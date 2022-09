Literatur Hemmungslosigkeit und Verderben statt ewige Jugend: Zuger Autor David Weber veröffentlicht neues Buch In einem luxuriösen Bergresort erhoffen sich reiche Gäste eine radikale Verjüngungskur. Doch im neuen Roman des Zugers David Weber wird daraus ein entlarvender Albtraum. Arno Renggli Jetzt kommentieren 14.09.2022, 17.00 Uhr

In dem Resort auf den Bündner Bergen herrscht geheimnisvolles Treiben. Gut betuchte Gäste sind angelockt worden mit dem Versprechen, hier die ultimative Verjüngungskur zu erhalten. Dies auf Basis einer genetischen Veränderung. Um dafür aber bereit zu sein, müssen sich alle einem radikalen Fitnessprogramm unterziehen.

Der Zuger Autor David Weber macht in seinem neuen Roman «Lilith und das ewige Leben» einen Traum zu einem Albtraum. Bild: Werner Schelbert

Dieses zeigt zwar Wirkung. Doch die gefühlte Verjüngung lässt vor allem die männlichen Gäste, sonst schon nicht Vorbilder punkto Anstand, ihre Hemmungen mehr und mehr ablegen. Sie wollen zur Unterhaltung mehr als nur einen Jazz-Pianisten. Sondern einen Club und schliesslich gleich noch käuflichen Sex dazu. Aber nicht nur die Moral der Gäste bröckelt. Zunehmend kommen Zweifel auf, ob die Anbieter der Kur samt undurchsichtigem Chefarzt an der Spitze mit offenen Karten spielen. Sind die Gäste womöglich nur menschliche Versuchskarnickel?

Theaterautor und betörende Fitnesslehrerin

Erzählt wird die Geschichte abwechselnd von den beiden Hauptfiguren: Das ist einerseits der zweitklassige Schriftsteller Bill. Er ist nicht primär wegen der Verjüngung Resortgast. Sondern, weil er sich vom Schauplatz Inspiration erhofft. Er will nämlich nichts weniger als eine Neuadaption des Klassikers «Das grosse Welttheater» von Pedro Calderón (1600–1681) schreiben. Doch dann macht er trotzdem beim Fitnessprogramm mit. Was vor allem an der betörenden Lilith liegt.

Sie ist die andere Hauptfigur – eine toughe Fitnessinstruktorin, welche die Gäste schlaucht. Und zugleich bis aufs Blut reizt, vor allem die männlichen. Was hoffnungslos ist: Lilith weiss sich nicht nur zu wehren. Sie fühlt sich zu Frauen hingezogen. Mit einer tragischen Vergangenheit, wie man nach und nach erfährt. Lilith gehört zum Leitungsteam im Resort, doch auch sie erfährt erst nach und nach, worum es hier wirklich geht. Und trifft ihre eigenen Entscheidungen.

Beklemmende Faszination

Bill und Lilith laufen einander – gewollt oder ungewollt – immer wieder über den Weg. Der Zuger Autor David Weber (70) unterstreicht dies mit einem erzählerischen Kniff: Die sich abwechselnden Erzählperspektiven der beiden überlappen sich immer wieder, man liest etwas bereits Erfahrenes nochmals aus der Sicht der jeweils anderen Figur. Was keineswegs redundant wirkt, weil die zweite Sicht jeweils etwas Neues bietet.

Kurztrailer zum Buch.

Ohnehin versteht es Weber, mit teils fast filmischer Anschaulichkeit zu schreiben. Dabei nutzt er die Atmosphäre des mysteriösen Schauplatzes, um einen beklemmenden Sog zu entwickeln. Dieser funktioniert auch dann, wenn die Handlung stellenweise nicht das allerhöchste Tempo aufweist. Etwa wenn Bill literarische Fingerübungen zur eigenen «Welttheater»-Adaption anstellt, die explizit eingestreut sind. Auch sonst gibt es in der Geschichte die eine oder andere Länge oder scheinbare Unentschlossenheit.

Eine starke und zugleich fragile Göttin

Doch die Spannung entwickelt sich. Zum einen dank Figuren, über die man nach und nach mehr erfährt, auch über ihre versteckten Beziehungen untereinander. Lilith steht dabei an erster Stelle, ihre Vergangenheit fügt sich in Bild einer fast übermenschlichen, starken und zugleich fragilen Persönlichkeit.

Zum anderen eskaliert die Situation im Resort zunehmend. Parallel zum Sittenzerfall kommen immer beängstigendere Nachrichten von ausserhalb. Eine offenbar klimatisch bedingte Katastrophe bedroht auch das vermeintlich sichere Resort. Und statt ewiger Jugend winkt den Anwesenden nun eine tödliche Apokalypse. Als es ums nackte Überleben geht, fallen die letzten Masken der Zivilisation. Und Bill bekommt am Ende mehr Inspiration und Anschauungsunterricht für sein «Welttheater», als ihm lieb ist.

Längeres Video mit vom Autor vorgelesenen Buchpassagen.

David Weber: Lilith und das ewige Leben. Knapp Verlag, 360 S., Fr. 29.–.

Das Buch ist seit wenigen Tagen im Handel. Öffentliche Buch-Vernissage mit Lesung des Autors am Mittwoch, 28. September, 20 Uhr, im Theater Burgbachkeller Zug.

