Luzerner Expertin Bilder durch künstliche Intelligenz: Ist das wirklich echte Kunst? Oder ein Bluff und Betrug an den Kunstschaffenden? Künstliche Intelligenzen (KI), die auf Kommando in Sekunden ganze Gemälde «malen», werden immer populärer. Manche sehen in der Technologie gar das Ende der bildenden Kunst. Und sind empört. Dragica Kahlina, Künstlerin und Dozentin an der Hochschule Luzern, erklärt die Zusammenhänge. Interview: Martin Zimmermann* 18.02.2023, 05.00 Uhr

Wird man Jason Allens «Théâtre D’opéra Spatial» dereinst in einem Atemzug mit Leonardo da Vincis «Mona Lisa» nennen? Vermutlich nicht. Aber das Gemälde des US-Amerikaners hat sich seinen Platz in der Kunst­geschichte gesichert als erstes von einer künstlichen Intelligenz kreiertes Bild, das mit einem Preis ausgezeichnet wurde.

Das mit KI erstellte Werk «Théâtre D’opéra Spatial», das einen Preis gewann und damit für eine heftige Kontroverse sorgte. Bilder: PD

Diese kontrovers diskutierte Preisverleihung an der Messe «Colorado State Fair» sorgte letztes Jahr weltweit für Schlagzeilen. Auch Dragica Kahlina beobachtet die Debatte aufmerksam. Die HSLU-Dozentin, Digitalkünstlerin und Game­designerin experimentiert selbst mit KI-generierter Kunst. Während unseres Gesprächs zeigt sie auf dem Smartphone eines ihrer Werke, die Bildserie «Streetcafe With People In The Rain»: düstere, in Neonfarben getauchte urbane Szenerien.

Dragica Kahlina, wie haben Sie diese Bilder gemacht?

Dragica Kahlina: Ich habe die App «Draw Things» verwendet und sie per Texteingabe angewiesen, ein Strassencafé im Regen zu generieren. Die KI hat dann eine Reihe ähnlicher Bilder produziert. Ich habe dann jenes ausgewählt, das mir am besten gefiel und es wieder in die App eingespeist. Diesen Prozess habe ich etwa sechs- bis zehnmal wiederholt, bis ich mit dem Resultat zufrieden war.

Dragica Kahlina hat «Streetcafe With People In The Rain» mit Hilfe von KI geschaffen.

Wurde «Théâtre D’opéra Spatial» mit dem gleichen Programm erstellt?

Nein, hier kam die KI «Mid­journey» zum Einsatz. Aber beide Programme funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Man gibt einen kurzen Text ein, einen sogenannten Prompt, in dem beschrieben ist, was auf dem Bild zu sehen sein soll. Die KI ist mit einer riesigen Bilddatenbank verknüpft. Je nach Prompt kombiniert die KI verschiedene Bilder zu etwas Neuem.

Ich habe mich selber an Midjourney versucht, aber die KI produzierte nur ein surreales Durcheinander. Was habe ich falsch gemacht?

Viele Leute denken, Bild-KI seien leicht zu bedienen: Man gibt ein paar Begriffe ein, und die KI spuckt ein Meisterwerk aus. Aber es braucht sehr genaue Prompts zu Inhalt, Stil, Perspektive und vielem weiterem. Es ist wie an Stellschrauben zu drehen. Zwischen uns und dem fertigen Werk steht eine Maschine, die nur das macht, was man ihr sagt. Sie entscheidet nicht aufgrund einer von ihr wahrgenommenen Wertigkeit oder einer künstlerischen Aussage – weil sie selber keine sieht.

Mit was für Sujets bekundet die KI besonders viel Mühe?

Mit Pferden zum Beispiel! Ich versuche mich seit einiger Zeit an einer berittenen Bogenschützin. Aber die vielen Arme und Beine verwirren den Algorithmus. Zum Teil haben die Pferde drei Beine …

Die KI kennt zwar Tausende Pferdebilder, aber sie «weiss nicht», dass es sich um ein Tier mit vier Beinen handelt,

die man – je nach Perspektive – manchmal alle sieht oder nicht.

Hier arbeitet Dragica Kahlina gerade mit App für KI-Kunst.

Liesse sich denn eine KI programmieren, die versteht, was sie malt?

Davon sind wir noch weit entfernt. Dazu müsste die KI wohl eine Art Bewusstsein entwickeln. In der KI-Forschung ist man sich nicht einig, ob wir etwas derart Komplexes überhaupt entwickeln können.

Zur Person Dragica Kahlina studierte Astrophysik in Basel und war danach bei internationalen Game-Studios in Deutschland und Österreich tätig. Heute unterrichtet sie am Bachelor Digital Ideation der HSLU hauptsächlich Game Development. Ab Herbst 2023 übernimmt sie zudem die Co-Leitung des neuen Master Music and Digital Creation. Privat experimentiert sie nicht nur mit KI-Kunst, sondern unter anderem auch mit digitaler Musik.

Wir könnten doch eine KI immerhin mit Kriterien für «gute Kunst» füttern …

Aber dann wärmt sie einfach tausend Jahre Kunstgeschichte auf. Viel interessanter wäre es, wenn die KI wirklich darüber nachdenken könnte, was für sie gute Kunst ist. Wenn sie eine eigene künstlerische Haltung entwickeln würde, die sich von der menschlichen unterscheidet.

Bildende Kunst wird traditionell mit einem Hand­werk assoziiert: Ich lerne, mit Pinsel, Stift und Farben umzugehen. Das fehlt hier.

Mit dem Aufkommen der Fotografie ist es theoretisch schon lange für alle möglich, ein Bild mit einem künstlerischen Wert herzustellen – auch ohne jahrelang ihre Zeichenfähigkeit zu trainieren. KI-Bilder treiben diese Entwicklung lediglich weiter voran. Künftig wird Kunst noch weniger mit einem klassischen Handwerk verbunden sein, sondern mit einer anderen Form kreativer Arbeit, mit einem Prozess: das richtige Prompt schreiben, die richtige Bilderdatenbank finden, die entstandenen Bilder kuratieren. Das kann genauso relevant sein für unsere Kultur wie ein klassisches Gemälde malen.

Die KI «Dall-E 2» kreiert auch fotorealistische Bilder, die kaum von echten Fotos zu unterscheiden sind.

Jason Allens preisgekröntes KI-Bild provozierte teilweise heftige Reaktionen; von Betrug und dem Ende der Kunst war die Rede. Wie beurteilen Sie selber diese Auszeichnung?

Das ist eine schwierige Frage. (Denkt lange nach.) Die Jury hat im Bild einen künstlerischen Wert gesehen. Andererseits kann ich den Frust der anderen Künstlerinnen und Künstler verstehen. Sie haben sich über Jahre einen Stil erarbeitet, verdienen damit ihr Brot. Nun kommt jemand mit einem komplett anderen, textbasierten Prozess und heimst gleich einen Preis ein.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, um beide Sichtweisen miteinander zu versöhnen?

Wir müssen neue Kriterien entwickeln, um zu bestimmen, was Kunst ist und was nicht. Weil bei KI-Bildern der Prozess und nicht das Handwerk im Vordergrund steht, könnten wir sie etwa als Prozesskunst labeln, um sie klarer von den anderen Formen der bildenden Kunst abzugrenzen.

Programme wie Midjourney und Draw Things greifen auf Bilder zurück, die andere gemacht haben. Wem gehört ein neues KI-Bild? Der Person, die es erstellt hat? Oder den Künstlerinnen und Künstlern, welche die Vorlagen gemalt haben?

Das ist ein ungelöstes Problem! Mir persönlich ist unwohl, «meine» KI-Bilder auf den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, weil ich nicht weiss, auf welche Vorlagen das Programm zugreift. Wir brauchen dringend eine KI, die ausschliesslich mit öffentlich verfügbaren Public-Domain-Bildern arbeitet. Es geht wohl nicht mehr lange, bis Disney oder ein anderer Unterhaltungskonzern das Programmierteam einer Bild-KI verklagen, weil darin «ihre» Bildstile enthalten sind.

Vermeers «Mädchen mit dem Perlenohrring»? Fast: «Schöpfer» dieses Bildes war ebenfalls «Dall-E 2».

Ist das nicht einfach so genannte Fan-Art?

Das ist nicht das Gleiche: Bei Fan-Art ist meistens der Stil von Fan-Künstler oder-Künstlerin erkennbar, wobei es auch da immer wieder Streit über die Urheberrechte gibt. Bei KI-generierten Bildern verschärft sich das Problem. Der ursprüngliche Stil wird immer besser kopiert, sodass man immer schlechter erkennt, ob man ein Original vor sich hat oder ein Imitat.

Wie könnte man dieses Problem lösen?

Künstlerinnen und Künstler könnten zum Beispiel Bilder als Trainingssets für KI malen und die Urheber- und Nutzungsrechte darauf verkaufen. Auf jedes damit neu generierte Bild werden Tantiemen fällig. Möglich wäre auch, diese Werke mit einer digitalen Wassermarke zu versehen, damit klar ist, auf welchem Trainingsset sie basieren.

So sieht Vermeers wirkliches Gemälde aus.

Sie sind Dozentin im Bachelor «Digital Ideation», der Design, Kunst und Informatik verbindet. Welche Rolle spielt KI-Kunst im Unterricht?

Das Thema rückt zunehmend in unseren Fokus. Wir Dozierende diskutieren es untereinander wie auch mit den Studierenden. Sie interessieren sich sehr dafür. Die Ersten von ihnen planen bereits Abschlussarbeiten dazu. Ich bin gespannt, wie sich unsere Studentinnen und Studenten dem Stoff annähern werden.

Was fasziniert Sie persönlich an den Bild-KI?

Mich interessiert von jeher, wie digitale Technologien genutzt werden können, um sich künstlerisch auszudrücken. In der KI-generierten Kunst sehe ich insbesondere ein Mittel zur Selbstreflexion: Kann man mit künstlicher Intelligenz die gleiche Emotionalität herstellen wie mit Pinsel oder Stift?

Könnte man Bild-KI auch benutzen, um Fotos von Promis oder Politgrössen zu fälschen? Das neue Programm «Dall-E 2» kriegt fast fotorealistische Szenen hin.

Jedes digitale Bild ist eine Ansammlung von Pixeln. Und jeder Pixel kann verändert werden. Eine KI macht das einfach schneller, als es bisher mit Photoshop und Co. möglich war. Das Fälschungspotenzial wird dadurch einfach noch grösser.

Wie können wir dieser Entwicklung begegnen?

Bilder wurden lange Zeit lediglich als Interpretation der Realität gesehen. Erst mit der Fotografie wurde ihnen eine «Wahrheit» zugesprochen. Wir müssen wieder lernen, dass Bilder, so realistisch sie uns auch erscheinen, kein Abbild der Realität sind. Das können wir Erwachsene, indem wir selber mit neuen Technologien experimentieren, sodass wir besser verstehen, wie digitale Bilder entstehen. Aber wir müssen das natürlich auch unseren Kindern beibringen. Das macht den Kunstunterricht an den Schulen künftig umso wichtiger.

* Martin Zimmermann ist Projektleiter Newsroom & Unternehmenskommunikation an der Hochschule Luzern. Sein Interview erschien erstmals auf news.hslu.ch/ki-kunst/.