Am B-Sides wird sie da sein, im Hier und Jetzt. Aber auch, beseelt von Wahrhaftigkeit, irgendwie zwischen Zeit und Raum schweben.

Festival B-Sides, 16. bis 18. Juni, Sonnenberg, Kriens. Moor Mother: Donnerstag, 0.30 Uhr, Boho’s; Irreversible Entanglements: Freitag, 23.35 Uhr, Main Stage. Für die einzelnen Tage gibt es noch Tickets (Pässe ausverkauft), auch fürs Familienprogramm am Samstag: www.petzi.ch

Auch das interessiert uns am B-Sides 2022 besonders Kush K (Do, 18.55, B-Stage): Driften zu «Songs von schlurfender Glückseligkeit» der Zürcher Indie-Pop-Band. Omni Selassi (Do, 22.25, Main Stage): Experimentelles und geheimnisvolles Berner Jazztrio mit der Bieler Sängerin und Komponistin Rea Dubach. District Five (Fr, 20.25, B-Stage): recht rockiger Jazz von einem jungen Männerquartett aus Zürich. Remo Helfenstein (Fr, 22.10, Boho’s): Der Luzerner (Les yeux sans visage) mischt Soloambient mit Neofolk, Synthiepop mit Gospel. Elischa Heller (Fr, 0.20, Boho’s): Elektronisches aus Luzern/Bern (Wavering Hands u. a.): Field Recordings und Autotune, sanfte Melodien und Noise. Blind Boy De Vita (Sa, 18.35, Main Stage): Luzerner Singer-Songwriter-Folk mit psychedelischer Gitarre, tiefer, sonorer Stimme und beseelten Beats. Eartheater (Sa, 20.55, Main Stage): Elektronisch oder akustisch, die US-Amerikanerin ist ein führender Kopf der experimentellen Musik. Ätherisch. The Bug (Sa, 23.15, Main Stage) feat. Dis Fig, Flowdan, Logan: harte Mischung aus Dancehall, Electronica, Grime, Hip-Hop und Dubstep aus England. (reg)

