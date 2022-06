Rock Punk-Abend im Sedel: Ein bisschen Nostalgie und ganz viel Spielfreude am Familientreffen Am Freitagabend fand der Auftakt zum kleinen, sommerlichen Sedel-Vorplatz-Open-Air statt - mit alten Punkrock-Bekannten wie Rams oder Vi Pie. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 25.06.2022, 12.51 Uhr

Sorgten für den kernigen Abschluss des Abends: Chicken Reloaded aus Biel. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Juni 2022)

Der Regen hört exakt zum richtigen Zeitpunkt auf. Gerade so, als ob die Rock-Götter im Himmel nur darauf geschaut hätten, wann das erste Konzert im Luzerner Kulturzentrum Sedel auf dem Programm steht. Die Schweizer Punkrock-Szene gibt sich an diesem wettertechnisch wechselhaften Freitag ein kleines Stelldichein in einer ihren alten Hochburgen. Der Sedel lädt zum zweitägigen Open Air auf seinem Vorplatz - dem punkigen Lockruf des ersten Abends erliegen aber weniger Genrefans als gedacht. Die Atmosphäre mit den knapp 100 Gästen erinnert eher an ein Ü-40-Familientreffen als an ein Festival.

Doch diejenigen, die kommen, sollten es nicht bereuen. Drei Bands aus Basel, Zürich und Biel versprühen viel Spielfreude und eine gute Portion good old Punk’n’Roll. Im Sedel geht es schon seit über vier Jahrzehnten etwas derber und wilder zu und her als in der Postkartenidylle der Innenstadt drei Kilometer Luftlinie entfernt. Und das wird an diesem Abend und im Rahmen der 40-Jahre-Jubiläumsfeierlichkeiten des Hauses astrein gepflegt.

Erster Höhepunkt mit Black-Sabbath-Stück

Den Auftakt in den Konzertreigen machen Furlong aus Basel. Obwohl - die Besetzung ist doch recht international mit Musikern aus New York oder London. Frontrauf Vi Pie bringt ihre Mitstreiter schnell auf Betriebstemperatur. Die umtriebige Rockdame hat starken persönlichen Bezug zum Sedel, wirkte hier in den 1990er Jahren als Konzertveranstalterin und Begründerin einer Musikzeitschrift. Für sie ist der Sedel-Gig offensichtlich eine besondere Herzensangelegenheit.

Mit viel Verve treibt sie den eklektischen Sound von Furlong voran. Die Stücke sind mal bluesig, mal eher in Richtung Surf-Rock trabend, aber an der Basis doch immer auch Punk. Ein erster Höhepunkt für Nostalgikerinnen und Nostalgiker ist Furlongs Interpretation von Black Sabbaths' «War Pigs» - einem Stück aus dem Jahr 1970. Laut Vi Pie ein Song aus einer Zeit, bevor «ihr geboren wurdet». Da hat sich die Sängerin aber wohl etwas vertan. Im Publikum waren einige Köpfe auszumachen, auf die das ganz sicher nicht zutrifft.

Rams mit Energie wie ein 30-Jähriger

Hauptact – wenn man denn so will – ist die Band Rams, die den Namen ihres Bandleaders trägt. Rams – bürgerlich Hans-Ueli Ramseier – ist ein Schweizer Punk-Pionier, der vor allem mit seiner alten Truppe The Bucks schon Ende der 1970er und Anfang der 80er Jahre den einen oder anderen musikalischen (und damit auch politischen) Pflock eingeschlagen hatte. In Luzern zeigt sich das Trio bei bester Laune.

Besonders Rams scheint den intimen Gig zu geniessen. Er schwelgt dabei ein wenig in Erinnerungen:

«Vor 40 Jahren sind wir in Zürich, Basel oder Luzern auf die Strasse gegangen, um uns genau solch wunderbare Orte wie den Sedel zu erkämpfen.»

Bandleader Rams hatte seinen Spass... Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Juni 2022)

..und zeigte sich als talentierter Entertainer. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 24. Juni 2022)

Er zwinkert dabei in die Richtung des Publikums, in der die alten Weggefährten stehen, um sogleich wie ein 30-jähriger Jungspund den nächsten Song anzustimmen. Da pulsiert immer noch viel Energie in diesen Adern und wir kriegen das durch mitreissenden, fein ausstaffierten Punkrock zu spüren. Auch Rams’ tiefe Stimme hat nicht viel von ihrer Kraft eingebüsst, trotz den zahlreichen bierseligen Gigs der vergangenen Jahrzehnte. Und so passt es, dass der Schlusssong (wie meist bei ihren Konzerten) Iggy Pops «The Passenger» ist. Nun wird auch getanzt unterm immer klareren Abendhimmel.

Es wird noch härter und kerniger

Den Abschluss begehen Chicken Reloaded aus Biel. Ihr Sound ist noch etwas kerniger und härter als derjenige zuvor, eignet sich deshalb bestens zum Headbangen. Das erinnert in Drive und Struktur zuweilen an die Party-Rocknudeln von Turbonegro. Nun sitzt niemand mehr auf den Festbänken. Die letzten Punkfunken sprühen über den Vorplatz, ehe sich auch das Sedelsche Rebellentum der Nachtruhe im Aussenraum beugt.

Die Party verlagert sich in den Club, wo Haus-DJ Fish & Fish alias Roman Pfaffenlehner (seines Zeichens auch langjähriger Sedel-Präsident) zur Disco bittet. Und auch hier wird man nicht enttäuscht – von Metal, Grunge bis New Wave und Neue Deutsche Welle ist alles mit dabei. Ein grosser Teil des Konzertpublikums lässt sich das nicht entgehen. Ein nostalgischer, aber keineswegs mit Wehmut, sondern mit viel Lust am Punkrock getränkter Abend geht so ausgelassen zu Ende.

Am Samstag geht es weiter auf dem Sedel-Vorplatz. Es spielen die Post-Rocker von Leech und die Metal-Stoner von Preamp Disaster. www.sedel.ch

