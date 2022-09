Ratgeber Micha Barth wuchs in einer Sekte auf: Nun verrät der Luzerner, wie man sich gegen Manipulationstechniken wehrt Einen grossen Teil seines Lebens verbrachte der Luzerner Micha Barth in den Fängen der Zeugen Jehovas. Jetzt hat er ein Buch darüber geschrieben, wie manipulative Menschen Macht über uns gewinnen. Und wie wir uns wehren können. Arno Renggli Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wir alle werden beeinflusst. Und beeinflussen unsererseits. Um zu bekommen, was wir wollen. Übersteigt die Wahl der Mittel ein gewisses Mass, zielt sie rücksichtslos auf den eigenen Vorteil, nimmt gar in Kauf, dass dem anderen Schaden zugefügt wird, spricht man von Manipulation. Dann geht es darum, Macht über jemanden zu haben, jemandem seinen Willen aufzuzwingen. Und womöglich, ohne dass es jener merkt.

Micha Barth (45) wurde vom Sektenmitglied zum Streiter gegen Manipulation. Bild: PD

Der Luzerner Micha Barth erlebte eine extreme Form von Manipulation. Er wurde sozusagen in eine Sekte hineingeboren, schon seine Grosseltern und seine Eltern hingen den Zeugen Jehovas an. 38 Jahre lang lebte er unter deren Regime, bevor er sich zusammen mit seiner Frau befreien konnte. Wir haben seine Geschichte vor drei Jahren detailliert erzählt (siehe Link unten).

Aufgrund der damaligen traumatischen Erfahrungen hat er eine Ausbildung zum Profiler absolviert und dabei gelernt, manipulative Menschen zu erkennen. Er hat ein Unternehmen gegründet, um sein Wissen weiterzugeben. Derzeit absolviert er ein Psychologiestudium. In einem Buch erklärt er nun eine Anzahl von Manipulationstechniken. Und wie man sich dagegen zur Wehr setzen kann.

Von Narzissten und Psychopathen

Barth zeigt zunächst Persönlichkeitsmerkmale, die jemanden veranlassen, andere aus reinem Eigennutz zu manipulieren. Dazu gehört zum Beispiel Narzissmus, also Selbstverliebtheit und übermässiges Verlangen nach Aufmerksamkeit. Oder Psychopathie; die fehlende Bereitschaft oder Fähigkeit, Gefühle und Wohlbefinden anderer Menschen zu berücksichtigen. Natürlich stammt nicht jeder Manipulationsversuch gleich von einem monströsen Bösewicht. Vieles passiert im Alltag, in zwischenmenschlichen Beziehungen.

Ein Manipulator schlechthin: In «Star Wars» verführt Kanzler Palpatine den jungen Anakin Skywalker durch Lügen und Emotionen wie Angst und Zorn zur dunklen Seite der Macht. Bild: PD

Denn genauso wie eine charakterliche Veranlagung zur Manipulation gibt es auch eine solche, um zum Opfer zu werden. Etwa, wenn man immer viel Lob und Bestätigung von aussen braucht, grundsätzlich also wenig Selbstsicherheit hat. Weniger anfällig sind natürlich selbstsichere Menschen, die eher unabhängig von der Meinung anderer sind und auch ihre Handlungsmotivation eher aus sich selber denn von ausserhalb schöpfen. Gefeit gegen Manipulation ist aber kaum jemand.

Manipulation ist oft gut versteckt

Was nicht zuletzt daran liegt, dass Manipulation oft ganz versteckt geschieht. Etwa durch Lob oder massive Zuwendung, von der man allmählich abhängig gemacht wird. Oder man verunsichert jemanden durch verwirrende, falsche oder gar keine Information.

Auch haben manipulative Menschen ein gutes Gespür für Schwächen, Ängste oder Unsicherheiten anderer. Hier setzen sie an, um jemanden einzuschüchtern oder zu provozieren. Manipulative Menschen zielen auf das Selbstwertgefühl, mit abwertenden Bemerken, direkt oder indirekt, etwa durch vergiftete Komplimente und unvorteilhafte Vergleiche mit anderen.

Besonders fies wird es, wenn man dem Opfer dann noch einredet, es bilde sich alles nur ein und sei selber schuld an seinen negativen Gefühlen. Dann gibt es noch klassische Mobbingtechniken wie etwa das Verbreiten von Unwahrheiten über andere. Gerade in Beziehungen oder Familien weit verbreitet ist die emotionale Erpressung, indem man beim Gegenüber Schuldgefühle weckt oder gar droht mit einer eigenen Aktion, für die der andere dann die Verantwortung trage.

Abhängigkeiten oder Machtgefälle sind real

Sich gegen Manipulation zu wehren, gelingt vor allem dann, wenn man sich ein Stück weit von Meinungen anderer und emotionalen Abhängigkeiten lösen kann. Doch genau dies ist im Alltag nicht immer einfach, etwa in einer Paarbeziehung und in der Familie. Oder auch im Beruf, wo Hierarchien mitspielen. Natürlich ist längst nicht jede Chefin eine Narzisstin und nicht jeder Chef ein Psychopath. Aber dass solche Leute oft hierarchische Positionen anstreben und auch erreichen, liegt in der Natur der Sache.

Das Buch des Luzerners Barth. Bild: PD

Die im Buch erklärten Manipulationstechniken sind zwar nicht wirklich neue Erkenntnisse. Aber Micha Barth gelingt es, sie verständlich und mit plausiblen Beispielen zu erklären. Die Tipps, wie man sich zur Wehr setzt, basieren darauf, die Manipulation zu erkennen, einzusehen, ob und warum man selber besonders anfällig dafür ist, und schliesslich Gegensteuer zu geben. Dazu gehört immer wieder, ruhig und mit klaren Worten zu reagieren. Eine Möglichkeit besteht sogar darin, die Manipulation direkt anzusprechen. Etwa: «Ich merke, dass du mich mit deinem Verhalten beeinflussen willst. Aber ich werde das nicht zulassen.» Manchmal hilft das Erkennen auch, dass man manipulativen Menschen einfach aus dem Weg kennen kann. So gerät man gar nicht erst in unter ihren Einfluss oder in eine Abhängigkeit. Denn zumindest für Micha Barth ist klar: Solche Leute werden sich nie ändern.

Micha M. Barth: 16 Techniken der Manipulation. 140 S., Fr. 12.90.

Bei allen grossen Buchanbietern, via Books on Demand oder www.bigas.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen