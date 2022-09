Schauspiel im UG Junges Theater der schottischen Autorin Stef Smith schiesst am Ziel vorbei: Wie man sich in Plattitüden verlieren kann «Swallow» der schottischen Autorin Stef Smith feierte im UG Schweizer Erstaufführung. An sich relevante Themen werden hier leider auf Allgemeinplätzen abgehandelt. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 24.09.2022, 14.00 Uhr

Auch das gute Spiel des kleinen Ensembles (hier links Anna Elisabeth Kummrow mit Wiebke Kayser) mag die schwache Vorlage aus der Feder von Stef Smith nicht zu retten. Bild: Ingo Höhn/LT (Luzern, 20. September 2022)

Wie unsere Epoche einst mal genannt wird, für was sie stehen könnte, darüber mag sich manch einer oder eine Gedanken machen. Denn da sind eine ganze Menge einschneidender Entwicklungen festzustellen. Da ist zum einen das riesige Problem des Klimawandels, logisch. Aber wie wird man in westlichen Ländern die gesellschaftliche Entwicklung einordnen? Vielleicht als Zeit des Rückzugs in Private? Menschen begegnen sich immer weniger, verschanzen sich hinter Handyscreens und verlieren sich in der digitalen Welt. Darin wächst eine Jugend auf, die es womöglich noch schwieriger hat als in vergangenen Zeiten, ihren Platz in der Welt zu finden.

Die schottische Theaterautorin Stef Smith ist eine der Stimmen dieser Generation, die sich in einer «Gesellschaft zwischen Selbstoptimierung und Selbstzerstörung» behaupten muss. So wird es im Stückbeschrieb des Luzerner Theaters angekündigt. Auf der Nebenbühne UG hat sich ein kleines Schauspiel-Team um den Jungregisseur Alexander Stutz dem Smith-Werk «Swallow» angenommen. Am Freitagabend feierte die Inszenierung als Schweizer Erstaufführung Premiere.

Ineinander verschachtelte Monologe

In diesem Kammerspiel durchleben drei junge Frauen Identitäts- und Sinnkrisen, basierend auf unterschiedlichsten Ausgangslagen. Da ist zunächst Sam (Carina Thurner), welche sich als Mann in einem Frauenkörper versteht. Sie begegnet bald einmal Rebecca (Anna Elisabeth Kummrow), die gerade ihr Leben neu zu ordnen versucht, nachdem sie von ihrem Partner verlassen wurde. Schmerz und Eifersucht drohen sie zu zerreissen. Rebeccas Nachbarin Anna (Wiebke Kayser) verbarrikadiert sich derweil in den eigenen vier Wänden, entsagt materiellen Dingen und setzt auch die Aufnahme fester Nahrung aus.

Wiebke Kayser spielt die sich verbarrikadierende Anna. Bild: Ingo Höhn/LT (Luzern, 20. September 2022)

Nach und nach verweben sich die Schicksale der drei Protagonistinnen. Die Texte sind zunächst als ineinander verschachtelte Monologe angelegt, die die Ausgangslage erläutern. Das Schauspiel-Gespann trägt diese gekonnt vor und zieht das Publikum schnell in den Bann. Der Fokus liegt dank einer kargen und dennoch effektvollen Ausstattung ganz auf der Sprache und den darin vorgetragenen Lebenskrisen. Und hier zeigt sich bald einmal das Problem.

Wie altkluge Teenager

Das Stück ist als intime Introspektive angelegt, soll uns die Gedankenwelt und die Sorgen dieser jungen Menschen näherbringen. Das tut es auch. Aber auf eine irritierend oberflächliche Art und Weise. Was Sam, Rebecca und Anna umtreibt, hat zwar zweifelsohne Relevanz: Natürlich ist es ein Desaster, wenn Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität noch immer diskriminiert und verprügelt werden. Selbstverständlich ist Selbstoptimierungswahn, der in kompletten Rückzug mündet, ein riesiges Problem.

Doch Smith reduziert diese Themen mit ihren Figuren auf eine reine Befindlichkeitsdebatte Heranwachsender mitsamt viel zu vielen sprachlichen Allgemeinplatz-Fettnäpfchen, in die sie tritt.

Echte Gesellschafts- und Systemkritik, die die Pein der drei erklären könnte, erscheint lediglich am Rande. So geht das aber nicht. Leiden wird hier zum Selbstzweck.

Natürlich kann man sich fragen, ob manches in der Übersetzung ins Deutsche verloren ging. Aber wenn die eine der anderen vorwirft, man solle keinen Tagtraum verschwenden oder besser nicht an das Glück glauben, dann erscheint das doch reichlich plakativ dahingeschmettert. So wirken die drei eher wie altkluge Teenager, denen man am liebsten entgegnen möchte, sich mal etwas zusammenzureissen. Ihre Probleme sind sehr wohl solche, die viele Junge beschäftigen, aber eben auch solche, die auf eine verwöhnte Wohlstandsgesellschaft hinweisen. Diese Debatte könnte Smith ja auch führen. Doch hier dreht sich am Ende alles im Kreis der eigenen Nabelschau. Da ist es auch egal, wenn Anna in einem der wenigen guten Momente alles Schlechte und Böse der Welt auf sich nimmt. Auch das ist viel zu bemüht.

Handlungsmotive selten ersichtlich

Zudem sind die Charaktere kaum überzeugend gezeichnet und die Handlungsmotive daher selten ersichtlich. Die Dramaturgie bleibt sprunghaft. Smith gewann mit ihrem Stück diverse Preise in ihrer Heimat. Die Jurys werden sich dabei ihre Gedanken gemacht haben. Die Frage ist nur, welche. Der Verdacht kommt auf, dass hier ein Werk gewürdigt wurde, nur weil es einfach einem brandaktuellen Diskurs folgt und Partei für Frauen ergreift, die sich unverstanden fühlen. Das Thema ist – es sei noch einmal gesagt – an sich relevant, sollte eine Theaterautorin aber nicht davon abhalten, primär daran zu arbeiten, eine gute und vor allem plausible Geschichte zu erzählen.

Carina Thurner als Sam. Bild: Ingo Höhn/LT (Luzern, 20. September 2022)

Beim Luzerner Theater hat man wohl ähnlich gedacht wie in den genannten Jurys. So gab man Regisseur Stutz ein Stück zum Verarbeiten, welches auch er nicht aus der Plattitüden-Falle holen konnte. Trotz ein paar schicken Einfällen und einem sehr soliden Schauspielensemble. Allerdings hätte es sicher nicht geschadet, den Stoff stärker zu bearbeiten. Ob es dieses schwache «Swallow» hätte retten können – man muss es bezweifeln.

«Swallow», nächste Termine am Mittwoch, 28. 9. und Samstag, 1. 10., jeweils 20.00 Uhr, bis 5. November, www.luzernertheater.ch

