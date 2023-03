Ronan Keating im KKL: Ein Gentleman singt Boygroup-Songs – und hat einen Luzerner Überraschungsgast Ronan Keating singt im ausverkauften KKL von Liebe und Wundern. Der gereifte Sänger zeigt eine grosse Show. Und beim Song eines anderen Popstars gewisse Hemmungen. Roman Kühne Jetzt kommentieren 27.03.2023, 14.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von Anfang an wird hier die grosse Kelle geschwungen. Die Violinen schlemmen, die Waldhörner prassen, die Trompeter setzen das cremige Schlussdessert. Saftig und dicht rührt das City Light Orchestra im Gefühlspudding. Die Musik aus dem Film «633 Squadron» des Komponisten Ron Goodwin ist an diesem Sonntagabend im Konzertsaal im KKL der ideale Appetizer für die kommenden drei Stunden – und lässt das Schlimmste befürchten.

Ronan Keating bei einem früheren Auftritt mit dem City Light Orchestra im KKL. Bild: Nadia Schaerli

(Luzern, 17. 10. 2021)

Umkreisung der Zuckertorte

Eine Vorahnung, die zum Glück durch den Auftritt von Ronan Keating rasch zerstäubt wird. Zwar ist die Musik des irischen Popsängers reich befrachtet mit Balladen und Liebesliedern. Klangsüsse Versuchung, diese mit grosszügigem Orchesterpuder aufzupeppen. Der Dirigent Anthony Gabriele hat viele der Stücke selbst arrangiert und verzichtet – zumindest weitgehend – auf Zuckerwatte und Lakritz. Farbig in der Akkordsetzung, mit viel Platz für Bläsersolisten auf Querflöte, Oboe oder Englischhorn legt er formschön den Klangteppich. Teilweise fast kammermusikalisch angehaucht. Vor allem die Englischhornistin kommt im Cu Chulainn’s Lament von Bill Whelan zu einem sinnlichen Auftritt. Nur selten wird die süsse Torte wirklich angeschnitten.

Grosse Performance …

Eine Vorlage, auf der Keating sich frei entfalten kann. Was er auch tut. Erstklassig. Mit Lust, Lockerheit und einem Charme, der den Abend zur grossen Performance macht. Logischerweise wird er immer noch stark mit der Teeniegruppe Boyzone in Verbindung gebracht. Doch die fernen 1990er-Jahre sind im KKL höchstens noch als Schatten präsent. Im positiven Sinne. Einerseits hat er als einziger der Gruppe eine erfolgreiche Solokarriere hingelegt. Seine ersten beiden Alben schossen 2000 und 2002 bis an die Spitze der englischen Charts. Noch 2020 schaffte es «Twenty Twenty» bis auf den zweiten Platz.

… reife Show

Andererseits ist die Musik mit ihm zusammen hochgewachsen. 46 Jahre alt – «besser aussehend als je zuvor», wie die Zuschauerin links von mir flüstert – zelebriert er eine freie, reife Show, die keine Wünsche offenlässt. Ohne Filmeeinsprengsel oder blitzende Tanznummern, im klassischen Black Tie, die rote Rose im Knopfloch, fokussiert er ganz auf Gesang und Präsenz. Im Stile eines klassischen Liederabends, in der fernen Tradition eines Frank Sinatra erzählt er drei Stunden von Liebe, Wundern und Vater-Sohn-Beziehungen. Achtzehn Songs, ein Charts-Hit reiht sich an den anderen: «Lovin’ Each Day», «If Tomorrow Never Comes» oder «When You Say Nothing at All». Das Stück für den Film «Notting Hill», mit dem Ronan Keating den Durchbruch als Individualkünstler schaffte.

Er ist mit der ganzen Familie im KKL

Ebenfalls gut gereift ist seine Stimme. Leicht rauchig in den mittleren Lagen färbt er flexibel die bunten Emotionen und Schatten. Geschickt unterstützt durch die Backing Vocals in der Höhe ist es einzig in der Tiefe, wie zum Beispiel in «The Blowers Daughter», wo er nicht die gleiche Dringlichkeit erreicht. Vor allem scheint er den Auftritt sichtlich zu geniessen. Mit der ganzen Familie im KKL – die Tochter feiert am darauffolgenden Tag ihren 3. Geburtstag – gleitet er mit Witz und Eleganz durchs Programm. Seine neue Coverversion von «Waiting» führt er ein mit den Worten: «Eigentlich ist George Michael sakrosankt für mich. Und vielleicht denkt ihr das nach dem Stück immer noch. Aber hey, es ist meine Show, und ich mach, was ich will.» Zu fast jedem Stück gibt er eine Anekdote. Spricht über seine Jugend, seine Musikerbekanntschaften. Immer mit diesem typisch englischen Understatement, dieser einnehmenden Nonchalance.

Eliane als Überraschungsgast

Eine spezielle Überraschung gibt es noch aus Luzerner Sicht. Die Einheimische Eliane singt «Baby can I hold you» im Duett und mit viel Einfühlvermögen und Glasur. Das Konzert im KKL ist ein direktes Projekt des City Light Symphony Orchesters und ihres Intendanten Pirmin Zängerle. Nach dem grossen Erfolg vor eineinhalb Jahren an gleicher Stätte ist er aktiv auf den Künstler zugegangen.

In diesem Zusammenhang fand letzte Woche in der gleichen Besetzung auch ein Konzert in der Royal Albert Hall in London statt. Ein Grosserfolg vor 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern. In den englischen Medien war gar vom besten Konzert Keatings die Rede. Nun, der Auftritt im KKL steht dem wohl kaum nach. Die Akustik ist dem englischen Nationalheiligtum deutlich überlegen, der Weisse Saal komplett ausverkauft, bei «Picture of you» steht das Publikum auf den Beinen, bis dann mit «Life is a Rollercoaster» die finale Post abgeht. Oder wie es der Künstler selbst formulierte: «Ich komme wieder. Die nächsten dreissig Jahre. Jedes Jahr!»

Ronan Keating – Live at the Symphony: Nochmals heute, 19.30 Uhr, KKL, Luzern. Es gibt noch Tickets unter www.citylightconcerts.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen